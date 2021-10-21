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Мировой океан

Мировой океан


21.10.21 Власти назвали самые дорогие направления научно-технологического развития России 1
29.09.21 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
03.08.20 РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT» 1
17.07.20 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
17.02.20 РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана 1
27.01.20 Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152» 1
12.09.18 Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков 1
12.09.17 Из-за особенностей таяния льдов некоторые регионы Земли затопит раньше других 1
06.03.17 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 2
09.01.17 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
01.10.15 «Новаком» автоматизировала документооборот в МАГЭ в Мурманске 1
19.09.14 Develonica создала систему электронного документооборота в МАГЭ 1
27.09.11 На Шпицбергене завершены работы по созданию инфраструктуры связи, запланированные на 2011 г. 1
22.04.11 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 1
10.12.10 Гренландия и Антарктида затапливают Россию 1
01.03.10 Обозначился конфуз нобелевского масштаба 1
09.02.10 Google Earth наполняется высокоточной батиметрией 1
05.08.09 Российские АПЛ обнаружены вблизи побережья США 1
28.07.09 «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» стал отраслевым Центром ЕСИМО 1
24.06.09 Запуск спутников SMOS и Proba-2 перенесен на ноябрь 2
08.06.09 Орбитальному радару Envisat продлён срок службы 1
26.02.09 Гренландский и антарктический ледяные щиты продолжают терять массу 1
03.02.09 Google Earth 5: радикальная эволюция контента и функционала 1
14.11.08 Биология Мирового Океана подлежит кардинальному пересмотру 1
26.09.08 Крейсер "Петр Великий" провел учения по отражению атак малоразмерных скоростных судов 1
21.07.08 Над Карибским морем сформировался тропический шторм "Долли" 1
04.04.08 Завершается полет корабля "Прогресс М-63" 1
26.03.08 От ледяного континента откололся гигантский айсберг 1
26.11.07 В Китае создается национальный центр мониторинга Земли 1
02.10.07 Китай расширяет космический флот 2
14.06.07 Растет кислотность Мирового океана 1
13.06.07 Предложен новый метод исследования недр Земли 1
10.05.07 Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана 1
26.02.07 На Google Earth представлены новые типы ДДЗ 1
16.01.07 "Прогресс М-57" готовят к расстыковке с МКС 1
15.01.07 В Северном Ледовитом океане найдены новые формы жизни: подробности 1
25.12.06 Выявлены главные виновники повышения уровня океана 3
22.12.06 Приливные волны в ледяном щите Антарктиды: подробности 1
16.10.06 Китай создает систему спутникового мониторинга высокого разрешения 1
16.10.06 Китай создает систему спутникового мониторинга высокого разрешения 1

Публикаций - 52, упоминаний - 63

Мировой океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 3
РТКомм.ру 296 3
Milano Teleport - Милано телепорт 2 2
Softline - Софтлайн 1716 2
Directum - Директум 769 2
RAD Data Communications 95 1
Cloud4Y 192 1
NEC 1667 1
Orange S.A. 876 1
Qualcomm Technologies 1514 1
Lenovo Motorola 3318 1
Ericsson 2265 1
Nokia Corporation 5227 1
NTT DoCoMo 1061 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 74 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 474 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 1
4990 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 474 2
МАГЭ - Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 160 1
Сухой - Авиационный холдинг 134 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 289 1
Норникель - Норильский никель 254 1
Boeing 871 1
Алроса АК 95 1
ЮКОС НК 101 1
MODIS 48 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 872 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2933 2
МКС - Международная космическая станция 1287 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 687 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1617 2
Правительство Новгородской области 10 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 54 1
Правительство Калининградской области 15 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 36 1
Администрация Ленинградской области 15 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 37 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1453 1
Пентагон - Министерство обороны США 1329 1
Правительство КЧР - Карачаево-Черкесской Республики 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1985 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 1
Президент Российской Федерации 1700 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1201 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 1
Счётная палата РФ 554 1
Правительство РФ 2616 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 9 1
ГИС-Ассоциация 183 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 1
Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 6 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 2
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 181 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 485 1
3G - Стандарт мобильной связи 5055 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 646 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1134 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4176 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 268 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 110 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 280 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
Big Data - Большие данные 1210 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 162 1
МегаФон Arctic Connect 6 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 1
ЭОС Дело СЭД 760 1
РТКомм.РУ SenSat 13 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Google Earth - Google Планета Земля 444 1
АН-124 Руслан 16 1
Ратиев Сергей 19 3
Вермишян Геворк 61 1
Горьков Сергей 19 1
Новиков Дмитрий 33 1
Пушкин Александр 13 1
Сергеев Александр 24 1
Ведяхин Александр 46 1
Путин Владимир 2374 1
Блок Александр 2 1
Маяковский Владимир 2 1
Есенин Сергей 4 1
Голубев Алексей 3 1
Пинский Александр 3 1
Бекетов Александр 1 1
Антонюк Борис 59 1
Земля - планета Солнечной системы 5822 16
Россия - Российская федерация - РФ 81410 15
Арктика 309 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10717 6
Антарктида 206 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33217 3
Тихий океан 304 3
Европа 7164 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1669 2
Южная Корея - Республика 3225 2
Германия - Федеративная Республика 7657 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11476 2
Луна 1032 2
Азия - Азиатский регион 3113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26446 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 2
Казахстан - Республика 4102 2
Австралия - Австралийский Союз 2412 1
Лаптевых море 5 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 959 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1064 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11401 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9186 1
Япония 7806 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3759 1
Сингапур - Республика 1490 1
Канада 2771 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1217 1
Китай - Тайвань 1503 1
Малайзия 731 1
Германия - Берлин 564 1
Россия - Крайний Север 142 1
Москва - Садовое кольцо 72 1
Индия - Республика 4006 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1054 1
Италия - Итальянская Республика 2778 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1854 1
Россия - Арктическая зона 10 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 275 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 69 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Доктрина информационной безопасности России 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 1
Phys.org 954 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1735 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 817 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Physical Review Letters 97 1
Washington Profile 140 1
ScienceDaily 299 1
Казахстан Сегодня 296 1
РАН - Российская академия наук 903 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 159 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 118 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1017 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 90 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 298 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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