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Индексная книга CNews*
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Астрономия Космос МКА Малые космические аппараты

Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты


14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus
28.04.2008 «Высокие технологии XXI века»: оценка состояния космической отрасли России
06.08.2007 В Москве начали работу картографические конференции
06.07.1999 Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software

Публикаций - 334, упоминаний - 346

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 149 17
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 46 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 4
Globalstar - Глобалстар 166 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
АФК Система ПАО 1688 3
Ростех - Автоматика Концерн 1460 3
Ситроникс - Sitronics 1036 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
Qualcomm Technologies 1692 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Samsung Electronics 9667 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 2
Aquila Space 2 2
Eutelsat 151 2
Аурига - Auriga 63 2
GM - Hughes - DirecTV 117 2
ФОРС - Центр разработки 551 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Telit 19 1
М2М телематика 231 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз 38 1
Антарес 32 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 20 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Google Russia - Гугл Россия 83 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Skybox Security 25 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 295 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 17
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 6
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 5
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 5
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 4
Техносила - СервисТрейд 241 3
Arianespace 85 3
Самолёт ГК 1649 3
Cybernaut 4 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 2
Газпром ПАО 1144 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Momentus Space 29 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 1
ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 4 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Tesla Motors 336 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Техномаш НПО 31 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 131 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 37 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 55
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 6
Президент Российской Федерации 3492 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 190 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 822 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 934 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 44 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 118
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 11
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 6
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 5
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 43 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 174 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
NAND flash memory - флеш-память 589 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 2
Астрономия - Космос - Солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 50 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 2
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 10
Microsoft Windows 2000 12612 6
Космодром Байконур 1053 5
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 4
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 8 2
Google Android 12432 2
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 2
Microsoft Office 3405 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 4 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 1
NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout 3 1
CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations 5 1
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 1
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 2 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 504 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
FBReader 19 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 64 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Boomstarter Network 15 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
Apple iPhone 6 6131 1
ЭОС Дело СЭД 202 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 139 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 1
AMD ARM Cortex Hercules - Серия микропроцессоров 26 1
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 85 1
Путин Владимир 2696 5
Иваненко Владислав 10 3
Иванов Сергей 368 3
Кокорич Михаил 8 3
Соловьев Анатолий 3 2
Ахметов Даниал 47 2
Пожидаев Николай 55 2
Катков Алексей 37 2
Хан Дмитрий 2 2
Броннер Дмитрий 1 1
Новиков Александр 34 1
Лопота Виталий 6 1
Зуев Дмитрий 4 1
Котов Александр 9 1
Потапов Андрей 6 1
Копик Анатолий 1 1
Карпенко Станислав 1 1
Пуриков Александр 1 1
Казовская Ирина 1 1
Жарких Роман 2 1
Ежов Василий 24 1
Орлов Николай 12 1
Левкевич Михаил 60 1
Шаенко Александр 1 1
Серкин Александр 2 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 146 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 122
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 79
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 26
Казахстан - Республика 4750 26
Солнечная система - Solar system 2449 24
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 20
Луна - спутник Земли 1316 18
Япония 12847 17
Россия - РФ - Российская федерация 121478 15
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 11
Венера - планета Солнечной системы 270 8
Беларусь - Белоруссия 4165 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
Россия - Сибирь 2004 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 5
Нидерланды 3287 4
Африка - Африканский регион 3256 4
Китай - Тайвань 3659 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Америка 2151 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Юпитер - планета Солнечной системы 532 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 350 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Италия - Итальянская Республика 4211 2
Канада 4697 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 68 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 52 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Ирак - Республика 694 1
Юпитер - Ганимед (спутник) 36 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 101
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 6
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 5
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 4
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 3
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 3
Метан - methanum - болотный газ 341 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 2
Тёмная материя - Dark Matter 199 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 971 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 95 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 213 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 317 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 36 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 621 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 84 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 4
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
РИА Новости 800 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
Wikipedia - Википедия 439 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
РАН - Российская академия наук 1790 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 83 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 21 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 238 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 42 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 127 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Высокие технологии XXI века 78 1
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