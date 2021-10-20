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British American Tobacco
Бритиш американ тобакко
БАТ Россия


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации 6
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 8
29.01.2021 «БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung 1
28.01.2021 «БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 2
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 2
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
28.05.2019 МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза 1
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 1
09.04.2019 «Норбит» автоматизировал продажи и маркетинг в «Бритиш американ тобакко Россия» 7
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 1
04.12.2018 Smart IDReader интегрирован в мобильное приложение «БАТ Россия» 3
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
08.10.2018 Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 4
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix 2
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
19.10.2017 «БАТ Россия» начинает продажи системы нагревания табака glo. Цены 4
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
10.10.2017 Производитель Kent, Dunhill и «Явы» перенес ИТ-системы в Россию 3
10.10.2017 «Бритиш Американ Тобакко» перенесла ИТ-системы в облако МТС 5
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
02.12.2015 Должность финансового директора Orange Business Services в России и странах СНГ займет Ольга Поздеева 1
01.10.2015 Что хочет бизнес: как получить лояльного клиента с помощью мобильных технологий 2
30.07.2014 Сергей Румянцев назначен исполнительным вице-президентом по продажам и обслуживанию «ВымпелКома» 1
03.06.2014 Samsung расширяется на B2B-рынке в России 1
29.04.2014 В Москве пройдет форум «Корпоративное налоговое планирование» 1
05.03.2014 МТС объявила о ряде новых назначений 1

Публикаций - 74, упоминаний - 137

British American Tobacco упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 17
Microsoft Corporation 11110 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
SAP SE 3216 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Ланит ГК 1158 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 3
Schneider Electric 408 3
Samsung Electronics 5686 3
Abbyy 796 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
Cinimex - Синимекс 160 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Rimini Street 38 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
Brandquad - Бренд Квад 11 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Центр2М - Center2М 47 2
IBM 3546 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Ланит Интеграция 101 2
Selectel - Селектел 137 2
Siemens AG - Сименс Россия 659 2
Orange France Télécom 99 2
3753 2
Ситилабс 25 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Ericsson 861 2
МТС Северо-Запад 44 1
Микротест 177 1
Парус 203 1
X5 Group - Пятерочка 559 14
X5 Group 599 14
Уралсиб Банк 390 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
Мелстон ГК 11 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Альфа-Банк Казахстан 16 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Почта России ПАО 1574 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 5
Норникель - Норильский никель 178 4
Аэрофлот 493 4
Альфа-Банк 1126 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
Рольф 39 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 4
Ингосстрах СПАО 210 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
МТС банк 254 3
Газпром нефть 382 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
ТРИЭР 5 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Правительство Москвы 653 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Роскачество - Российская система качества 16 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство РФ 2206 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 12
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 8
Big Data - Большие данные 1136 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 3
SAP хостинг 5 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Kubernetes 307 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
МФУ - Многофункциональное устройство 588 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
Кubernetes - кластеры системы оркестрации контейнеров Linux 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Azure Stack 56 3
CloudМТS 19 3
Авантаж ЦОД 5 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Office 1942 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 853 1
Siemens MindSphere 22 1
Oracle Management Cloud 16 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 981 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
YSoft SafeQ 23 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
Samsung Electronics Bada 171 1
BMC Control-M 1 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Windows 10 6652 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Гришина Дарья 15 12
Садовенко Илья 60 10
Семенихин Игорь 37 10
Чикунов Андрей 16 10
Сотин Денис 102 10
Белоусов Максим 59 10
Абакумов Евгений 103 10
Дьяченко Валерий 66 10
Рыбаков Александр 24 10
Балякин Андрей 13 10
Прохорова Алла 45 10
Лысенко Эдуард 209 7
Ефремова Алена 8 7
Сабынин Андрей 23 7
Чаркин Евгений 182 6
Савлаев Тамерлан 5 5
Пегасов Сергей 52 5
Емельченков Сергей 83 5
Картышев Алексей 6 5
Горбунов Сергей 12 4
Шадаев Максут 384 4
Нестеров Алексей 79 4
Мольский Александр 11 4
Фомичев Олег 107 4
Волков Никита 50 4
Сахаров Александр 30 4
Ермолаев Артем 340 4
Евраев Михаил 222 4
Иванов Алексей 76 4
Щербинин Сергей 13 4
Гимранов Ринат 56 4
Федечкин Сергей 19 4
Бойко Елена 151 4
Трапезин Владимир 11 4
Шипов Савва 70 4
Богданов Кирилл 91 4
Аксаков Анатолий 98 4
Онищенко Владислав 41 4
Сергиенко Дмитрий 12 4
Козырев Алексей 270 4
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Украина 3374 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Европа 3766 4
Россия - ПФО - Самара 1291 4
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Япония 2792 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - Краснодар 1040 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Хорватия - Республика 118 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
News Corp 91 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 11
CNews Баттл 34 2
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764507, в очереди разбора - 668194.
Создано именных указателей - 46354.
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