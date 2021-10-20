Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мегаполис ТК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 110
Мегаполис ТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 121 23
|Лигачев Глеб 60 23
|Воронин Петр 35 23
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 23
|Беляев Владислав 65 20
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Чаркин Евгений 182 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Четвернин Алексей 651 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Ушацкий Андрей 100 16
|Аксаков Анатолий 98 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Бокучава Тариэл 21 15
|Кучугин Илья 41 15
|Суворов Антон 20 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Нагаев Олег 30 15
|Чамара Денис 57 15
|Попов Андрей 72 15
|Шипов Савва 70 14
|Соколов Алексей 121 13
|Ушаков Анатолий 15 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Хасин Михаил 26 11
|Айвазов Армен 449 10
|Горбатько Александр 90 10
|Сергеев Сергей 63 9
|Самедов Тимур 19 9
|Бокова Людмила 80 9
|Бычков Александр 39 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Козлов Александр 54 9
|Таланов Максим 11 9
|Демидов Сергей 50 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Палей Лев 31 8
|Аитов Тимур 47 8
|Устюжанин Дмитрий 43 7
|Плахов Дмитрий 9 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763770, в очереди разбора - 667457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763770, в очереди разбора - 667457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru