Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету 1

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Бюджет Минкомсвязи на информатизацию увеличился почти в полтора раза 9

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Минкомсвязи не хватает на информатизацию 20 миллиардов в год 4

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