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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Верховный суд РФ
Судебный департамент
Публикаций - 63, упоминаний - 84
Верховный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юхневич Леонид 27 6
|Калина Роман 61 4
|Филатов Андрей 104 2
|Паршин Константин 48 2
|Хрипунов Павел 20 2
|Гусев Александр 26 2
|Толстова Татьяна 36 2
|Гимранов Ринат 60 2
|Подобайло Николай 12 2
|Волков Никита 54 2
|Петров Сергей 56 2
|Шипов Савва 74 2
|Чаркин Евгений 199 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Журавлев Алексей 9 2
|Сурков Антон 9 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Казак Максим 159 1
|Стрелкова Елена 5 1
|Ремизов Алексей 15 1
|Дрожжинов Владимир 26 1
|Шадрин Александр 3 1
|Бударин Андрей 9 1
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Вешняков Александр 30 1
|Северов Дмитрий 40 1
|Стисон Мария 3 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Сивидов Алексей 39 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Чиркунов Олег 7 1
|Медведев Дмитрий 1590 1
|Попов Владимир 17 1
|Калинин Денис 69 1
|Гузовский Денис 27 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Бородинов Леонид 12 1
|Сердюк Виктор 32 1
|Быков Олег 2 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
|CNews TV 476 2
|РИА Новости 720 1
|РБК Daily 80 1
|Gartner 3195 2
|IDC - International Data Corporation 4527 1
|Juniper Research 420 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru