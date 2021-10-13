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Т1 Мультикарта



13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту»
14.10.2020 «Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем
17.09.2020 «Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты»
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года
30.01.2019 «Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»
23.11.2018 «Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты»
05.07.2018 «Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров
03.07.2018 «МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса
18.05.2018 «Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ
17.04.2018 «Мультикарта» нарастила выручку до 3,2 млрд рублей в 2017 году
16.02.2018 «МультиКарта» внесена с реестр операторов фискальных данных
29.01.2018 «МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам
05.06.2017 ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay
28.04.2017 «Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК
22.02.2017 «Мультикарта» вошла в состав реестра безопасных поставщиков услуг платежной системы Visa
23.01.2017 Количество обслуживаемых «Мультикартой» терминальных устройств превысило 55 тыс. единиц
20.12.2016 Банк ВТБ24 с помощью «Мультикарты» и Paymo запустил сервис card2card
19.12.2016 «Мультикарта» подключила банк «Нейва» к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ
24.10.2016 «Мультикарта» и Dors завершили тестирование нового банкомата
17.10.2016 Количество обслуживаемых карт в «МультиКарте» достигло почти 10 млн
13.10.2016 «МультиКарта» обновила мобильное приложение для поиска банкоматов ВТБ
20.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте»
12.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК
17.08.2016 «Мультикарта» запустила сервис по использованию MPI-модуля для сервис-провайдеров
09.08.2016 На базе «МультиКарты» открыт новый персонализационный центр ВТБ24
01.08.2016 «МультиКарта» выступила технологическим партнером сервиса по переводам с карты на карту на сайте ВТБ24
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы
18.07.2016 «Мультикарта» подключила нового интегратора к программе интернет-эквайринга ВТБ24
14.07.2016 Количество обслуживаемых карт в «Мультикарте» увеличилось почти в 1,5 раза
04.07.2016 «Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей
25.05.2016 «МультиКарта» и НСПК завершили тестирование карты «Мир»
20.05.2016 «МультиКарта» реализовала новый сервис для торговых компаний
29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности
12.04.2016 «МультиКарта» выступит процессинговым центром для «Почта Банка»
18.01.2016 Количество платежных карт на обслуживании «МультиКарты» по итогам 2015 г. достигло 6 млн
22.12.2015 США ввели санкции против «Яндекс.Денег» и «Мультикарты»

Публикаций - 149, упоминаний - 295

Т1 Мультикарта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8952 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 5
Т1 Рексофт - Reksoft 313 5
NVision Group - Энвижн Груп 628 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2237 4
IBM 8684 4
VK - Mail.ru Group 2812 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 78 4
Элемент ГК - Elementec 56 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 4
Такском - Taxcom 126 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 90 4
Дримкас - Dreamkas 14 4
ОФД-Я - Ярус 18 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
Электронный экспресс 10 4
ИнитПро 6 4
Sabre Corporation 144 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 144 3
5030 3
Oracle Corporation 5809 3
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 3
Google LLC 9438 3
Инфосистемы Джет 840 3
Microsoft Corporation 21011 2
Huawei 2996 2
Калуга Астрал 44 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 2
Чек Онлайн 6 2
PAYMO 6 2
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8540 2
SAP SE 4378 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3759 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 99
ВТБ24 622 49
Visa International 1640 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 30
Почта Банк 304 25
НСПК - Национальная система платежных карт 273 15
ВТБ Банк Москвы 432 9
Assist - Ассист 159 9
Почта России ПАО 1779 8
РЖД - Российские железные дороги 1329 7
ВТБ - Транскредитбанк 92 6
Аэрофлот 618 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 6
Магнит - Сеть магазинов 298 5
Ant Financial Services Group 5 4
Альфа-Банк 1335 4
UnionPay - Платёжная система 77 4
American Express 302 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
JCB International 134 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 3
ГПБ - Газпромбанк 799 3
Auchan Holding - Ашан 168 3
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 84 3
Седьмой Континент 53 2
Связной Банк 75 2
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 18 2
РосЕвроБанк 44 2
Uniteller 52 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
Русский стандарт Банк 344 2
ВТБ Азербайджан 3 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 561 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 702 2
Лента - Сеть розничной торговли 212 2
Яндекс.Такси 280 2
О2О Delivery club 161 2
О’Кей - Сеть магазинов 67 1
Runa Capital 153 1
Almaz Capital Partners 121 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 4
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 509 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 21
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 13
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 6
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 776 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1024 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 2
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 44 2
Big Data - Большие данные 1248 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 149 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4057 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 24 1
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Samsung Pay 255 17
Google Android 11668 15
Apple Pay 405 11
Apple iOS 6244 9
VK - Mail.ru Одноклассники 976 8
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 42 7
ВТБ Онлайн 146 6
Google Play - Google Store - Android Market 2637 6
MasterCard Maestro 134 6
Alibaba Group - AliPay 66 5
Google Pay - Google Android Pay 317 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5824 4
Visa Verified By Visa 43 4
Apple - App Store 2355 4
Samsung Knox 85 3
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 29 3
Visa Platinum 22 3
ВТБ Мультибонус 14 3
ВТБ АТМ банкоматы 6 3
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 145 3
OFD.RU Ferma 9 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 74 2
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 2
MasterCard MasterPass 29 2
OFD.RU Venda 5 2
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IBM PowerVM 10 2
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Samsung Galaxy 370 2
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Европа 7262 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 3
Латвия - Латвийская Республика 652 2
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 1
Мертвые души 30 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 16 1
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