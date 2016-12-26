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Верховный суд РФ
Судебный департамент

Верховный суд РФ - Судебный департамент


26.12.2016 Уплатить госпошлину в суд теперь можно через «Сбербанк-Онлайн» и банкоматы Сбербанка
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы
01.12.2008 Управление Судебного департамента в г. Москве нуждается в ИТ-услугах
27.06.2008 Управление судебного департамента Коми закупает компьютерную технику
11.06.2008 Управление судебного департамента Петербурга закупает компьютеры
30.04.2008 Управление Судебного департамента в Кемеровской области закупает ИТ-технику
23.04.2008 Управление Судебного департамента в Приморском крае закупает рабочие станции
16.04.2008 Управлению Судебного департамента Кемеровской области требуется ремонт ВТ
03.04.2008 Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС
31.03.2008 Управление Судебного департамента в Кировской области купит ПК и принтеры
21.02.2008 Управление Судебного департамента в Хабаровском крае купит СВТ
28.01.2008 Управление Судебного департамента в Смоленской области приобретет компьютеры
16.01.2008 Управление Судебного департамента в Ростовской области ищет ИТ-подрядчика
22.11.2007 Управление Судебного департамента Карелии закупает ПО
19.10.2007 Управление Судебного департамента в Красноярском крае закупает ПК
16.10.2007 Управление Судебного департамента в Башкортостане купит компьютерную технику
07.03.2007 Управление Судебного департамента в Псковской области закупает компьютеры
26.04.2006 Суды России автоматизируют к Новому году

Публикаций - 63, упоминаний - 84

Верховный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 451 9
Новые облачные технологии (НОТ) 228 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 4
Microsoft Corporation 21014 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 3
IBM 8684 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 2
1С-Битрикс - Bitrix 416 2
Галактика - Корпорация 706 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 2
5034 2
Polycom - Поликом Россия 372 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 2
Cisco Systems 4640 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 2
Крок 1560 2
Dr.Web - Доктор Веб 1171 2
HP Inc. 5104 2
Philips 1721 1
Siemens AG - Сименс Россия 2222 1
Ericsson 2275 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 1
Oracle Corporation 5811 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 216 1
Mitel Corp - Mitel Networks 51 1
Юнидата - Unidata 36 1
NEC 1695 1
Check Point Software Technologies 683 1
Brocade Communications Systems 237 1
RedLab - РэдЛаб 47 1
Mustek Systems 76 1
Harris Corporation 40 1
Армада - РБК софт 667 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 1
Nortel Networks 1286 1
HP 3Com 652 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 39 1
ДиалогНаука 171 1
Почта России ПАО 1798 6
Бином 18 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 4
Мосэнерго ПАО 102 3
Татнефть 169 3
Газпром ПАО 778 3
КонсультантПлюс 99 3
X5 Group 650 2
Сургутнефтегаз - СНГ 161 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 2
Аэрофлот 618 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 1
Магнит - Сеть магазинов 298 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 1
ВТБ24 622 1
Rendez-Vous - Рандеву 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Спортмастер 132 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
AliExpress 292 1
Auchan Holding - Ашан 168 1
Роснефть НК 419 1
Lamoda 87 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 12
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 24 9
Верховный суд Российской Федерации 312 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 4
Счётная палата РФ 556 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 3
Президент Российской Федерации 1731 3
World Bank Group - Всемирный банк 241 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
Управление делами президента Российской Федерации 46 2
Конституционный суд РФ 76 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 532 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Федеральное казначейство России 867 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 1
Правительство РФ 2659 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 738 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 821 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 1
Microsoft Windows API 96 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 756 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 684 1
Безопасный город 390 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 146 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 605 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 16 1
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 173 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
Process Mining - Процессная аналитика 67 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 128 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 658 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 78 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 1
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 23 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 63 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 227 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 98 21
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 8
Microsoft Windows 10 10129 7
Новые облачные технологии - МойОфис 326 6
Linux OS 7207 5
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 41 5
Google Android 11673 4
Apple iOS 6248 4
Apple macOS 1229 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 4
Tizen OS - Linux 220 4
ЭОС Дело СЭД 760 3
ЭОС Архивное дело 107 3
Dr.Web Enterprise Security Suite 133 2
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 15 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 46 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 39 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 65 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 2
Microsoft Office 3012 2
Microsoft Office Word 567 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 19 2
АИС Росздравнадзора - автоматизированная информационная система 4 1
Polycom HDX 17 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 514 1
НКТ - Р7-Офис 87 1
OpenText Documentum 342 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 25 1
Cisco RSPAN - Cisco Remote Switch Port Analyzer 1 1
IBM Storwize 30 1
Avaya Aura Application Enablement Services 4 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
IBM Informix СУБД 132 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Юхневич Леонид 27 6
Калина Роман 61 4
Филатов Андрей 104 2
Паршин Константин 48 2
Хрипунов Павел 20 2
Гусев Александр 26 2
Толстова Татьяна 36 2
Гимранов Ринат 60 2
Подобайло Николай 12 2
Волков Никита 54 2
Петров Сергей 56 2
Шипов Савва 74 2
Чаркин Евгений 199 2
Щеголев Игорь 684 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Журавлев Алексей 9 2
Сурков Антон 9 1
Шхагошев Адальби 3 1
Казак Максим 159 1
Стрелкова Елена 5 1
Ремизов Алексей 15 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Шадрин Александр 3 1
Бударин Андрей 9 1
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Вешняков Александр 30 1
Северов Дмитрий 40 1
Стисон Мария 3 1
Фомин Дмитрий 20 1
Сивидов Алексей 39 1
Ведев Дмитрий 19 1
Чиркунов Олег 7 1
Медведев Дмитрий 1590 1
Попов Владимир 17 1
Калинин Денис 69 1
Гузовский Денис 27 1
Рудычева Наталья 89 1
Бородинов Леонид 12 1
Сердюк Виктор 32 1
Быков Олег 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 5
Россия - ЦФО - Брянская область 116 5
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Беларусь - Белоруссия 3207 2
Россия - СФО - Кемеровская область 634 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 2
Испания - Королевство 2566 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 2
Камерун - Республика 31 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 819 2
Россия - СЗФО - Псковская область 455 1
Украина 5529 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
Испания - Каталония - Барселона 697 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 920 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 379 1
Бахрейн - Королевство 106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 560 1
Малайзия - Куала-Лумпур 48 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 92 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 1
Россия - ЦФО - Тульская область 927 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 2
СИЗО - Следственный изолятор 71 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 2
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
Английский язык 408 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 1
Русский язык 1658 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 102 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 20 1
Конституция Российской Федерации 44 1
Trade-in 61 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 318 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 1
Федеральное законодательство 355 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
CNews TV 476 2
РИА Новости 720 1
РБК Daily 80 1
Gartner 3195 2
IDC - International Data Corporation 4527 1
Juniper Research 420 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
CNews AWARDS - награда 334 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
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