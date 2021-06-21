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Citibank
Ситибанк


21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 5
11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
04.08.2020 Новым замглавы Минкомсвязи стал бывший топ-менеджер Сбербанка 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
30.04.2020 Smart Engines выбрана поставщиком технологий распознавания документов клиентов Ситибанка 2
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 2
30.05.2019 «Мегафон» объявил о назначении нового финансового директора 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
12.04.2018 Prytek объявила о выходе на российский рынок с портфелем из 30 международных технологических компаний 1
22.12.2017 Citi открывает API российским разработчикам 2
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.06.2016 Доля банковских утечек стремительно растет 1
29.04.2016 «Карелиан Вуд Кампани» внедрила модуль интеграции систем «1С» и CitiDirect от «Хомнет консалтинг» 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
15.10.2015 «Хомнет консалтинг» выполнил доработку системы CitiDirect для «Виллако» 2
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 4
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
15.07.2015 Банки инвестируют $17 млрд в цифровой бизнес 2
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.05.2015 Федор Прохоров возглавил Департамент ИТ «Сетелем Банка» 1
14.04.2015 Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров 6

Публикаций - 170, упоминаний - 221

Citibank упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 21
Microsoft Corporation 11060 20
VK - Mail.ru Group 2483 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
IBM 3537 9
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
SAP SE 3211 6
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
АйТи 751 4
Ланит ГК 1155 3
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Хомнет Консалтинг 125 2
Samsung Electronics 5651 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 2
Google LLC 7144 2
VerifyMyAge 6 2
Instabank - Инстабанк 12 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Телеком-защита 48 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 2
Cisco Systems 2038 2
Oracle Corporation 3342 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Акадо Екатеринбург 23 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Naumen - Наумен 341 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Diasoft - Диасофт 354 1
GFS-Technologies - Global Fintech Solutions 2 1
FlexSoft - ФлексСофт 35 1
Digital Vision 2 1
Газпромбанк - ГПБ 692 25
Открытие ФК 538 16
ВТБ24 583 14
ВТБ Банк Москвы 371 12
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Альфа-Банк 1123 8
МДМ Банк 150 8
Медскан 12 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
Связь-банк 78 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Глобэкс банк 28 5
Пробизнесбанк АКБ 109 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Tessi 8 3
Русский стандарт Банк 302 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Почта Банк 289 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
TWINO 4 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
DevOps - Development и Operations 296 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Computational Document Forensics - Компьютерная криминалистика (форензика) 1 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 6
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Smart Engines GreenOCR 17 3
Smart Engines - Smart Document Engine 8 2
Smart Engines - Smart Code Engine 9 2
Хомнет Консалтинг - CitiDirect Online Banking Express - Интеграция интернет-банка и 1С 7 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 6 2
Java - Язык программирования 1175 2
Apple iPad mini 375 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Apple macOS 922 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Linux OS 4253 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Smart Engines - Smart Vision Engines 1 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
IBM Mainframe 4 1
IBM Watson 105 1
Symbian OS 776 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
AppDynamics Business iQ 4 1
Atos Bull Escala 8 1
Naumen Erudite 12 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
MasterCard MoneySend 39 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
Atos BullSequana Edge 12 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Скурятина Елена 20 13
Елистратов Николай 90 12
Спиридонов Александр 35 10
Мехришвили Александр 11 10
Бугаев Леонид 11 9
Нестеров Алексей 79 8
Пашнин Роман 10 8
Шакманас Алгирдас 33 8
Строкович Антон 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Козырь Сергей 30 7
Китляр Владимир 19 7
Быстров Константин 19 7
Стуров Дмитрий 25 6
Яшин Леонид 20 6
Дюгаев Евгений 12 6
Патрин Максим 31 5
Соловьев Игорь 35 5
Марич Игорь 18 5
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 4
Ломоносов Алексей 4 4
Козырев Алексей 270 4
Крысина Ольга 109 4
Арлазаров Владимир 118 4
Кравченко Денис 24 3
Попов Андрей 72 3
Леоничев Алексей 14 3
Мухин Максим 18 3
Емельянов Алексей 8 3
Бетсис Павел 84 3
Козлов Александр 54 3
Федосов Виктор 8 3
Пашенцев Виталий 11 3
Свердлов Михаил 29 3
Атанесов Саргис 13 2
Староверов Денис 14 2
Тихонов Андрей 33 2
Скляр Алексей 49 2
Базалей Наталья 14 2
Пшиченко Дмитрий 19 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 28
Восточная Европа 1676 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 8
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Япония 2778 3
Украина 3361 3
Казахстан - Республика 2627 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Европа 3745 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Ростовская область 861 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Судан - Республика 41 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Эквадор - Республика 42 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Ливия 13 1
Марокко - Королевство 75 1
Катар 78 1
Ливан - Ливанская Республика 43 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Султанат Оман 38 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Apps4All 25 10
Forbes - Форбс 441 1
NYT - The New York Times 507 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Ars Technica 227 1
CNews Analytics 1988 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 13
CNews APPWards 36 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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