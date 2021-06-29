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Ростех ОАК Сухой Авиационный холдинг Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого

Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого


29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM
13.02.2020 Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого»
05.12.2014 «Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»
03.06.2014 Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности
03.02.2014 Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского»
17.06.2013 «АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого»
15.04.2013 «ОКБ Сухого» подстроило ERP-систему под требования холдинга «Сухой»
27.03.2013 ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука
11.03.2011 Leta защитила персональные данные «Сухого»
19.07.2010 "Сухой" поставит Индонезии 30 Superjet-100
11.06.2010 "Сухой" стал лидером в рейтинге ЦАСТ по реализации продукции военного назначения
27.04.2010 Компания "Сухой" на мировом рынке истребителей вышла на 4-е место
19.03.2010 "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2
12.03.2010 Иностранные военные эксперты признают превосходство истребителей "Сухого"
11.03.2010 Новосибирский завод "Сухого" увеличит в 1,5 раза объем производства в 2010 году
02.03.2010 "Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов
28.01.2010 Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года
09.09.2009 Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой»
13.08.2009 «Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой»
09.04.2009 IBS Borlas автоматизировала расчет зарплаты и табельный учет «ОКБ Сухого»
30.09.2008 "Сухой" к 2025г. планирует увеличить объем производства до $4 млрд. в год
21.08.2008 eToken PRO обеспечивает безопасный доступ к «1С:8» для «дочки» «Сухого»
06.08.2008 LETA IT-company защитила компанию «Сухой» от утечек
30.07.2008 LETA IT-company защитила от вирусов компанию «Сухой»
17.07.2008 «Сухой» перевел учет на платформу «1С:Предприятие 8»
11.02.2008 Vocord Phobos установили на самолете «Сухой Superjet 100»
30.08.2007 "Сухой" Суперджет-100 готовят к выкатке
01.08.2007 В "ОКБ Сухого" произошла смена руководства
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад
23.05.2007 Helios IT-Operator организует учебный класс для «Сухого»
15.03.2007 "ОКБ Сухого": ERP в руках авиаконструкторов
16.01.2007 Создан первый "сухой" электрофизиологический сенсор на нанотрубках
27.04.2006 Новый "Сухой" оснастят американскими двигателями
27.04.2006 Новый "Сухой" оснастят американскими двигателями
03.10.2005 "Сухой" внедрил систему управления затратами
19.07.2005 "Сухой" внедрит систему бюджетирования
13.07.2005 "Сухой" строит сеть IP VPN

Публикаций - 376, упоминаний - 500

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1095 21
Oracle Corporation 6035 16
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 14
6072 14
1С-ИжТиСи 5461 12
1С-Битрикс - Bitrix 443 12
Redmond - Инновационные решения 88 10
Microsoft Corporation 22497 9
Парус Корпорация 442 9
Ростех - Ростехнологии 2532 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Leta Group 271 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Микрон - Micron 851 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Ростелеком - Связьинвест 1698 6
Philips 1960 5
LG Electronics 3372 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Directum - Директум 830 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 5
Intel Corporation 11262 5
SAP SE 4595 5
Samsung Electronics 9333 4
Крок - Croc 1616 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 4
Diasoft - Диасофт 534 4
Программный продукт ГК 3960 4
Корус Консалтинг ГК 1014 4
Leta IT-company 121 4
Dassault Systemes 201 3
Галактика - Корпорация 1077 3
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 24
Аэрофлот 648 16
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 16
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 16
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 12
Boeing 957 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 11
Самолёт ГК 216 10
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 9
X5 Group 709 8
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 8
Airbus Group - Airbus Industries 204 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 7
Electrolux - Электролюкс Рус 177 7
Lockheed Martin 730 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 6
Яндекс.Еда 490 6
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 38 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 24 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 5
Газпром ПАО 1008 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 5
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
Miele - Миле 120 4
Ростех - Вертолеты России 149 4
Braun 68 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
Kärcher 34 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
РусГидро ПАО 206 4
Societe Generale - Росбанк 438 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
Президент Российской Федерации 3770 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 10
Правительство РФ 8292 8
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 7
Федеральное казначейство России 1345 7
Ростех - Рособоронэкспорт 107 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Правительство Челябинской области 39 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
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АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 4
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