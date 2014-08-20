Индексная книга CNews*
Пейджер Beeper Bleeper
Публикаций - 222, упоминаний - 232
Пейджер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 6
|Chen John - Чен Джон 25 3
|Киселев Дмитрий 8 3
|Ксенин Алекс 311 2
|Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
|Солонин Виталий 89 1
|Gore Albert - Гор Альберт 43 1
|Масленников Игорь 36 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Козерог Константин 4 1
|Мызовский Герман 11 1
|Федорушкин Илья 12 1
|Гудым Денис 20 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Наумов Станислав 27 1
|Лебедев Артём 11 1
|Туганбаев Аскар 7 1
|Кузьмин Андрей 10 1
|Мишко Сергей 5 1
|Lewis Ananda - Льюис Ананда 1 1
|Hallowell Edward - Холловел Эдвард 1 1
|Карпий Андрей 2 1
|Цыганко Дмитрий 2 1
|Burden Kevin - Берден Кевин 9 1
|Sullivan Greg - Салливан Грег 11 1
|Лопатин Алексей 1 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 186 1
|Прянишников Николай 288 1
|Свердлов Денис 185 1
|Дуров Павел 252 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 1
|Макаров Сергей 9 1
|Манджиков Очир 56 1
|Брюквин Юрий 290 1
|Акимов Александр 21 1
|Dell Michael - Делл Майкл 190 1
|Крючков Андрей 13 1
|Носик Антон 103 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223790, в очереди разбора - 873478.
Создано именных указателей - 113604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223790, в очереди разбора - 873478.
Создано именных указателей - 113604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.