Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Атлантический океан
Публикаций - 52, упоминаний - 55
Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейнальдо Алонсо 1 1
|Ушацкий Андрей 102 1
|Курьянов Сергей 150 1
|Гришин Сергей 7 1
|Bush George - Буш Джордж 266 1
|Флакс Илья 5 1
|Бейдер Александр 75 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru