Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RSNet
Russian State Network
Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 69
RSNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 9
|Никифоров Николай 1126 4
|Козырев Алексей 270 3
|Пак Олег 90 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Лугов Андрей 32 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Бокова Людмила 80 2
|Клишас Андрей 44 2
|Левова Ирина 18 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Чайка Юрий 21 1
|Брюквин Юрий 197 1
|Хилов Павел 15 1
|Клименко Герман 31 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Калугин Сергей 162 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Яровая Ирина 63 1
|Семенов Александр 69 1
|Евраев Михаил 222 1
|Бегтин Иван 48 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Семенихин Игорь 37 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Волин Алексей 113 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Черненко Андрей 37 1
|Иванов Олег 124 1
|Левин Леонид 83 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Соколов Алексей 122 1
|Акимов Максим 167 1
|Касперская Наталья 199 1
|Ведомости 259 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|PornHub 23 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|CNews Analytics 1996 6
|CNews Tenders 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772190, в очереди разбора - 675872.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772190, в очереди разбора - 675872.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru