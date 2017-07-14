Индексная книга CNews*
Астрономия Космос МКА Малые космические аппараты
Публикаций - 334, упоминаний - 346
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 5
|Иваненко Владислав 10 3
|Иванов Сергей 368 3
|Кокорич Михаил 8 3
|Соловьев Анатолий 3 2
|Ахметов Даниал 47 2
|Пожидаев Николай 55 2
|Катков Алексей 37 2
|Хан Дмитрий 2 2
|Броннер Дмитрий 1 1
|Новиков Александр 34 1
|Лопота Виталий 6 1
|Зуев Дмитрий 4 1
|Котов Александр 9 1
|Потапов Андрей 6 1
|Копик Анатолий 1 1
|Карпенко Станислав 1 1
|Пуриков Александр 1 1
|Казовская Ирина 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Ежов Василий 24 1
|Орлов Николай 12 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Шаенко Александр 1 1
|Серкин Александр 2 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 146 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 10
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
|РИА Новости 800 2
|CNews - ZOOM.CNews 1757 1
|Wikipedia - Википедия 439 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.