Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мировой океан
Публикаций - 52, упоминаний - 63
Мировой океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 3
|РТКомм.ру 296 3
|Milano Teleport - Милано телепорт 2 2
|Softline - Софтлайн 1716 2
|Directum - Директум 769 2
|RAD Data Communications 95 1
|Cloud4Y 192 1
|NEC 1667 1
|Orange S.A. 876 1
|Qualcomm Technologies 1514 1
|Lenovo Motorola 3318 1
|Ericsson 2265 1
|Nokia Corporation 5227 1
|NTT DoCoMo 1061 1
|МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 74 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 474 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 365 1
|1С 4990 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 1
|ГИС-Ассоциация 183 4
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 1
|Ратиев Сергей 19 3
|Вермишян Геворк 61 1
|Горьков Сергей 19 1
|Новиков Дмитрий 33 1
|Пушкин Александр 13 1
|Сергеев Александр 24 1
|Ведяхин Александр 46 1
|Путин Владимир 2374 1
|Блок Александр 2 1
|Маяковский Владимир 2 1
|Есенин Сергей 4 1
|Голубев Алексей 3 1
|Пинский Александр 3 1
|Бекетов Александр 1 1
|Антонюк Борис 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru