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Пейджер Beeper Bleeper



20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower
07.03.2014 Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр
25.02.2014 Beeper обслуживает входящие обращения клиентов ТТК
20.02.2014 Контакт-центры Beeper обработали в 2013 г. 101 млн обращений
31.10.2013 Бренду BEEPER исполнилось 18 лет
18.09.2013 BEEPER вырвался в лидеры
14.02.2007 Yahoo встроил интернет-пейджер в почтовое приложение
31.08.2006 У "Мегафона" больше не работает пейджер
28.03.2002 Future Telecom представила Graffiti - пейджер с возможностями КПК
30.08.2001 Интернет-пейджер станет личным переводчиком
17.08.2001 Осенью появится первый российский пейджер
06.06.2001 Microsoft встроит в Windows XP усовершенствованный интернет-пейджер
20.03.2001 Появился новый интернет-пейджер
29.09.2000 Motorola выпустила новый цифровой пейджер Talkabout T10
23.05.2000 Motorola выпустила двусторонний пейджер с клавиатурой и доступом в Интернет
17.08.1999 Теперь системные администраторы могут получать информацию о критичном сбое серверов Compaq на пейджер

Публикаций - 222, упоминаний - 232

Пейджер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 23
Microsoft Corporation 23580 21
Lenovo Motorola 3505 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5598 11
Google LLC 10995 10
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 20 10
AOL Inc 1588 9
Apple Inc 11258 8
Yahoo! 3690 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10139 6
Intel Corporation 11695 5
IBM - International Business Machines Corp 9215 5
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 4
Good Technology 30 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8095 4
TCL Corporation - TCL Electronics 170 4
AOL - America Online 715 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
HP - palmOne - Handspring 303 4
Motorola Inc 1136 4
Yandex - Яндекс 5758 3
IBS Platformix - СИЛА 839 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 3
Sony 6486 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2724 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 3
Philips 2054 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7018 3
HP - Hewlett-Packard 3600 3
Cisco Systems 4892 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 3
Siemens AG - Siemens Group 2547 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 3
Lenovo Group 2178 3
HP Compaq Computer Corp 1918 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1032 3
HP Inc. 5567 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5890 2
Venture Capital 40 2
Россети Ленэнерго 2359 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 2
Меркури - Mercury 232 2
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 27 2
Boeing 988 2
101Hotels.com 707 2
Почта России ПАО 2008 2
Stellantis PSA - Opel 33 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
РЖД - Российские железные дороги 1638 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 31 1
Платежный Центр РНКО 44 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Lifan 5 1
Toyota - Lexus 63 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 304 1
Менатеп - Menatep 38 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 1
Harley-Davidson 18 1
Warner 554 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Prudential Financial 52 1
ЭКСКОМ 5 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 1
eBay Inc 1599 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2427 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
BMW Group 413 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 1
LinkedIn 587 1
Альфа-Банк 1607 1
Hyundai Motor Company 342 1
Visa International 1877 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10462 3
Судебная власть - Judicial power 2111 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9235 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 1
Президент Российской Федерации 3744 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79609 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25277 42
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11708 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22417 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39521 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21538 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22119 19
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11886 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26053 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4521 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7594 16
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Беспроводные технологии - Wireless technologies 9469 13
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3154 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13298 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8288 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11346 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19316 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53875 10
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6124 9
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Часы наручные - Wrist watches 100 8
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17415 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16130 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3276 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2883 7
Microsoft Windows 14515 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 9
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 8
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6655 6
Google Android 12652 6
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 339 5
Google Talk - Google Chat 159 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 5
Microsoft Office 3459 4
Apple iPhone 6 6201 4
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 4
Microsoft Windows 2000 12715 4
Apple iPad 3748 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1772 3
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 12 3
Microsoft Edge - браузер 1940 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 3
Apple Safari - браузер 801 3
HP - palmOne Treo 95 3
AOL Instant Messenger 92 3
Nokia 7650 63 3
Apple iTunes Store 1063 3
Oracle Java - язык программирования 2783 3
Apple iOS 6865 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1492 3
BlackBerry Priv 11 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 3
Apple - App Store 2623 3
BlackBerry KeyTwo - Смартфон 11 3
Nokia Symbian OS 1400 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2876 3
JavaScript - JS - язык программирования 1034 2
Google YouTube - Видеохостинг 2444 2
Linux OS 8332 2
Microsoft Outlook 1290 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1277 2
Microsoft Skype 1982 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 6
Chen John - Чен Джон 25 3
Киселев Дмитрий 8 3
Ксенин Алекс 311 2
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
Солонин Виталий 89 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Масленников Игорь 36 1
Гуревич Михаил 40 1
Козерог Константин 4 1
Мызовский Герман 11 1
Федорушкин Илья 12 1
Гудым Денис 20 1
Фишкин Сергей 7 1
Наумов Станислав 27 1
Лебедев Артём 11 1
Туганбаев Аскар 7 1
Кузьмин Андрей 10 1
Мишко Сергей 5 1
Lewis Ananda - Льюис Ананда 1 1
Hallowell Edward - Холловел Эдвард 1 1
Карпий Андрей 2 1
Цыганко Дмитрий 2 1
Burden Kevin - Берден Кевин 9 1
Sullivan Greg - Салливан Грег 11 1
Лопатин Алексей 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 186 1
Прянишников Николай 288 1
Свердлов Денис 185 1
Дуров Павел 252 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 1
Макаров Сергей 9 1
Манджиков Очир 56 1
Брюквин Юрий 290 1
Акимов Александр 21 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Крючков Андрей 13 1
Носик Антон 103 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50339 41
Россия - РФ - Российская федерация 123966 31
Канада 4717 18
Европа 21358 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39618 12
Япония 12958 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15201 8
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Германия - Федеративная Республика 12084 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 6
Украина 7306 5
США - Флорида 745 5
Америка Северная 3025 5
Земля - планета Солнечной системы 9816 4
США - Калифорния 4676 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13230 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15205 4
США - Нью-Йорк 2812 4
Южная Корея - Республика 6306 4
Финляндия - Финляндская Республика 3480 3
Италия - Итальянская Республика 4234 3
Испания - Королевство 3610 3
Португалия - Португальская Республика 879 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2390 2
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Америка Южная 718 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 2
Литва - Литовская Республика 623 2
Казахстан - Республика 4877 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3347 2
США - Массачусетс - Бостон 377 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 347 2
Россия - СФО - Новосибирск 3741 2
Норвегия - Королевство 1770 2
Дания - Королевство 1016 2
Узбекистан - Республика 1417 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1381 3
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Thomson Reuters - Рейтер 5779 3
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 2
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
Связь-Экспокомм 94 1
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День молодёжи - 27 июня 693 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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