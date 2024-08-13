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Whoosh ВУШ Холдинг

Whoosh - ВУШ Холдинг

Whoosh — разработчик технологических решений для микромобильного транспорта (самокат) и российский оператор одноименного кикшеринга. В 2022 году пользователи Whoosh совершили более 55 млн поездок. Whoosh представлен в России, Беларуси и Казахстане. Общее количество зарегистрированных пользователей сервиса на конец 2022 года — около 12 млн человек. Флот Whoosh на весну 2023 года составляет 133 тыс. самокатов. С декабря 2022 года акции компании торгуются на Московской Бирже под тикером WUSH.


13.08.2024 Whoosh разработал технологию безопасного и комфортного маршрута для самокатов

Whoosh разработал технологию безопасного и комфортного маршрута для самокатов. Новый маршрут Whoosh в приложении учитывает инфраструктуру: наличие и ширину тротуаров, велодорожек, подземные и надземные пешеходные переходы и другое. Разработка использует данные сотен миллионов поездок с
08.08.2024 Whoosh публикует предварительные операционные результаты за 7 месяцев 2024 года

бильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов объявляет операционные показатели группы Whoosh за семь месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Whoosh. Количество
08.07.2024 Whoosh будет выборочно проверять пользователей на реакцию перед поездками

При аренде самокатов в определенных локациях Whoosh будет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей. Новинка будет применяться в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения. Для этого приложение пре
05.07.2024 В Whoosh назначен первый заместитель генерального директора

Антон Еремин назначен первым заместителем генерального директора в ООО «ВУШ» (бренд Whoosh). До сентября 2024 г. он продолжит занимать пост директора в совете директоров ПАО «ВУ
16.04.2024 Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов

Whoosh и «МТС Юрент» прекратили работу в Перми Сервисы аренды электросамокатов (кикшеринг) Whoosh и «МТС Юрент» (бывший Urent) с 15 апреля 2024 г. прекратили свою работу в Перми. Об этом сообщает «РБК-Пермь». «Ушли на зимовку, когда вернемся, все будет, как ранее», - говорится в сооб
12.04.2024 Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане

ючая столицы – Москву, Минск и Астану. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning. Это полностью российская разработка Whoosh. Об этом CNews сообщили представители Whoosh. В предыдущих сезонах работы компания тестировала технологию определения поездок вдвоем и теперь распространила ее на самокаты в Петер
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

Летом 2023 г. компания Whoosh протестировала самокат с компьютерным зрением и усовершенствованным дашбордом. Собственные разработки испытали в Москве. Устройства учились собирать и обрабатывать данные об окружающем п
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

Летом 2023 г. компания Whoosh протестировала самокат с компьютерным зрением и усовершенствованным дашбордом. Собственные разработки испытали в Москве. Устройства учились собирать и обрабатывать данные об окружающем п
24.10.2023 Whoosh разработал собственные батареи с улучшенными характеристиками для СИМ и проводит их тестирование

Разработчик решений для микромобильного транспорта и российский оператор кикшеринга Whoosh протестировал пилотную партию аккумуляторов для электросамокатов собственной разработки. Планируется, что разработка позитивно повлияет как на операционные показатели, так и на объем кап
04.10.2023 Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами

Пользователи Whoosh получили возможность арендовать электросамокаты со шлемами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. Внедрение шл
03.10.2023 Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года

ПАО «Вуш холдинг», компания-разработчик решений для микромобильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России, объявляет операционные показатели группы Whoosh за девять месяцев 2023 г. Количество поездок за этот период составило около 89,6 млн, показав рост на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. У сервиса Whoosh около 19,6 м
04.09.2023 Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео

ю транспортным средством силой мысли, сообщили CNews в отечественной компании Neiry. В испытании принимали участие современный электросамокат Segway Ninebot, предоставленный сервисом аренды самокатов Whoosh, и специальный трекер для головного мозга Headband, разработанный компанией Neiry. Эксперимент был поставлен двумя операторами – один надевал на голову трекер Headband и ездил на самокат
28.08.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года

да. * - данные по 26 августа 2023 г. включительно. Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы делаем все, чтобы давать горожанам первоклассный и безопасный сервис. В текущем с
05.07.2023 Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Акции Whoosh переведены из первого на второй уровень MOEX Московская биржа (MOEX) сообщила о принят
26.04.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год

долг на конец 2022 г. составил 3,5 млрд руб., при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,1x. Основатель и генеральный директор компании Дмитрий Чуйко: «Whoosh продолжает демонстрировать стремительный рост бизнеса при сохранении высокой рентабельности (выше 50%) и низкого уровня долговой нагрузки. Мы также сохраняем лидерские позиции в отрасли,
13.12.2022 Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза

Новые параметры IPO Whoosh Кикшеринговый сервис Whoosh уточнил параметры предстоящего первичного размещени
13.12.2022 Whoosh объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже

ся 13 декабря 2022 г. Цена размещения акций будет объявлена 14 декабря 2022 г. Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко: «В рамках встреч с потенциальными инвесторами мы видим большой интерес

06.12.2022 Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

Whoosh объявил параметры IPO Оператор кикшерингового сервиса Whoosh объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже.

28.11.2022 Whoosh планирует провести IPO

ПАО «ВУШ Холдинг» (Whoosh), российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов, сообщил о том, что рассма
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов

В приложении сервиса Whoosh пользователи могут арендовать электробайки. Пилотный проект рассчитан на 200 велосипедов в Москве. Электровелосипеды имеют больший запас хода и могут стать альтернативным видом транспорт
27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями

Преступление и наказание Компании Whoosh, Urent и «Яндекс Go» заключили мировое соглашение с москвичами, в конце августа 2021 г. обмазавшими более 800 электросамокатов этих компаний солидолом. Как сообщили CNews представители «
02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов

ли задачи повышения эффективности и безопасности маршрутов и улучшению транспортной доступности городов. Финалисты представили готовый код, который сможет стать частью программно-аппаратной платформы Whoosh. Хакатон Whoosh Mobility Hack проходил с 16 по 26 июля. Из более 200 заявок организаторы отобрали 127 участников, поделившихся на 38 команд. Перед разработчиками, урбанистами и ан
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack

Команда студентов НИТУ «МИСиС» «Боком на КИКе» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack. Участники хакатона должны были решить проблему построения безопасных и эстетически насыщенных маршрутов для электросамокатов. Тема безопасности поездок на электросамокатах

Публикаций - 94, упоминаний - 107

Whoosh и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 53
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 53
Stereotech - Стереотек 47 45
Яблочков Зарядные станции 44 43
Ovision - Овижн 46 43
Beorg - Биорг 112 22
F2 innovations - Ф2 инновации 13 12
Yandex - Яндекс 7343 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
АФК Система ПАО 1797 3
Ростелеком 9703 2
8213 2
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
SafeTech - СэйфТек 87 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Telegram Group 1984 1
Snapchat 129 1
data.ai - App Annie 85 1
Snap Inc 96 1
inDriver 17 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
TÜV 57 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 43 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Nvidia Corp 3488 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Газинформсервис - ГИС 273 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 55
Рапид Био 101 53
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Urent - сервис аренды самокатов 11 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 5
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 5
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 2
Superjob - Суперджоб 504 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ВТБ Капитал пре-АйПио Фонд 2 2
ВкусВилл - Избёнка 157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
Почта России ПАО 2112 2
Сколково - SK Agrotech Hub 3 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 54
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
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ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 12
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 4
Segway Ninebot 31 4
FreePik 983 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linux OS 9940 2
SafeTech - PayControl 44 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
WhatsApp Messenger 1082 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ByteDance - TikTok 257 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Zenly 2 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
Тинькофф отзывы 1 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
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