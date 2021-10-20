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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Мегаполис ТК


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
27.09.2021 Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.02.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
28.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
20.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
30.04.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис» 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
10.08.2018 «АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» 1
10.08.2018 В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор 1
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 2
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 2

Публикаций - 89, упоминаний - 110

Мегаполис ТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 15
SAP SE 3216 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Программный продукт ГК 92 7
SAP CIS - САП СНГ 755 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Schneider Electric 408 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
3753 4
Samsung Electronics 5686 4
Ланит ГК 1158 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
IBM 3546 3
EA - Electronic Arts 912 3
Microsoft Corporation 11110 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Huawei 2731 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Галактика - Корпорация 248 2
Nokia Corporation 2442 2
Ланит Интеграция 101 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Samsung Techwin 6 1
SAP Consulting 28 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
IBM Европа 7 1
DataCore Software 20 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
Марс ФГУП НПО 84 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Крок 1221 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Teradata 166 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Астерос - Asteros 531 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 29
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 23
Лента - Сеть розничной торговли 189 21
Черкизово ГК 73 20
X5 Group 599 19
Procter&Gamble - P&G 94 18
Coca-Cola Company 112 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
UBS AG 119 15
Банк Зенит 131 15
Ингосстрах СПАО 210 15
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
Открытие ФК 538 11
Балтика - Пивоваренная компания 112 11
Магнит - Сеть магазинов 269 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 9
Еврохим МХК 43 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Геобанк КБ 30 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Газпром нефть 382 7
Нэклис-Банк 15 6
Интерпрогрессбанк 20 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 5
Уралсиб Банк 390 5
Альфа-Банк 1126 5
Русагро Группа Компаний 139 5
Северсталь Менеджмент 26 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 5
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 5
Экономикс-Банк 7 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2206 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 11
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
Big Data - Большие данные 1136 3
Data Lake - Озеро данных 82 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Atom Security - StaffCop 14 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 2
SAP SuccessFactors 110 2
Microsoft Excel 436 1
SAP User Experience Design Services 1 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
Sales Force KPI 1 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
Esri ArcGIS 108 1
Samsung Electronics Bada 171 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
OpenStreetMap 39 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
Монолит-Инфо CRM 1 1
Microsoft Office 1942 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4265 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Office 365 769 1
IBM Cloud 84 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Java - Язык программирования 1178 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
SAP Ariba 71 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Натрусов Артем 121 23
Лигачев Глеб 60 23
Воронин Петр 35 23
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 23
Беляев Владислав 65 20
Кузьмич Всеволод 30 19
Чаркин Евгений 182 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Четвернин Алексей 651 17
Потапкин Михаил 26 16
Ушацкий Андрей 100 16
Аксаков Анатолий 98 16
Меньшов Кирилл 72 16
Бокучава Тариэл 21 15
Кучугин Илья 41 15
Суворов Антон 20 15
Клепиков Алексей 77 15
Нагаев Олег 30 15
Чамара Денис 57 15
Попов Андрей 72 15
Шипов Савва 70 14
Соколов Алексей 121 13
Ушаков Анатолий 15 12
Эпштейн Герман 27 12
Хасин Михаил 26 11
Айвазов Армен 449 10
Горбатько Александр 90 10
Сергеев Сергей 63 9
Самедов Тимур 19 9
Бокова Людмила 80 9
Бычков Александр 39 9
Чибисов Владимир 22 9
Козлов Александр 54 9
Таланов Максим 11 9
Демидов Сергей 50 8
Свириденко Алексей 18 8
Палей Лев 31 8
Аитов Тимур 47 8
Устюжанин Дмитрий 43 7
Плахов Дмитрий 9 7
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 22
Восточная Европа 1682 18
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Россия - Республика Мордовия 388 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Россия - Челябинская область 659 6
Украина 3374 5
Земля - планета Солнечной системы 868 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Европа 3766 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Москва - Котельники 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Швейцария - Давос 35 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Израиль 722 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Великая Отечественная война 123 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 11
NYT - The New York Times 509 1
Парламентская газета 7 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 48 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 291 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 12
CNews ИТ-стратегия 13 4
CNews Мисс ИТ России 12 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews Большие данные 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763770, в очереди разбора - 667457.
Создано именных указателей - 46354.
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