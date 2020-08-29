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Бегун
российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета


29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
10.04.2020 Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома 1
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 2
30.10.2017 Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям 1
07.08.2017 Куратор поисковика «Спутник» покинул «Ростелеком» 1
16.01.2017 Продан самый первый поисковик Рунета 1
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 1
08.07.2014 В России начали создавать рекламные тексты с помощью искусственного интеллекта 1
02.04.2014 «Ростелеком» создает новый портал госуслуг и коммерческих сервисов 1
18.02.2014 В Москве пройдет конференция eTarget-2014 1
25.12.2013 «Бегун» сокращает ИТ-специалистов и оказывает давление на их профсоюз 2
19.11.2013 Begun запускает API к «Бегун.Смарт» 1
09.07.2013 Платежный сервис uBank вступил в РАЭК 1
06.06.2013 С начала 2013 г. конкуренция среди заказчиков контекстной рекламы увеличилась в несколько раз 3
10.04.2013 iTech Capital вложил $3,5 млн в российскую платформу для управления интернет-рекламой Garpun 1
28.03.2013 «Ростелеком» готовит собственный интернет-поисковик 1
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ 1
19.03.2013 «Бегун» анонсировал новый сервис управления рекламными кампаниями для малого бизнеса 3
12.03.2013 Бывший вице-президент Mail.ru научит «Ростелеком» зарабатывать в интернете 2
12.03.2013 Основатель «Бегуна» стал вице-президентом «Ростелекома» 1
06.12.2012 Tinkoff Digital запустил RTB-платформу Data Mind 1
15.10.2012 «Рамблер» стал единоличным владельцем «Бегуна» 5
15.10.2012 «Рамблер» станет 100% акционером «Бегуна» и консолидирует активы в области e-commerce 4
20.06.2012 Глава российского Google покинул компанию 1
06.06.2012 «Бегун» обновил интерфейс своего сервиса «Мобильная реклама» 1
30.05.2012 «Бегун» перешел на интернет-эквайринг «Альфа-Банка» 3
12.05.2012 «Бегун» оптимизирует деятельность в Украине 2
27.04.2012 «Бегун» открыл продажи рекламы в «Вконтакте» для аккредитованных агентств 3
23.04.2012 «Бегун» запустил новый инструмент в области контекстной рекламы 3
19.04.2012 «Финам» объединит свои ИТ-проекты в новом фонде Finam Global 1
16.03.2012 «Бегун»: рынок контекстной рекламы в России в 2011 г. вырос на 63% 1
13.03.2012 «Бегун» начал продавать рекламу в соцсети «Вконтакте» 3
22.02.2012 «Бегун» добавил в мобильную рекламу баннеры 2
15.02.2012 «Финам» прокредитует ИТ-компании на особых условиях 1
07.02.2012 В Москве пройдет конференция по интернет-маркетингу eTarget-2012 1
06.02.2012 Новым гендиректором «Бегуна» стал Станислав Мушкат 5
23.01.2012 "Облака" "перекроили" рынок WCM 1
19.01.2012 «Бегун» стал авторизованным реселлером Google AdWords в Украине и Казахстане 2
21.12.2011 «Бегун» исследовал рынок контекстной рекламы в Приволжском ФО 2
28.11.2011 «Бегун» исследовал рынок контекстной рекламы в Уральском ФО 2

Публикаций - 209, упоминаний - 402

Бегун упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 483 61
VK - Mail.ru Group 2482 18
Google LLC 7124 17
Yandex - Яндекс 4098 14
Rambler Media 71 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Facebook 3764 6
Microsoft Corporation 10997 4
Yahoo! 1087 3
SpyLOG 17 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
1С-Битрикс 344 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 1
PayPal 438 1
Webmoney 327 1
HP - Hewlett-Packard 878 1
АйТи 748 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 1
AOL Inc 304 1
RuTube - видеохостинг 120 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Ниеншанц 45 1
Transas - Транзас ГК 53 1
Masterhost - Мастерхост 27 1
UMI - Umisoft - Юмисофт 14 1
ВолгаТелеком 213 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 1
Kribrum - Крибрум 16 1
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 12
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Авто.ру - Auto.ru 67 3
Газпром ПАО 518 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
eBay Inc 526 2
uBank 21 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 72 1
Реклама.ру 1 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Интеррос 7 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 6 1
Intel Capital 75 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1122 1
Почта России ПАО 1570 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
Blackstone Group 13 1
Нэклис-Банк 15 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 67 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 181 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 184 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
WCM - Web Content Management System 25 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
Google AdWords - Google Ads 81 8
Google Android 10750 5
Яндекс.Директ 91 4
Apple iOS 5741 4
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Myspace - социальная сеть 328 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 3
Rambler Price.ru 25 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
UMI.CMS 48 2
Microsoft Bing 320 2
Badoo - Социальная сеть 32 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Tinder 24 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 110 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Bumble - Американская социальная сеть 2 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
OpenText Documentum 188 1
Яндекс.Маркет 439 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 1
C++ - Язык программирования 284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Gmail 599 1
Басов Алексей 79 16
Романенков Алексей 10 9
Кочетков Владислав 134 5
Щеголев Игорь 676 2
Смирнов Александр 44 2
Провоторов Александр 146 2
Мамут Александр 109 2
Крейнин Владислав 10 2
Потанин Владимир 19 2
Омельницкий Борис 7 2
Долгов Владимир 39 2
Yang Jerry - Янг Джерри 62 1
Гришин Дмитрий 148 1
Ашманов Игорь 26 1
Федотов Михаил 13 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 1
Новиков Василий 8 1
Иванова Елена 69 1
Демидов Михаил 119 1
Smith Brad - Смит Брэд 28 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 1
Мякишева Марина 84 1
Калугин Сергей 162 1
Путин Владимир 1820 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Чачава Александр 68 1
Делицын Леонид 94 1
Ким Борис 65 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Усманов Алишер 241 1
Рейман Леонид 407 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Повалко Александр 36 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Лебедев Артемий 41 1
Андреев Андрей 7 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - Санкт-Петербург 7056 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Украина 3344 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 5
Россия - Тюменская область 581 3
Россия - Свердловская область 804 3
Восточная Европа 1667 3
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
Канада 1290 2
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Россия - Ленинградская область 1099 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
Северная Америка 1402 2
Япония 2752 2
Австрия - Австрийская Республика 523 1
Россия - Екатеринбург 2054 1
Беларусь - Белоруссия 2079 1
Япония - Токио 287 1
Россия - Калининград 659 1
Россия - Кингисепп 14 1
Россия - Астраханская область 369 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 205 1
Россия - Мурманская область 289 1
Россия - Томск 446 1
Россия - Выборг 70 1
Канада - Ванкувер 67 1
Россия - Архангельск 201 1
США - Редмонд 105 1
Россия - Великий Новгород 163 1
Украина - Киев 461 1
Россия - Хабаровский край 414 1
Россия - Амурская область 320 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
News Corp 90 2
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
The Wall Street Journal 709 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Секрет фирмы 13 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
CNews Analytics 1988 2
eMarketer 77 2
Gartner 2187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Strategy Analytics 173 1
comScore 224 1
РАН - Российская академия наук 315 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
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