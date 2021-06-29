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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех ОАК Сухой Авиационный холдинг Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого
Публикаций - 376, упоминаний - 500
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 13
|Погосян Михаил 20 11
|Кудрявцев Олег 7 6
|Корягин Михаил 6 6
|Дюбанов Анатолий 92 6
|Носов Михаил 17 6
|Макаренков Константин 41 6
|Калина Роман 61 6
|Зыков Игорь 8 6
|Бокова Людмила 80 6
|Иванов Сергей 360 6
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Ступин Евгений 19 5
|Симаков Олег 111 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Емелин Дмитрий 15 5
|Исаев Антон 7 5
|Артамохов Павел 6 5
|Ананьин Алексей 74 5
|Тарасевич Василий 8 5
|Львова Галина 4 4
|Барболина Елена 4 4
|Турчак Евгений 23 3
|Тимошкин Андрей 8 3
|Субботин Виктор 5 3
|Муромец Юлия 28 3
|Скворцов Иван 3 3
|Печенин Алексей 16 2
|Степнов Александр 2 2
|Карпачев Александр 23 2
|Папшев Андрей 4 2
|Буланов Константин 3 2
|Марковский Роман 17 2
|Федоров Алексей 60 2
|Балакин Василий 13 2
|Богданов Кирилл 110 2
|Рахманов Максим 47 2
|Колесов Александр 20 2
|Коптев Юрий 27 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 25
|CNews - ZOOM.CNews 1609 10
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
|РИА Новости 766 3
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 3
|Ведомости 375 2
|Washington Profile 140 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Nature 770 2
|Space Daily 528 2
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
|PC Magazine - PCMag 77 1
|The Engineer 79 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|Science Advances 20 1
|New Scientist 1447 1
|ScienceDaily 400 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|N+1 - Издание 121 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|Flight International 64 1
|Российская газета 228 1
|Россия 24 - телеканал 98 1
|NEWSru.com 221 1
|Associated Press 1975 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Bloomberg 1009 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru