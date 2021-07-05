Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ASIC
application-specific integrated circuit
интегральные микросхемы специального назначения
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Публикаций - 41, упоминаний - 50
ASIC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АльфаСтрахование СГ 208 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Volkswagen Groupe Retail France 1 1
|The Wall Street Journal 710 2
|CNews - ZOOM.CNews 1109 2
|Bloomberg 786 1
|WSJ - The Wall Street Journal 162 1
|NYT - The New York Times 510 1
|Grand View Research 11 2
|Gartner 2197 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770252, в очереди разбора - 673934.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770252, в очереди разбора - 673934.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru