Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Oracle Siebel CRM


18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 3
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» 1
23.09.2020 МКБ и ITFB Group внедрили систему автоматической обработки клиентских документов 1
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 1
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
07.04.2020 «Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных 1
27.03.2020 ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос» 1
23.01.2020 ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java 1
11.12.2019 «Техносерв консалтинг» представляет решение TSC Rocket SBL 2
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 1
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
15.11.2018 «Техносерв консалтинг» автоматизировал работу с просроченной задолженностью в Росбанке 1
06.04.2018 Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу 1
21.12.2017 В России впервые запускается программа лояльности с раздачей криптовалюты населению 1
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
06.07.2017 «МТС Банк» перенес критически важные ИТ-системы в «облако» МТС 1
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ 1
24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining 1
19.04.2017 ВТБ24 запустил полностью безбумажный офис, сэкономив более 400 миллионов 1
15.03.2017 Oracle: как IT помогают «Аэрофлоту» стать лучше 1
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle 4
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM 1
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
29.07.2016 «Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI 3
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса» 1
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya 1
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI 6
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов 4
22.10.2015 «Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle 2
30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM 3
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM 2
17.04.2015 «МТС Банк» оптимизировал работу с клиентами на базе новой ИТ-платформы 2
14.04.2015 «Техносерв Консалтинг» повышает качество работы с обращениями аэропорта «Домодедово» 1
07.04.2015 «ВТБ Беларусь» увеличивает сбор задолженностей с помощью «Техносерв Консалтинг» 1
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей 1
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз 1

Публикаций - 165, упоминаний - 282

Oracle Siebel CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Oracle Corporation 3344 15
SAP SE 3212 14
Oracle Siebel 130 14
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Microsoft Corporation 11077 6
Инфосистемы Джет 675 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 4
Salesforce.com 273 3
Sitecore 8 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Accenture - Аксенчер 531 2
VMware 1829 2
Микротест 177 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Accellion 6 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
Ramax - Рамакс 62 2
Jive Software 19 2
TietoEVRY - Tieto 122 1
Riverbed Technology 103 1
Астерос - Asteros 531 1
Brocade Communications Systems 141 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Celonis 12 1
Ланит ГК 1156 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
ИБС экспертиза 43 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Философия.ИТ 13 1
Altuera - Альтуэра 13 1
GBC Team 5 1
IFellow - АйФэлл 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ВТБ24 583 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
Газпром нефть 382 3
МТС банк 254 3
Почта России ПАО 1572 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Сетелем Банк 25 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ВТБ Беларусь 1 1
ВТБ Казахстан 2 1
ВТБ Азербайджан 3 1
ВТБ Грузия 1 1
ВТБ Армения 1 1
ВТБ Украина 3 1
Уралсиб Банк 389 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ФосАгро 54 1
Открытие ФК 538 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Аэрофлот 493 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Утконос 99 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 14
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
СЗП - Система зарплатных проектов 3 3
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 3 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 2
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 2
DevOps - Development и Operations 297 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Flash 474 1
Java - Язык программирования 1176 11
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 6
Google Android 10751 4
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
OpenText Documentum 189 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
Microsoft SharePoint Online 7 2
Т1 ТехноДиск 6 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
Т1 Консалтинг TSC Collection 2 2
Аэрофлот Бонус 21 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Linux OS 4257 2
Microsoft Outlook 642 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
OpenText Content Server 4 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
OpenText eDOCS 2 2
Oracle HCM - Oracle Human Capital Management 17 1
Avaya Aura Experience Portal 9 1
Avaya Proactive Outreach Manager 6 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
SAS Collection Automation 1 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Oracle Sourcing 2 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Oracle Database Vault 1 1
Oracle WebLogic 38 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
Avaya Interaction Center 9 1
Avaya Callback Assist 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 4 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Мякишева Марина 84 2
Русанов Сергей 44 2
Кошкина Юлия 11 2
Щукин Кирилл 3 2
Макеев Алексей 19 2
Цветаев Юрий 2 1
Чернявский Леонид 4 1
Спирин Антон 5 1
Барыш Кристина 2 1
Журавлева Анастасия 3 1
Хайруллаев Далер 4 1
Казначеев Александр 3 1
Карпунин Алексей 16 1
Петросян Вадим 2 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Чудаев Георгий 2 1
Рубцова Ольга 32 1
Голубинцев Алексей 1 1
Гутиков Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 56 1
Ситников Николай 6 1
Жуков Олег 15 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Анютин Роман 4 1
Гузовский Денис 26 1
Дергилёв Никита 40 1
Елисеев Владимир 18 1
Кривошеев Алексей 4 1
Солодилов Андрей 7 1
Литвиненко Филипп 8 1
Хренков Владимир 18 1
Порецкий Олег 8 1
Сафонов Олег 8 1
Сеньковский Евгений 1 1
Светушкова Наталья 15 1
Ящук Галина 6 1
Булгаков Кирилл 40 1
Хайретдинов Шамиль 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 27
Украина 3365 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Казахстан - Республика 2629 5
Восточная Европа 1678 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Европа 3752 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Франция - Париж 370 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Петрозаводск 150 1
Великобритания - Лондон 819 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Кипр - Республика 247 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Калининград 664 1
Грузия 691 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
США - Сан-Франциско 692 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Польша - Республика 829 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
InformationWeek 101 1
Gartner 2190 3
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Forrester Wave 19 2
Forrester Research 385 1
Интерфакс-100 11 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще