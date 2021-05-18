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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Siebel CRM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 165, упоминаний - 282
Oracle Siebel CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мякишева Марина 84 2
|Русанов Сергей 44 2
|Кошкина Юлия 11 2
|Щукин Кирилл 3 2
|Макеев Алексей 19 2
|Цветаев Юрий 2 1
|Чернявский Леонид 4 1
|Спирин Антон 5 1
|Барыш Кристина 2 1
|Журавлева Анастасия 3 1
|Хайруллаев Далер 4 1
|Казначеев Александр 3 1
|Карпунин Алексей 16 1
|Петросян Вадим 2 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Чудаев Георгий 2 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Голубинцев Алексей 1 1
|Гутиков Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 56 1
|Ситников Николай 6 1
|Жуков Олег 15 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Анютин Роман 4 1
|Гузовский Денис 26 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Солодилов Андрей 7 1
|Литвиненко Филипп 8 1
|Хренков Владимир 18 1
|Порецкий Олег 8 1
|Сафонов Олег 8 1
|Сеньковский Евгений 1 1
|Светушкова Наталья 15 1
|Ящук Галина 6 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Хайретдинов Шамиль 2 1
|InformationWeek 101 1
|Gartner 2190 3
|CNews Analytics 1988 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Forrester Wave 19 2
|Forrester Research 385 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru