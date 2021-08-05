Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДБО
Дистанционное банковское обслуживание
Мобильный банк
Автоплатеж
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 184
ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
|ПФР Департамент информационных технологий 103 2
|МФЦ Мои документы Москвы 6 1
|Мамонтов Игорь 28 6
|Решетин Олег 38 3
|Майстренко Игорь 44 2
|Грибов Андрей 62 1
|Бнатов Алексей 1 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Шныр Леонид 4 1
|Сурский Кирилл 4 1
|Поляков Виктор 4 1
|Тюрина Мария 39 1
|Роднова Анна 9 1
|Елисеева Ирина 1 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Давыдов Владимир 2 1
|Поломошнов Михаил 1 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Попов Алексей 313 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Грибков Алексей 8 1
|Пятков Иван 24 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Лацанич Василь 92 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru