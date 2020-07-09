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Поворотные камеры IMOU Ranger 2 помогли в наблюдении за общероссийским голосованием

Интеграция Инфраструктура

Первый крупный проект на оборудовании бренда IMOU был реализован в России. Поворотные видеокамеры Ranger 2, которые обеспечивают круговой обзор и высокое качество изображения с разрешением HD 1080P, были выбраны в Астраханской области для наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России. Благодаря своим компактным размерам и мобильности более 500 таких видеокамер было установлено на столах в участковых избирательных комиссиях, где они помогали следить за ходом голосования.

Угол поворота у Ranger 2 достигает 355°, а угол наклона находится в диапазоне от -5°до 80°, что дает возможность вести наблюдение за любым объектом в помещении избирательного участка без слепых зон. Поскольку видеонаблюдение здесь требуется только во время голосования, а в остальное время видеокамеры не нужны, возможность передачи видео по беспроводной связи Wi-Fi (802.11b/g/n) будет крайне важным преимуществом для такого применения. В то же время исключительная для поворотной видеокамеры компактность, ее габаритные размеры составляют 106,1 × 77,4 × 77,4 мм при массе всего 238 г, позволяет легко перемещать ее в пределах помещения. Высокое качество изображения с разрешением Full HD позволяет легко идентифицировать избирателей и членов участковых комиссий, а поддержка двухсторонней аудиосвязи – быстро разобраться в происходящем. При этом высокое качество видео сохраняется за счет современного стандарта сжатия H.265, который заметно экономит ограниченный канал беспроводной связи.

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