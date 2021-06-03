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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dahua Technology
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 80
Dahua Technology упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
|Кошелев Константин 6 6
|Владзимирский Антон 9 4
|Гоц Роман 24 4
|Образцов Алексей 8 4
|Шерстобоев Владислав 4 4
|Трофимова Татьяна 6 4
|Теличева Наталья 125 3
|Швецов Денис 11 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Шашмурина Ксения 5 3
|Глазков Александр 57 3
|Горпинченко Роман 6 3
|Кузнецов Сергей 83 2
|Милек Таня 7 2
|Погорелова-Триппель Наталья 3 2
|Коробов Евгений 22 2
|Егоров Вадим 9 2
|Дремлюг Андрей 3 2
|Дружков Андрей 1 1
|Кролле Леонид 1 1
|Савцов Игорь 27 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Данилов Кирилл 2 1
|Гайдаров Игорь 2 1
|Адаева Вера 1 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Ежов Василий 14 1
|Васильев Григорий 35 1
|Шарапова Александра 3 1
|Канушкина Алена 2 1
|Яковлев Роман 1 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Климов Алексей 4 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Кузин Артур 2 1
|Бородай Юлия 2 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Корнеева Анжелика 2 1
|Каськов Валентин 1 1
|Чернов Георгий 4 1
|Эксперт ГК 13 3
|CNews - ZOOM.CNews 1113 2
|The Verge - Издание 448 1
|Bloomberg 786 1
|ZDnet 388 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
|Global Times 12 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|MACS - Школа новой экономики 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru