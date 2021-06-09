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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росавтодор ФДА
Федеральное дорожное агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 110, упоминаний - 205
Росавтодор ФДА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Путин Владимир 1824 6
|Старовойт Роман 17 5
|Шипелов Андрей 21 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Карачинский Анатолий 74 4
|Мацоцкий Сергей 150 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Агафонов Вадим 13 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Замков Антон 7 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Володкович Вячеслав 30 3
|Носков Константин 201 3
|Баланова Светлана 29 3
|Соколов Максим 15 2
|Толгский Александр 2 2
|Советников Александр 10 2
|Мурадян Артур 17 2
|Купча Дмитрий 2 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Волков Григорий 2 1
|Добронравов Олег 3 1
|Чирков Дмитрий 2 1
|Касимов Игорь 8 1
|Аганбегян Рубен 18 1
|Александров Николай 2 1
|Семенов Вадим 51 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Забудько Лев 3 1
|Мартыньш Валентин 1 1
|Мухаметшин Рафаэль 2 1
|Инютин Николай 1 1
|Притула Павел 31 1
|Завтур Анна 3 1
|Макаров Вадим 25 1
|Поздняков Александр 7 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Рубцова Ольга 32 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
|IDC - International Data Corporation 2718 3
|Microsoft Research 93 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761706, в очереди разбора - 665395.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761706, в очереди разбора - 665395.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru