Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UTM
Unified Threat Management
Сервис защиты от сетевых угроз
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 74
UTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Баринов Александр 23 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Родионов Михаил 40 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Обухов Александр 17 1
|Дмитриев Сергей 16 1
|Yen Nathan - Йен Натан 6 1
|Вячеславов Виктор 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru