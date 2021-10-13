Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т1 Мультикарта
Публикаций - 149, упоминаний - 295
Т1 Мультикарта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Кирилл 37 37
|Киричек Алексей 66 17
|Комлев Владимир 30 8
|Руденко Дмитрий 25 8
|Врублевский Павел 81 6
|Чулков Валерий 24 5
|Баров Алексей 26 4
|Гостев Дмитрий 21 4
|Федоров Михаил 11 3
|Соловьев Сергей 43 3
|Войтенко Игорь 6 3
|Деменюк Юлия 11 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Румянцев Антон 46 3
|Мохначева Елена 7 2
|Исрапилов Арсен 10 2
|Войтенко Олег 25 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Шарков Максим 12 2
|Задорожный Богдан 5 2
|Бабаджанян Григорий 9 2
|Латыпов Роман 8 2
|Твердохлебов Иван 3 2
|Потапов Алексей 6 2
|Ананьев Алексей 101 2
|Бувин Дмитрий 6 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Хасьянова Гульнара 116 1
|Субанов Булад 5 1
|Чугунов Никита 55 1
|Ананьев Дмитрий 58 1
|Полтавченко Георгий 21 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Аксельрод Илья 16 1
|Корнеев Сергей 81 1
|Русанов Сергей 46 1
|Баранов Сергей 19 1
|Егоров Александр 62 1
|Смирнов Алексей 158 1
|Делицын Леонид 108 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|Ведомости 274 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 6
|CNews Мишень ОФД 4 3
|IDC - International Data Corporation 4526 1
|Gartner 3193 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
|The Nilson Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru