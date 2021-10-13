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Hitachi Vantara


13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 2
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations 2
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 1
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил 1
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 1
14.06.2021 Вызовы, проблемы, решения: какие требования удаленная работа диктует к построению ИТ-инфраструктуры 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 3
24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России 1
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 1
11.04.2021 Бизнес работает на предельных скоростях, но для эффективного производства нужно больше 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО 2
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 2
07.12.2020 Объектные хранилища эволюционируют в сторону микросервисных архитектур 1
02.11.2020 ITglobal.com выполнила поставку систем хранения данных для Таврического Банка 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 4
14.10.2020 Эволюция отменяется. Почему инфраструктура в компании похожа на лоскутное одеяло 1
06.10.2020 Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации 1
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур 1
24.09.2020 Отделяем горячее от холодного. Как дешево хранить данные в крупной организации 2
07.09.2020 Интеграция СХД со средствами виртуализации и контейнеризации 1
20.07.2020 Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными 1
16.06.2020 Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя» 2
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть 1
08.06.2020 Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения 3
08.06.2020 Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM 3
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных 3
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog 2
13.03.2020 Банк «Открытие» модернизировал инфраструктуру хранения данных 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 2
16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом 1
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд 4
24.10.2019 Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг 2
22.10.2019 Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД 1
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada 2
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ 4

Публикаций - 100, упоминаний - 188

Hitachi Vantara упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Hitachi 472 30
Pentaho 51 12
IBM 3544 11
VMware 1829 9
Cisco Systems 2040 7
Amazon Inc - Amazon.com 1471 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Крок 1220 6
Google LLC 7154 6
Dell EMC 2405 5
Huawei 2730 5
SAP SE 3215 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Microsoft Corporation 11095 4
Intel Corporation 4180 4
SAS Institute 596 4
NetApp 485 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Lenovo Group 1637 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Oracle Corporation 3350 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 3
HP - Hewlett-Packard 890 3
Veritas Technologies 74 2
Veeam Software 250 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Facebook 3766 2
G-Core Labs 64 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 2
Waterline Data 2 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
HDS - Hitachi Data Systems 288 2
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 2
Weka 3 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Hitachi Consulting 5 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 9
Hitachi Lumada 20 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Геобанк КБ 30 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Банк Зенит 131 3
Открытие ФК 538 3
РесурсТранс 16 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альфа-Капитал УК 45 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Tesla Motors 241 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Caterpillar 33 2
ЦИАН - CIAN 39 1
ВТБ Лизинг 34 1
Avito - Авито 171 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
Таврический Банк 1 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 2 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Яндекс.Такси 271 1
Альфа-Банк 1125 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
BMW 250 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 8
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 14 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Kubernetes 307 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
DevOps - Development и Operations 297 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Rack-Scale Architecture 6 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 11
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 9
Hitachi Ops Center 9 5
Google Cloud Platform - GCP 194 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Hitachi Lumada Data Services 4 4
Hitachi UCP Advisor - Hitachi Unified Compute Platform Advisor 18 4
Hitachi Vantara EverFlex 7 4
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Azure 1171 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 3
Hitachi UCP HC - Hitachi Unified Compute Platform HC 24 3
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform 5 3
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 4 3
Hitachi Enterprise Cloud - HEC 5 3
IBM Watson 105 2
Microsoft Windows 10 6645 2
SQL - Язык программирования 434 2
Apache Hadoop 339 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
Hitachi HDID - Hitachi Data Instance Director 5 2
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 2
Hitachi Lumada Edge Intelligence 2 2
Hitachi HCP for Cloud Scale 2 2
Hitachi UCP RS - Hitachi Unified Compute Platform RS 5 2
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 9 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft SQL Server 795 1
Linux OS 4260 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Java - Язык программирования 1177 1
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Скачков Юрий 50 5
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Семеновская Елена 28 5
Батай Илья 14 4
Бычков Александр 39 4
Кучугин Илья 41 3
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Кушнир Леонид 16 3
Фёрнис Стив 5 3
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Trashanski Iri - Трашански Ири 4 2
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Апасов Николай 4 2
Михина Анна 12 2
Пегасов Сергей 52 2
Лысенко Эдуард 209 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Индия - Республика 2173 3
Европа 3759 2
Япония 2788 2
Казахстан - Республика 2632 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Германия - Мюнхен 168 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
США - Калифорния 974 1
Нидерланды 975 1
Япония - Токио 287 1
Ирландия - Дублин 66 1
США - Пенсильвания 55 1
США - Юта 33 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
Чили - Сантьяго 8 1
Латинская Америка 724 1
Северная Америка 1413 1
Украина 3372 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Владивосток 864 1
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Италия - Итальянская Республика 1388 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
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СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Аутсорсинг 84 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Ведомости 259 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
IDG - International Data Group 20 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2720 13
Gartner 2192 7
451 Research Group 44 3
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Juniper Research 278 1
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Frost & Sullivan 101 1
TechTarget 8 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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