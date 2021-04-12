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Атлантический океан

Атлантический океан


12.04.21 Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там 1
09.01.20 Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии 1
25.05.16 МТС разогнала магистральные сети до 400 Гбит/с 1
28.11.14 Универсальный шлем виртуальной реальности Fibrum: сделано в России 1
08.07.14 В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности 1
05.07.12 50 лет назад состоялась первая спутниковая ТВ-трансляция 1
08.07.11 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем 2
22.02.11 За счет чего "рванул" рынок сканирования документов? 1
09.02.10 BioShock 2 в продаже 1
14.12.09 Наступает эпоха подводных разведпланеров 2
26.10.09 МБР Trident II D5 поставила новый рекорд надёжности 1
18.09.09 BioShock 2: Дата выхода 1
05.06.09 В крушении самолета Air France виноват компьютер? 1
26.01.09 Сегодня произойдёт кольцеобразное солнечное затмение 1
26.12.08 Российские боевые корабли сосредотачиваются в Индийском океане для учений "Индра-2009" 1
25.08.08 Начато расследование причин аварии ракеты ALV-X1 1
28.07.08 Boeing приобрел известного разработчика БПЛА 1
05.06.08 Ученые прогнозируют активный сезон ураганов 2
24.01.08 Абоненты «МегаФон-Москва» отправили в роуминге более 10 млн SMS в новогодние праздники 1
17.09.07 Кризис в Арктике достиг геополитических масштабов 1
20.07.07 Исследовательский модуль бразильской ракеты найти пока не удалось 1
22.06.07 Франция успешно испытала собственную "Булаву" 1
19.06.07 Семена хлопкового дерева успешно пересекали Атлантику 1
13.03.07 McAfee: дешёвые домены – большая угроза безопасности 1
01.08.06 На eBay продано тело русалки 1
28.07.06 Найдено тело русалки 1
30.05.06 Подводный источник побил температурный рекорд 1
30.05.06 Подводный источник побил температурный рекорд 1
29.05.06 У африканского жука позаимствовали технологию сбора воды 1
29.05.06 У африканского жука позаимствовали технологию сбора воды 1
13.02.06 Поставлен новый мировой рекорд дальности полета 1
13.02.06 Поставлен новый мировой рекорд дальности полета 1
03.02.06 Connexion by Boeing и Intelsat заключили соглашение о развитии услуг на море 1
20.12.05 В США протестирован быстрый сверхзвуковой самолет 1
01.06.05 У Бермудов запущен подводный аппарат Spray для пересечения Гольфстрима 1
01.06.05 У Бермудов запущен подводный аппарат Spray для пересечения Гольфстрима 1
26.04.05 Директору Opera придется плыть через Атлантический океан 1
17.01.05 Ошибка программы "провалила" запуск ракеты-перехватчика 1
04.02.04 Хай-тек откроет тайны океанов 1
04.02.04 Хай-тек откроет тайны океанов 1

Публикаций - 52, упоминаний - 55

Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent 1415 3
2K Games 206 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 139 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 11 1
Fibrum 8 1
Орбита 34 1
Гольфстрим 35 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 90 1
АйТи 1063 1
Verizon 824 1
Dr.Web - Доктор Веб 1137 1
Docsvision - ДоксВижн 940 1
AT&T Inc 1517 1
TerraLink - ТерраЛинк 248 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 921 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 1
Abbyy 1045 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 1
VanZel Technologies 1 1
Boeing 771 8
Arianespace 76 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 4
eBay Inc 1556 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 157 2
re:Store 116 1
Air France 48 1
Lockheed Martin 537 1
Airbus Defence and Space - EADS 106 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 2
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 279 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 581 1
AJAM - La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 1 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 1
Smartphone - Смартфон 868 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 26 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1894 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 161 5
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 68 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3288 2
Apple iPhone 5 731 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 40 1
LG G - серия смартфонов 133 1
Google Earth - Google Планета Земля 420 1
Microsoft Windows Phone OS 1520 1
Opera - Браузер 848 1
Dr.Web Mobile Security Suite 9 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1662 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 53 1
Google Android 11565 1
Google Play - Google Store - Android Market 2620 1
Apple iOS 6163 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1223 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 123 1
Dr.Web Desktop Security Suite 33 1
Рейнальдо Алонсо 1 1
Ушацкий Андрей 102 1
Курьянов Сергей 150 1
Гришин Сергей 7 1
Bush George - Буш Джордж 266 1
Флакс Илья 5 1
Бейдер Александр 75 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 14
Земля - планета Солнечной системы 5114 8
Россия - Российская федерация - РФ 80604 7
Тихий океан 258 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 4
Европа 7060 4
Южная Америка 638 3
Африка - Африканский регион 2545 3
Япония 7660 3
США - Флорида 616 2
Франция - Гвиана 114 2
Антарктида 180 2
Новая Зеландия 548 2
США - Калифорния 2793 2
Северная Америка 2463 2
Великобритания - Лондон 1783 2
Франция - Французская Республика 4613 2
Канада 2704 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 2
Норвегия - Королевство 850 2
Австралия - Австралийский Союз 2323 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 2
Швеция - Королевство 1692 2
Азия - Азиатский регион 3071 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 263 1
Европа Западная 1258 1
Чили - Республика 372 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 804 1
Словакия - Словацкая Республика 342 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1005 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3744 1
США - Калифорния - Сан-Диего 262 1
США - Аляска 203 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 748 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 78 1
Румыния 536 1
Арктика 276 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 1
Латинская Америка 1320 1
Испания - Королевство 2430 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1496 1
Дед Мороз 146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 2
New Scientist 1439 2
Future - Space.com 194 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 1
Associated Press 1826 1
Nature 575 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 814 1
InformationWeek 175 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
CNews RND - R&D.CNews 1791 1
University of Oxford - Оксфордский университет 118 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 626 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 130 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 138 1
UB - University of Bremen - Бременский университет 8 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 110 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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