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ASIC
application-specific integrated circuit
интегральные микросхемы специального назначения


05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 2
12.03.2021 Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах 1
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
27.10.2020 Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов 1
09.10.2020 AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов 1
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 1
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 1
29.04.2019 Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео 1
17.04.2019 Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США 1
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 3
01.11.2018 Новый российский пул майнинга биткойнов составит конкуренцию мировым аналогам 1
21.08.2018 В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос 4
16.07.2018 Facebook переманила инженера Google для разработки собственного процессора 1
14.03.2018 ПК на новых процессорах AMD можно физически уничтожить через интернет 1
10.10.2017 Fortinet: есть ли универсальный ответ на киберугрозы? 1
25.05.2017 Fujitsu разработала инновационный механизм распределения памяти для «глубинных нейронных сетей» 1
27.02.2017 Samsung Electronics представила портфолио сетевых продуктов и решений для мобильных сетей 5G 1
09.01.2017 Больше контроля — за те же деньги: как обеспечить кибербезопасность в кризис 1
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept 1
14.09.2016 Крупный банк раздал клиентам миллионы долларов из-за ошибки в ПО 1
18.05.2016 Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E 1
12.01.2016 Мировой рынок полупроводников устремился вниз 2
24.07.2015 Каким может стать ЦОД будущего? 1
02.03.2015 Чип MediaTek MT3188 с поддержой всех основных стандартов беспроводной зарядки запущен в серийное производство 1
12.02.2015 Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes 1
27.01.2015 Toshiba продемонстрировала портфель решений для носимых устройств и интернета вещей 1
18.08.2014 Немцы придумали, как добывать биткоины в 2 раза дешевле 2
05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению 1
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки 1
22.10.2012 Французский рецепт комфорта 1
19.09.2011 Обзор конвекторов Noirot: тёплые отношения 1
14.06.2011 Технология HiQ LED: новая эра светодиодной печати 2
14.06.2011 Печатаем в цвете: МФУ и принтеры Xerox 1
16.02.2011 Texas Instruments показала проектор для мобильных устройств nHD-разрешения 1
14.10.2010 Французский обогреватель Noirot – идеальная форма надежности 1
10.04.2008 Seagate выпустил первые в индустрии винчестеры с самошифрованием 1
01.04.2008 Ericsson представил коммерческую платформу LTE для мобильных устройств 1
13.03.2007 MRV выпустил новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 1

Публикаций - 41, упоминаний - 50

ASIC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4204 4
Nvidia Corp 2038 4
Fortinet 288 4
Microsoft Corporation 11168 3
Xilinx 30 3
Bitmain 6 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 3
AMD - Advanced Micro Devices 1686 3
Altera 21 2
Samsung Electronics 5730 2
Cisco Systems 2056 2
Google LLC 7177 2
IBM 3557 2
Facebook 3768 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Lattice Semiconductor 7 2
Huawei 2733 2
Oculus VR 48 1
IVA Technologies 33 1
CenTaur 4 1
American Megatrends 2 1
CryptoUniverse - Криптоюниверс 1 1
Intelion Mining 1 1
РТ-Информ 112 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
ARM Holdings 52 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
NSS Labs 29 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Cray 50 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Микрон - Micron 365 1
Toshiba Corporation 1103 1
HP Inc. 2937 1
Qualcomm Technologies 1004 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Volkswagen Groupe Retail France 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
OpenStack 347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 2
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
Masterkey - уязвимости 3 1
Ryzenfall - уязвимость 1 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 4 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
Nvidia GeForce GTX 2081 4
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Microsoft Windows 10 6676 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 2
Apple macOS 934 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Android 10751 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Fortinet FortiASIC CP 1 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Fortinet FortiSIEM 18 1
Intel Xeon Phi 31 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Fortinet 360 Protection Services 3 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 1
Fortinet SD-WAN ASIC 2 1
Oculus Go 5 1
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
AMD Secure Processor 7 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall 7 1
ResNet - Residual Neural Network 6 1
MLPerf 5 1
НТЦ Модуль - Imedic Cloud Hospital 1 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 1
Brain4Net B4N Orchestrator 3 1
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 1
Fallout 98 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Apple Mac 1461 1
Fortinet FortiOS 31 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
Fortinet Secure SD 7 1
Королев Алексей 20 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Щапов Олег 24 1
Rabii Shahriar - Рабия Шахрияр 2 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Фетисова Юлия 1 1
Афанасьев Алексей 4 1
Бублик Артем 1 1
Bosworth Andrew - Босворт Эндрю 5 1
Черных Сергей 8 1
Адам Безиев 4 1
Саломатов Алексей 1 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Месропов Юрий 4 1
Ильягуева Ольга 4 1
Ялов Дмитрий 1 1
Макарчук Антон 1 1
Сахер Александр 1 1
Шашков Александр 2 1
Шигин Александр 2 1
Левашов Александр 88 1
Ивенев Николай 7 1
Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 6
США - Калифорния 975 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
США - Сан-Хосе 109 2
Германия - Дрезден 43 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Франция - Французская Республика 2143 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - Волгоград 545 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
The Wall Street Journal 710 2
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
Bloomberg 786 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
NYT - The New York Times 510 1
Grand View Research 11 2
Gartner 2197 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Fortinet Security Day 8 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770252, в очереди разбора - 673934.
Создано именных указателей - 46354.
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