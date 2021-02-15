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Ростелеком ЦентрТелеком


15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 1
22.04.2016 ТТК объявила о назначениях вице-президентов компании 1
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 1
22.08.2014 Дмитрий Пересветов назначен главным бухгалтером «Ростелекома» 1
16.05.2014 «Гарс Телеком»: «Мегафон» душит нашего виртуального оператора 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 3
16.09.2013 Александр Белейчев возглавил «Ростелеком» на Дальнем Востоке 1
30.05.2013 Cуд признал законным решение ФАС о назначении «Ростелекому» штрафа в размере 7,2 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением 1
15.03.2013 Российские разработчики биллинга устроили войну 1
19.02.2013 Вячеслав Волков назначен коммерческим директором ТК «Миран» 1
11.10.2012 Экс-глава МГТС арестован за продажу должности 1
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 1
02.07.2012 Жителям «старого Подмосковья» выдадут московские номера 2
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
07.03.2012 В России массовые проблемы с доступом к Facebook 1
24.01.2012 Алексей Быков назначен директором по экономике и финансам «Ростелеком - Северо-Запад» 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
27.10.2011 Сергей Назаров назначен вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо» 2
11.10.2011 Россия: HP вновь атаковал системных интеграторов 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
05.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
01.08.2011 Ваагн Мартиросян назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» 1
18.05.2011 «Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства 1
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
11.04.2011 Александр Белейчев назначен техническим директором макрорегионального филиала «Ростелеком–Дальний Восток» 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 Алексей Камышев назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома» 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 2
31.03.2011 Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2010 г. по МСФО увеличилась на 15% до 6,732 млрд руб. 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 3
30.03.2011 Наталия Каляцкая назначена директором Калужского филиала «ЦентрТелекома» 1
30.03.2011 АПИ обвинила «Связьинвест» в ущемлении интересов миноритарных акционеров 2
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1

Публикаций - 189, упоминаний - 270

Ростелеком ЦентрТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 82
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 40
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 35
Ростелеком Связьинвест 695 33
ВолгаТелеком 217 24
Ростелеком Дальсвязь 203 24
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 21
Ростелеком Сибирьтелеком 302 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 17
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 16
Центел - Центральный телеграф 163 12
Акадо Телеком - Комкор 609 11
Rambler Group - Рамблер ГК 485 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
АФК Система ПАО 994 6
Синтерра - Synterra 565 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
Скай Линк - Skylink 500 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 4
Ситроникс - Sitronics 561 4
Электросвязь 21 4
СЦС Совинтел - Голден Телеком 106 3
Cisco Systems 2038 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
HP Inc. 2905 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 2
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 2
Oracle Corporation 3342 2
Мобител 47 2
НКС - Национальные кабельные сети 76 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 2
МФИ Софт 103 2
IBM 3537 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Гипросвязь ПАО 44 3
Уралсиб Банк 389 2
Marshall Capital Partners 63 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Еврохим МХК 42 1
Почта России ПАО 1572 1
Cisco Capital 12 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
РОСНО СК 69 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
МДМ Банк 150 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
UBS AG 118 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Евросеть 884 1
X5 Group 599 1
Альфа-Банк 1123 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Лукойл-Информ 72 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Связной ГК 877 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство РФ 2201 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 8 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
Oracle Hyperion 73 3
OpenText Documentum 189 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Google+ Социальная сеть 195 1
БОСС-Кадровик 74 1
Apple iTunes Store 570 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Oracle Retail Planning and Optimization 36 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Oracle Retail 36 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
МТС Коннект 32 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
IBM Cognos BI 141 1
Apple iCloud 200 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Office 1934 1
Apple - App Store 2198 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Java - Язык программирования 1175 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 9 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Гарда Предприятие - DLP-система 16 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Гарда БД 26 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Приданцев Сергей 82 7
Кореш Виктор 71 4
Щеголев Игорь 676 4
Юрченко Евгений 75 4
Назаров Сергей 48 3
Провоторов Александр 146 3
Рейман Леонид 411 2
Морошкин Александр 106 2
Белейчев Александр 8 2
Кусков Денис 150 2
Путин Владимир 1824 2
Малофеев Константин 98 2
Нащекин Алексей 111 2
Припачкин Юрий 25 1
Лядовой Сергей 7 1
Родионов Иван 45 1
Попова Мария 77 1
Зайцев Павел 27 1
Серова Елена 299 1
Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
Романов Андрей 7 1
Казаринов Дмитрий 6 1
Карташов Андрей 2 1
Варев Александр 16 1
Колпаков Антон 42 1
Мардер Наум 100 1
Билялетдинов Марат 2 1
Быков Алексей 3 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Четвернин Алексей 651 1
Торбахов Александр 54 1
Прозоровский Василий 40 1
McCarthy John - Маккарти Джон 6 1
Кузьменко Валерия 58 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Семенов Аркадий 1 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Шувалов Игорь 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - Белгородская область 367 8
Россия - Тульская область 752 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Россия - Сибирь 875 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - Рязанская область 314 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Россия - Калужская область 571 4
Россия - Тамбовская область 322 4
Россия - Воронежская область 395 4
Европа 3745 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Ненецкий автономный округ 102 3
Россия - Липецкая область 292 3
Россия - Владимирская область 368 3
Россия - Новгородская область 286 3
Россия - Псковская область 301 3
Россия - Пенза 251 3
Россия - Архангельская область 336 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Ивановская область 262 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Российская газета 92 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2713 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 2 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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