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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком ЦентрТелеком
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Публикаций - 189, упоминаний - 270
Ростелеком ЦентрТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 7
|Кореш Виктор 71 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Юрченко Евгений 75 4
|Назаров Сергей 48 3
|Провоторов Александр 146 3
|Рейман Леонид 411 2
|Морошкин Александр 106 2
|Белейчев Александр 8 2
|Кусков Денис 150 2
|Путин Владимир 1824 2
|Малофеев Константин 98 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Припачкин Юрий 25 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Родионов Иван 45 1
|Попова Мария 77 1
|Зайцев Павел 27 1
|Серова Елена 299 1
|Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
|Романов Андрей 7 1
|Казаринов Дмитрий 6 1
|Карташов Андрей 2 1
|Варев Александр 16 1
|Колпаков Антон 42 1
|Мардер Наум 100 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Быков Алексей 3 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Торбахов Александр 54 1
|Прозоровский Василий 40 1
|McCarthy John - Маккарти Джон 6 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Семенов Аркадий 1 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Шувалов Игорь 64 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru