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RSNet
Russian State Network
Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов


22.01.2021 Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 2
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
15.11.2019 «Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов 1
11.07.2019 ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей 3
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 1
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда 1
02.07.2018 Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 2
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету 2
17.10.2017 «Ростелеком» потратит 14 миллиардов за право эксклюзивного обслуживания органов госвласти 1
06.10.2017 Новая монополия: «Ростелеком» стал единым оператором для госорганов 3
12.05.2017 Цифровая экономика России: Чиновникам дадут интернет 1 Гбит/с, учителям и врачам - 100 Мбит/с 1
07.11.2016 Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS 1
16.10.2016 Экономия бюджетных средств на 100 крупнейших гостендерах 2015 г. не превысила 1% 1
23.08.2016 ФСО создает специальный интернет для органов власти 1
26.04.2016 Бюджет Минкомсвязи на информатизацию увеличился почти в полтора раза 9
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 3
20.04.2016 Минкомсвязи не хватает на информатизацию 20 миллиардов в год 4
20.01.2016 Единую сеть передачи данных в 2016 г. будут использовать 14 госорганов 6
14.01.2016 «Интернет для госорганов» подорожал до 2,7 млрд 5
05.11.2015 Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России 3
27.10.2015 «Интернет для госорганов» обойдется в 550 млн руб. до конца 2015 года 3
28.11.2014 «Ростелеком» будет без конкурса оказывать услуги связи госведомствам 2
30.12.2013 Минкомсвязь и «Ростелеком» подписали контракты на эксплуатацию электронного правительства и развитие ЕПГУ в 2014 г. 1
03.12.2013 В Росреестре назначен новый куратор ИТ 1
28.10.2013 Российские спецслужбы создают собственный интернет 1
25.10.2013 ФССП России выделит 594 млн руб. на обеспечение функционирования ВСПД 1
25.07.2013 Проект «гособлака», выполненный «Энвижн», вызвал 88 замечаний Минкомсвязи 1
15.09.2009 Госнет накрывает Россию 2

Публикаций - 34, упоминаний - 69

RSNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 4
Восход ФГБУ НИИ 367 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 3
СМАРТС Компания 211 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 3
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 15 3
NVision Group - Энвижн Груп 548 3
Академия криптографии РФ 4 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
ГЛОНАСС АО 82 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
Акадо Телеком - Комкор 615 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 2
Центр мониторинга сетей связи 5 2
Yandex - Яндекс 4107 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 2
AltEll - АльтЭль 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Titanium 28 1
Google LLC 7210 1
ИБС экспертиза 43 1
РТ-Информ 112 1
Рустелеком ТК 198 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Бизон 8 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Yahoo! 1127 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Rambler Group - Рамблер ГК 493 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Базальт СПО 206 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпром ПАО 525 1
Почта Банк 289 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 23
Президент Российской Федерации 1443 9
Правительство РФ 2210 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 4
Администрация Президента РФ 271 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
Счётная палата РФ 463 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 489 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 134 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1189 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Wargaming World of Tanks 132 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 2 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4296 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Apple macOS 936 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
WhatsApp Messenger 654 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 1
Microsoft Skype 1480 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
ICQ 504 1
Путин Владимир 1831 9
Никифоров Николай 1126 4
Козырев Алексей 270 3
Пак Олег 90 3
Осеевский Михаил 221 3
Лугов Андрей 32 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Щеголев Игорь 676 2
Бокова Людмила 80 2
Клишас Андрей 44 2
Левова Ирина 18 1
Яцеленко Николай 12 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Чайка Юрий 21 1
Брюквин Юрий 197 1
Хилов Павел 15 1
Клименко Герман 31 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Калугин Сергей 162 1
Сапельников Сергей 100 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Яровая Ирина 63 1
Семенов Александр 69 1
Евраев Михаил 222 1
Бегтин Иван 48 1
Исмаилов Рашид 47 1
Дворкович Аркадий 169 1
Семенихин Игорь 37 1
Смирнов Алексей 142 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Волин Алексей 113 1
Ротенберг Игорь 35 1
Черненко Андрей 37 1
Иванов Олег 124 1
Левин Леонид 83 1
Мишустин Михаил 302 1
Соколов Алексей 122 1
Акимов Максим 167 1
Касперская Наталья 199 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 25
Земля - планета Солнечной системы 892 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - Сочи 914 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Арктика 141 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Дубна 135 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Россия - Симферополь 116 1
Камбоджа - Королевство 89 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 140 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Сахалинская область 436 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Россия - Магадан 134 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Словения - Республика 112 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 66 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
Проектный офис 16 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 1
Человеческий фактор 129 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
PornHub 23 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews Analytics 1996 6
CNews Tenders 11 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Час кода - международное движение 11 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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