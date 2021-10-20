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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
British American Tobacco
Бритиш американ тобакко
БАТ Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 137
British American Tobacco упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришина Дарья 15 12
|Садовенко Илья 60 10
|Семенихин Игорь 37 10
|Чикунов Андрей 16 10
|Сотин Денис 102 10
|Белоусов Максим 59 10
|Абакумов Евгений 103 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Рыбаков Александр 24 10
|Балякин Андрей 13 10
|Прохорова Алла 45 10
|Лысенко Эдуард 209 7
|Ефремова Алена 8 7
|Сабынин Андрей 23 7
|Чаркин Евгений 182 6
|Савлаев Тамерлан 5 5
|Пегасов Сергей 52 5
|Емельченков Сергей 83 5
|Картышев Алексей 6 5
|Горбунов Сергей 12 4
|Шадаев Максут 384 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Мольский Александр 11 4
|Фомичев Олег 107 4
|Волков Никита 50 4
|Сахаров Александр 30 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Евраев Михаил 222 4
|Иванов Алексей 76 4
|Щербинин Сергей 13 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Федечкин Сергей 19 4
|Бойко Елена 151 4
|Трапезин Владимир 11 4
|Шипов Савва 70 4
|Богданов Кирилл 91 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Онищенко Владислав 41 4
|Сергиенко Дмитрий 12 4
|Козырев Алексей 270 4
|СТВ - СургутИнформТВ 3 1
|News Corp 91 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764507, в очереди разбора - 668194.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764507, в очереди разбора - 668194.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru