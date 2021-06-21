Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Citibank
Ситибанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 170, упоминаний - 221
Citibank упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скурятина Елена 20 13
|Елистратов Николай 90 12
|Спиридонов Александр 35 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Бугаев Леонид 11 9
|Нестеров Алексей 79 8
|Пашнин Роман 10 8
|Шакманас Алгирдас 33 8
|Строкович Антон 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Козырь Сергей 30 7
|Китляр Владимир 19 7
|Быстров Константин 19 7
|Стуров Дмитрий 25 6
|Яшин Леонид 20 6
|Дюгаев Евгений 12 6
|Патрин Максим 31 5
|Соловьев Игорь 35 5
|Марич Игорь 18 5
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 4
|Ломоносов Алексей 4 4
|Козырев Алексей 270 4
|Крысина Ольга 109 4
|Арлазаров Владимир 118 4
|Кравченко Денис 24 3
|Попов Андрей 72 3
|Леоничев Алексей 14 3
|Мухин Максим 18 3
|Емельянов Алексей 8 3
|Бетсис Павел 84 3
|Козлов Александр 54 3
|Федосов Виктор 8 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Атанесов Саргис 13 2
|Староверов Денис 14 2
|Тихонов Андрей 33 2
|Скляр Алексей 49 2
|Базалей Наталья 14 2
|Пшиченко Дмитрий 19 2
|Apps4All 25 10
|Forbes - Форбс 441 1
|NYT - The New York Times 507 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Ars Technica 227 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru