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Dahua Technology


03.06.2021 Высокочувствительные металлодетекторы Dahua 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 4
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
09.02.2021 Dahua Technology представит интеллектуальные решения для транспорта на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» 3
03.12.2020 Взаимодействие на новом уровне: Dahua Technology Partner Day 2020 7
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 5
28.10.2020 5 ноября 2020 г. Dahua Technology проведет конференцию «Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики» 2
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 7
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 2
25.05.2020 IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным 2
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 4
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
22.05.2020 Как предотвратить проникновение коронавируса в офисы и на предприятия? Об этом расскажут эксперты Dahua Technology на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях» 2
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
20.05.2020 Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT 1
13.05.2020 Dahua Technology представит на конференции «Цифровая трансформация в новых условиях» интеллектуальные устройства для контроля заболевших COVID-19 5
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 4
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
21.04.2020 Компания Dahua Technology представила партнерскую программу для профессионалов рынка видеонаблюдения 3
19.03.2020 В Москве тестируют высокоточное решение для дистанционного измерения температуры тела 3
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 5
27.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
30.09.2019 Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации 1
02.09.2019 «Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника» 3
23.07.2019 Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике 1
23.05.2019 Упреждающий удар по «шпионам»: США ополчились на китайских производителей дронов и камер 1
22.05.2019 Выбираем IP-камеру для дачи: 7 моделей для наружного видеонаблюдения 1
25.10.2018 Seagate представила технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management 1
14.08.2018 Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос 1
19.07.2018 Эксперты Positive Technologies обнаружили опасные уязвимости в роботах-пылесосах 1
02.08.2017 В популярных IP-камерах нашли опасную уязвимость 1

Публикаций - 34, упоминаний - 80

Dahua Technology упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Hikvision - Хиквижн 30 5
Intel Corporation 4234 4
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Diasoft - Диасофт 359 3
Huawei 2736 3
Qualcomm Technologies 1009 3
Центр2М - Center2М 47 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 2
Xiaomi 904 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Micron Technology - Crucial 71 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
ПроСофт - ProSoft 4 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
DJI 32 1
Biocad - Биокад 38 1
iFlytek 3 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Dynatrace 46 1
IPC2U 10 1
Ovum 55 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
Sugon Information Industry 13 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Ingenix Group 2 1
Logitech 168 1
Shure 10 1
Google LLC 7210 1
Nvidia Corp 2052 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Cisco Systems 2074 1
Ренессанс Страхование 52 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 4
X5 Group 601 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Банк Зенит 134 2
X5 Group - Перекресток 205 2
Интер РАО ПАО 160 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Boeing 98 1
Coca-Cola Company 114 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 134 1
СМП-Страхование 1 1
УВН Техника 1 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Liebherr 38 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1128 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта Банк 289 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ГАУЗ СО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области 4 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Президент США 105 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 87 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 124 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Пентагон - Министерство обороны США 280 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Счётная палата РФ 463 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 100 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 6
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
UDP - User Datagram Protocol 85 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 108 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 234 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Google Android 10752 5
Apple iOS 5742 4
Dahua Technology - IMOU 9 3
Dahua EZ-IP 3 2
Dahua Thermal Solution 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Teams 214 2
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 3 2
Logitech Brio 2 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Seagate RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management 2 1
Dahua Technology - DH Partner App 1 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Seagate SkyHawk AI - серия HDD 2 1
Ivideon Bridge 4 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Logitech Rally System Plus 1 1
Logitech Meetup 1 1
ConTrace 1 1
Центр2М CenterVision 1 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Nvidia GeForce GTX 2095 1
Linux OS 4296 1
Apple macOS 936 1
Apple Mac 1472 1
Apple - App Store 2199 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Skype 1480 1
Microsoft Office 365 769 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Microsoft Excel 440 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 4 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
БОСС-Кадровик 74 1
Кошелев Константин 6 6
Владзимирский Антон 9 4
Гоц Роман 24 4
Образцов Алексей 8 4
Шерстобоев Владислав 4 4
Трофимова Татьяна 6 4
Теличева Наталья 125 3
Швецов Денис 11 3
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Шашмурина Ксения 5 3
Глазков Александр 57 3
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Погорелова-Триппель Наталья 3 2
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Колыбин Леонид 5 1
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Васильев Григорий 35 1
Шарапова Александра 3 1
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Яковлев Роман 1 1
Лекомцев Алексей 2 1
Климов Алексей 4 1
Кузьмин Павел 14 1
Кузин Артур 2 1
Бородай Юлия 2 1
Миролюбов Максим 2 1
Корнеева Анжелика 2 1
Каськов Валентин 1 1
Чернов Георгий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Казахстан - Республика 2665 3
Южная Корея - Республика 1473 3
Япония 2832 3
Китай - Ханчжоу 27 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Малайзия 347 2
Австралия - Австралийский Союз 1136 2
Польша - Республика 836 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Китай - Шанхай 247 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 2
Россия - Рязань 359 1
Россия - Химки 90 1
Иран - Исламская Республика Иран 377 1
Россия - Тамбов 210 1
Россия - Ивановская область 263 1
Грузия 694 1
Саудовская Аравия - Королевство 281 1
Россия - Благовещенск 88 1
Китай - Ухань 32 1
Украина 3431 1
Китай - Тайвань 600 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Ближний Восток 1487 1
Африка 1508 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Восточная Европа 1701 1
Россия - Свердловская область 811 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Европа 3804 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НПА - Нормативный правовой акт 50 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 106 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
Эксперт ГК 13 3
CNews - ZOOM.CNews 1113 2
The Verge - Издание 448 1
Bloomberg 786 1
ZDnet 388 1
Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
Global Times 12 1
Gartner 2201 3
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Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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