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Сетевое оборудование PoE Power over Ethernet PoE-коммутатор



11.02.2022 Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи новой линейки PoE+ коммутаторов для подключения IP камер, точек доступа и других PoE+ устройств
04.03.2021 Выбор коммутатора для систем видеонаблюдения: требования и стандарты
08.02.2021 Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro
28.10.2020 D-Link представила новый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов
29.07.2019 Zyxel представила новые PoE-коммутаторы для видеонаблюдения
28.02.2019 Zyxel представила коммутаторы для малого бизнеса с поддержкой PoE+
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE
12.03.2018 Zyxel начал российские продажи недорогих смарт-коммутаторов для СМБ
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы
30.01.2018 D-Link представила гигабитный PoE-повторитель DPE-302GE с двумя портами
02.10.2017 2TEST представила новые PoE-решения для промышленной автоматизации
21.02.2017 «АРМО-Системы» начали российские продажи новых коммутаторов Lantech IPGS-0008B
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech
16.02.2016 D-Link представил новую внешнюю точку доступа DAP-3320/UPA с поддержкой PoE
12.10.2015 Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032
04.08.2015 D-Link представил новые компактные настраиваемые коммутаторы с увеличенным бюджетом мощности PoE
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE
17.07.2015 Медиаконвертеры Qtech теперь поддерживают PoE
23.06.2015 Qtech расширила модельный ряд коммутаторов QSW-3470 устройствами с поддержкой POE
26.03.2015 Upvel представила инжекторы и сплиттеры для PoE
28.08.2014 TRENDnet выпустил наружную точку доступа PoE
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP
26.12.2013 Netgear анонсировал новое поколение коммутаторов ProSafe Plus для малых и средних корпоративных сетей
26.12.2013 Netgear анонсировал новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP
13.03.2013 Qtech применил технологию BWP в новых коммутаторах серии QSW-2910
20.02.2013 Qtech представил линейку бюджетных коммутаторов Fast Ethernet с поддержкой PoE+
21.09.2011 D-Link представил PoE-адаптер DPE-101GI для сетей Ethernet
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ
14.07.2010 Netgear представила новый Smart-коммутатор серии ProSafe
15.03.2010 TRENDnet представила купольную IP-камеру с технологией PoE
04.02.2010 Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
16.11.2009 TRENDnet представила интернет камеру-сервер с технологией PoE
28.10.2009 Allied Telesis представила новый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE
13.10.2009 Allied Telesis представила новую линейку сетевых карт Fiber Fast Ethernet PCI-e с портами PoE
02.07.2009 Netgear представила линейку гигабитных коммутаторов Smart для SMB

Публикаций - 353, упоминаний - 610

Сетевое оборудование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 43
D-Link 331 39
Netgear 233 24
Cisco Systems 4720 21
TP-Link 180 17
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 15
TRENDnet 85 14
ZyXEL Communications 280 13
Qtech - Кьютэк 117 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 10
АРМО ГК - АРМО-Системы 154 9
HP Inc. 5313 7
Milestone 52 7
HPE Aruba Networks 80 6
Pelco 62 6
Huawei 3222 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 6
Элемент ГК - Elementec 1523 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 5
Dell EMC 4736 5
Zyxel Nebula 33 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 5
HP 3Com 659 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
Fujitsu 1898 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 4
Sony 6145 4
Fortinet 320 4
Lenovo Motorola 3463 4
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 4
JVC Kenwood 390 4
Smartec 88 4
Beltel - Белтел 131 4
Dell Technologies - Dell Computer 984 4
Lantech Communications Global 4 4
Microsoft Corporation 22497 4
VMware 2025 4
Eltex - Элтекс 88 4
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 3
Точка 1820 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 7
Родник 81 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
KIA Motors 91 2
Самолёт ГК 216 1
AliExpress 327 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Татнефть 182 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Swarovski AG 69 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России 10 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 9 1
Метрополис ТРК 38 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
Зарубежнефть 33 1
Формула Кино - Синема Парк 25 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Президент Российской Федерации 3770 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Правительство Москвы 1640 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Linux Foundation 167 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
ONF - Open Networking Foundation 18 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
WiMAX Forum 66 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 160
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 99
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 95
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 59
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 57
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 56
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 109 54
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 54
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 53
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 49
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 46
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 45
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 256 41
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 38
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 290 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 36
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 36
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 34
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 32
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 327 30
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 29
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 28
Web Interface - Веб-интерфейс 648 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 28
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 25
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ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 22 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
N+1 - Издание 121 3
Liliputing 33 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Inquirer 462 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Tolly Group 14 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Frost & Sullivan 199 1
MForum Analytics 18 1
Wainhouse Research 38 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
CeBIT 454 1
MIPS Securika 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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