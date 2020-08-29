Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бегун
российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 402
Бегун упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Басов Алексей 79 16
|Романенков Алексей 10 9
|Кочетков Владислав 134 5
|Щеголев Игорь 676 2
|Смирнов Александр 44 2
|Провоторов Александр 146 2
|Мамут Александр 109 2
|Крейнин Владислав 10 2
|Потанин Владимир 19 2
|Омельницкий Борис 7 2
|Долгов Владимир 39 2
|Yang Jerry - Янг Джерри 62 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Федотов Михаил 13 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 1
|Новиков Василий 8 1
|Иванова Елена 69 1
|Демидов Михаил 119 1
|Smith Brad - Смит Брэд 28 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 89 1
|Мякишева Марина 84 1
|Калугин Сергей 162 1
|Путин Владимир 1820 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Чачава Александр 68 1
|Делицын Леонид 94 1
|Ким Борис 65 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Усманов Алишер 241 1
|Рейман Леонид 407 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Повалко Александр 36 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
|Лебедев Артемий 41 1
|Андреев Андрей 7 1
|Касперская Наталья 197 1
|CNews Analytics 1988 2
|eMarketer 77 2
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Strategy Analytics 173 1
|comScore 224 1
|РАН - Российская академия наук 315 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|ТГУ - Томский государственный университет 62 1
|ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru