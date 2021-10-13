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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hitachi Vantara
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 188
Hitachi Vantara упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яхина Ирина 40 10
|Никифоров Алексей 16 9
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 6
|Скачков Юрий 50 5
|Surak Brad - Сурак Брэд 5 5
|Семеновская Елена 28 5
|Батай Илья 14 4
|Бычков Александр 39 4
|Кучугин Илья 41 3
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
|Кушнир Леонид 16 3
|Фёрнис Стив 5 3
|Вайнер Всеволод 24 3
|Зинкевич Сергей 18 3
|Бородин Геннадий 4 3
|Москвин Алексей 3 2
|Кабаков Ярослав 17 2
|Воронецкий Антон 3 2
|Роменская Наталья 5 2
|Забродова Екатерина 3 2
|Трубинов Алексей 3 2
|Гузовский Денис 26 2
|Носенко Артем 3 2
|Башлыков Михаил 21 2
|Лукьянов Михаил 6 2
|Галкин Николай 15 2
|Trashanski Iri - Трашански Ири 4 2
|Павлов Роман 6 2
|Гордиенко Татьяна 8 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Пальников Павел 2 2
|Аннюк Максим 2 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Бочкарев Игорь 2 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Карпов Иван 41 2
|Апасов Николай 4 2
|Михина Анна 12 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Лысенко Эдуард 209 1
|Ведомости 259 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
|IDG - International Data Group 20 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762496, в очереди разбора - 666185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762496, в очереди разбора - 666185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru