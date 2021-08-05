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ДБО
Дистанционное банковское обслуживание
Мобильный банк
Автоплатеж


05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл» 5
12.05.2021 Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20% 1
27.04.2021 Владельцы карт «Мир» получат кешбэк до 15% при оплате услуг «Ростелекома» 1
17.11.2020 Сбербанк открыл сервис получения квитанций за услуги ЖКХ в цифровом виде 1
20.08.2020 Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате 5
12.08.2020 Tele2 запустил тариф-конструктор «Интернет для устройств» 2
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 1
14.05.2020 Tele2 придумала скидки нового типа на мобильную связь 2
13.05.2020 Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь 1
18.02.2020 «Мегафон» обновил мобильное приложение 1
11.06.2019 СИНКО-банк запустил интернет-банк 1
17.05.2019 Синко-банк запустил интернет-банк 1
17.04.2019 Сбербанк представил сервис заключения договоров для приема платежей физлиц 1
17.04.2019 Сбербанк представил бизнесу сервис заключения договоров для приема платежей физлиц 1
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка 1
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa 6
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa 6
13.07.2018 В Сбербанке клиенты совершают 81% платежей и переводов в цифровых каналах 2
28.05.2018 ТТК и система «Город» реализовали онлайн-сервис оплаты услуг 1
03.04.2018 Сбербанк увеличил лимит на операции в дистанционных каналах до 1 миллиона рублей в сутки 1
16.02.2018 Банк «Русский Стандарт» расширил возможности RSB Mobile 1
22.11.2017 Более 50% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае управляет услугами связи онлайн 1
18.04.2017 Сбербанк в Татарстане запустил новый сервис по онлайн-оплате услуг детских садов 1
23.03.2017 «Ренессанс Кредит» запустил обновленный интернет-банк 1
13.02.2017 МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик» 1
15.12.2016 Tele2 подвел итоги работы на столичном рынке мобильной коммерции 1
17.10.2016 Число автоплатежей клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге выросло за 9 месяцев 2016 на 2,6 млн 1
14.10.2016 «Ростелеком» предложил альтернативные способы оплаты услуг связи в Приморском крае 1
13.10.2016 Пользователи Западного скоростного диаметра получили новые возможности пополнения лицевых счетов 1
13.10.2016 «Автоплатеж» Tele2 доступен абонентам «Росбанка» 4
10.10.2016 Каждый третий житель Ленинградской области пользуется интернет-банком «Сбербанк Онлайн» 1
04.07.2016 «Ростелеком» упрощает проведение платежей за услуги связи 1
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay 3
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2 1
11.05.2016 Услуга «Альфа-Диалог» стала доступна абонентам Tele2 1
22.04.2016 Tele2 подключилась к платежной системе «Мир» 1
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» 3
10.03.2016 «МегаФон» начал сотрудничество с платежной системой «Мир» 1
08.02.2016 Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 184

ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Ростелеком НСС 48 3
Facebook 3765 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Webmoney 330 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Умный житель - Smart resident 4 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Oracle Corporation 3344 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 16
Visa International 1345 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Евросеть 885 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
Синко-банк 4 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
МТС банк 254 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Мострансавто 59 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Такси 271 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Русский стандарт Банк 302 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 3 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 32
Apple iOS 5742 14
Google Android 10751 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Apple - App Store 2198 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 2
Visa Infinite 8 2
Visa Platinum 22 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 3 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Oracle Self Service Procurement Cloud 1 1
ММК iКлиент 2 1
ММК - Мой ММК 2 1
Русский стандарт Банк - RS Cashback 7 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 7 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Microsoft Store 229 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
МТС Деньги 42 1
Qiwi Кошелек 154 1
Росбанк Онлайн - интернет-банк 8 1
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 1
MasterCard Maestro 112 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple Touch ID 207 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Мамонтов Игорь 28 6
Решетин Олег 38 3
Майстренко Игорь 44 2
Грибов Андрей 62 1
Бнатов Алексей 1 1
Шабалков Сергей 13 1
Шныр Леонид 4 1
Сурский Кирилл 4 1
Поляков Виктор 4 1
Тюрина Мария 39 1
Роднова Анна 9 1
Елисеева Ирина 1 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Давыдов Владимир 2 1
Поломошнов Михаил 1 1
Феоктистов Вадим 13 1
Попов Алексей 313 1
Ноздрин Алексей 9 1
Грибков Алексей 8 1
Пятков Иван 24 1
Жижикин Игорь 23 1
Лацанич Василь 92 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Россия - Челябинск 772 6
Россия - Воронеж 690 3
Россия - Иркутск 465 3
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 3
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Кемерово 309 2
Россия - Архангельск 205 1
Украина 3365 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Россия - Сыктывкар 128 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Краснодар 1039 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - Красноярск 845 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Челябинская область 658 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
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