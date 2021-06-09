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Росавтодор ФДА
Федеральное дорожное агентство


09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
01.10.2020 ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли 1
14.05.2020 «НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково» 1
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 1
20.02.2020 Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае 1
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 2
20.11.2019 IBS оборудует дороги Челябинской области автоматической системой весогабаритного контроля 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 2
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 1
25.07.2019 Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
29.05.2019 Суперсистема единого управления госданными России появится в 2022 году 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 1
11.04.2019 IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля 3
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 3
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 3
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 4
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 2
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 3
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
23.03.2018 Первая директор Microsoft Россия стала директором IBS 1
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 3
20.12.2017 Власти России собрались внедрить виртуальную реальность в войска и медицину 1
30.11.2017 «Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет 1
20.11.2017 Технология BIM наконец пришла и в Россию 2
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 3
29.06.2017 «Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать 3
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1

Публикаций - 110, упоминаний - 205

Росавтодор ФДА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
Крок 1219 11
Yandex - Яндекс 4101 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
М2М телематика 165 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
РТ-Инвест 37 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Астерос - Asteros 531 4
АФК Система ПАО 994 4
Ланит ГК 1156 3
IBM 3539 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Microsoft Corporation 11077 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Ситроникс - Sitronics 561 2
Skytoll 2 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Abanking - Акоммерс 5 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ИБС экспертиза 43 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Прогноз 195 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Google LLC 7148 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Ситилабс 25 1
Компьюлинк УСП 66 1
Аплана Группа компаний 102 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
Глосав 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Аэрофлот 493 6
Газпром ПАО 520 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Царицын капитал 22 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 3
Альфа-Банк 1123 3
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Sova Capital 4 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Sanofi - Санофи 33 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Деловые Линии ГК 36 1
Agora Freight 1 1
Соллерс - Sollers 17 1
Развитие Иннополиса 3 1
Uber 257 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Citigroup 114 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Открытие ФК 538 1
Qiwi 783 1
МТС банк 254 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
ВТБ24 583 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 8
Федеральное казначейство России 766 7
Правительство РФ 2203 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 3
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Умное ЖКХ 12 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ФВФ - фотовидеофиксация 4 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Безопасный город 347 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
АПК БГ - Безопасный город 42 3
Alfresco 114 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 2
Aerodisk vAIR 15 2
OpenText Documentum 189 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google AlphaGo 7 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Camunda BPM 2 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 18 1
Shturmann Navigation 44 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Baidu 179 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Directum - DirectumRX 62 1
Медведев Дмитрий 1433 7
Путин Владимир 1824 6
Старовойт Роман 17 5
Шипелов Андрей 21 5
Ротенберг Игорь 35 5
Карачинский Анатолий 74 4
Мацоцкий Сергей 150 4
Нащекин Алексей 111 4
Агафонов Вадим 13 4
Никифоров Николай 1126 3
Замков Антон 7 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Володкович Вячеслав 30 3
Носков Константин 201 3
Баланова Светлана 29 3
Соколов Максим 15 2
Толгский Александр 2 2
Советников Александр 10 2
Мурадян Артур 17 2
Купча Дмитрий 2 1
Соловьев Сергей 25 1
Дитрих Евгений 4 1
Волков Григорий 2 1
Добронравов Олег 3 1
Чирков Дмитрий 2 1
Касимов Игорь 8 1
Аганбегян Рубен 18 1
Александров Николай 2 1
Семенов Вадим 51 1
Буленков Дмитрий 13 1
Забудько Лев 3 1
Мартыньш Валентин 1 1
Мухаметшин Рафаэль 2 1
Инютин Николай 1 1
Притула Павел 31 1
Завтур Анна 3 1
Макаров Вадим 25 1
Поздняков Александр 7 1
Пестерев Алексей 3 1
Рубцова Ольга 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Россия - ПФО - Казань 1515 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Индия - Республика 2169 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Европа 3752 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - Белгород 240 5
Россия - Калининградская область 537 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - Ульяновск 292 3
Россия - Пенза 253 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Республика Коми 411 2
Россия - Псковская область 301 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Крымский полуостров 24 2
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 2 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Региональное законодательство 45 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Forbes - Форбс 442 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
IDC - International Data Corporation 2718 3
Microsoft Research 93 1
Frost & Sullivan 101 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
Академия АйТи 34 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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