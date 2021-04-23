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Банк Хоум Кредит БКИ Эквифакс Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервис



23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами
31.12.2019 БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»
05.02.2019 На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории
11.01.2019 БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования
21.11.2018 «Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс»
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»
14.05.2018 Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс»
10.11.2017 Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс»
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс»
25.07.2016 Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков
29.05.2015 «1С-Рарус» открыл микрофинансовым организациям доступ к БКИ банка «Русский Стандарт» и «Специализированного Кредитного Бюро»
26.08.2014 Система Contact запустила идентификацию клиентов онлайн-сервиса БКИ «Эквифакс»
04.09.2012 «Бинбанк» присоединился к системе противодействия мошенничеству FPS
09.02.2012 «Альфа-Банк» подключился к системе предотвращения кредитного мошенничества от «Эквифакс»
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»
12.12.2011 «ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством
18.10.2011 «Яндекс.Деньги» открыли онлайн-идентификацию через бюро кредитных историй
20.08.2009 БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро
05.04.2007 ИБ «КИТ Финанс» внедрил модуль «Взаимодействие с БКИ»
16.08.2006 Из банков "утекла" БД российских заемщиков?
31.03.2006 "Промсвязьбанк" строит хранилище данных
21.02.2006 R-Style Softlab: новое банковское решение

Публикаций - 189, упоминаний - 301

Банк Хоум Кредит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 10
SAS Institute 854 9
Oracle Corporation 6035 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Diasoft - Диасофт 534 8
Neoflex - Неофлекс 162 8
Experian 73 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Microsoft Corporation 22497 7
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
InfoWatch - Инфовотч 842 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 74 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Cinimex - Синимекс 170 4
1С-Рарус 742 4
Google LLC 10352 4
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 21 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 3
Технологии Распознавания 455 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
VisionLabs - ВижнЛабс 123 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
Nortel Networks 1287 3
Yandex - Яндекс 5015 3
6072 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 2
Directum - Директум 830 2
Крок - Croc 1616 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 62 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Cisco Systems 4720 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 2
Ростелеком - РТЛабс 151 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 12
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 11
FICO 43 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 6
Почта Банк 319 6
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 5
OTP Group - ОТП Банк 157 5
Federal Finance Group 23 5
ВТБ - ВТБ24 658 4
Бинбанк 190 4
Qiwi 878 4
GreenMoney - ГринМани 5 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
QIWI Банк - Киви Банк 82 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 3
Русский стандарт Банк 370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Societe Generale - Росбанк 438 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Открытие ФК 2713 3
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 3
Совкомбанк Совесть 95 3
Совкомбанк ПАО 171 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 3
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 30 2
X5 Group 709 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 2
Visa International 1809 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Альфа-Банк 1476 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Правительство Москвы 1640 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Правительство РФ 8292 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 13
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Website - Вебсайт 9736 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 9
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 7
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 345 7
Мобильное приложение - Mobile app 4966 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 6
Big Data - Большие данные 3520 6
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 64 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 105 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 249 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 16
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 7
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 7
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 25 7
Google Android 11959 6
НБКИ AFS - Anti-Fraud Service - межбанковская система по противодействию кредитному мошенничеству 5 5
IBM BPM 30 5
R-Style Softlab - RS-Loans 59 5
Apple iOS 6422 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 4
Microsoft Windows 2000 2856 4
Microsoft Dynamics 893 3
Oracle Siebel CRM 209 3
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 3
VisionLabs Luna Platform - СКУД 68 3
Microsoft Dynamics CRM 525 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 3
Equifax - 4Score 3 3
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 68 3
Microsoft Office 3247 3
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 25 2
Torch - Браузер 16 2
Diasoft FA# Retail 11 2
1С:Бухгалтерия 647 2
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс 87 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
R-Style Softlab - InterBank 126 2
Linux OS 7669 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 1
Microsoft Office Excel 818 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 1
Google Play - Google Store - Android Market 2732 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 1
Лагуткин Олег 16 16
Викулин Александр 17 15
Оганесян Ашот 84 5
Конева Елена 5 5
Аюпов Артём 7 4
Дробышевский Михаил 53 4
Стятюгин Роман 28 4
Волков Алексей 36 4
Панкратов Валерий 32 3
Френкель Лев 49 3
Батин Борис 13 3
Шадаев Максут 460 2
Исанин Антон 9365 2
Лола Алексей 7 2
Дубровский Юрий 9 2
Потапенко Андрей 27 2
Степанов Антон 57 2
Александрович Артур 4 2
Смирнов Александр 52 2
Ткачёв Роман 27 2
Тулубьев Павел 11 2
Макеев Алексей 19 2
Гольдберг Юлий 17 2
Скоробогатова Ольга 35 2
Иванов Алексей 93 2
Коптелов Андрей 83 2
Ханин Александр 44 2
Арлазаров Владимир 136 2
Шашкин Алексей 15 2
Благирев Вячеслав 11 2
Костюкевич Виталий 2 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Журавлев Дмитрий 12 1
Самедов Тимур 20 1
Арсентьев Андрей 56 1
Амириди Юлия 17 1
Масленникова Анастасия 35 1
Кулик Вадим 126 1
Кондратюк Елена 1 1
Шингарев Павел 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Казахстан - Республика 4467 7
Европа 12319 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Испания - Королевство 2917 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Грузия 1064 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Украина 6212 3
Азия - Азиатский регион 3803 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Канада 3319 2
Таджикистан - Республика 726 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Польша - Республика 1559 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 494 2
Малайзия 744 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Япония 10069 2
США - Джорджия 258 2
США - Джорджия - Атланта 244 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 103 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
Федеральное законодательство 1944 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
Человеческий фактор 1099 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Страхование - Страховое дело 1920 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Юриспруденция 1629 1
Экономический эффект 694 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 32 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
CreditCardsOnline 15 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
Bloomberg 1009 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
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Gartner - Гартнер 3301 3
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S&P - Standard and Poor’s 470 1
Global Market Insights 8 1
Fortune Global 100 138 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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