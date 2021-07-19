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UTM
Unified Threat Management
Сервис защиты от сетевых угроз


19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 4
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 2
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
18.08.2020 Калмыцкий государственный университет подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 3
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» 1
01.06.2020 Zyxel представила новую серию межсетевых экранов USG FLEX для малого и среднего бизнеса 1
28.10.2019 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз 1
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
14.11.2018 «Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности 1
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation 1
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
03.11.2017 «Крок» стал серебряным партнером Fortinet 1
03.08.2017 «Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS 1
13.07.2017 Axoft усилила портфель ИБ-решениями FireEye 1
06.07.2017 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation 1
05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве 1
03.10.2016 Check Point лидирует в «магическом квадранте» решений для UTM 3
13.05.2016 Пять прогнозов: будущее российских ИТ 1
15.12.2015 Entensys стала участником центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» 1
24.06.2015 Check Point: Рынок информационной безопасности поставлен на паузу 2
25.05.2015 Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны 1
27.11.2014 Вышел UserGate Proxy & Firewall с новым модулем системы обнаружения вторжений 1
16.09.2014 NASA и Airware создают 4D-диспетчера для беспилотников 6
13.08.2014 Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ 2
07.07.2014 Fireware WatchGuard позволит управлять и мониторить корпоративную сеть в реальном времени 2
29.01.2014 Fortinet представил новые продукты для предприятий с распределенной архитектурой управления сетью 1
07.11.2013 ВЦКП защитил сеть с помощью UTM-устройств Altell Neo 2
09.10.2013 Вышел UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым антивирусным модулем и поддержкой ГОСТ-шифрования 1
01.11.2012 Entensys оснастила UserGate Proxy & Firewall полноценным VPN-сервером и системой IDPS 1
10.08.2012 Fortinet увеличила выручку во втором квартале на 25% 2
18.07.2012 Softline внедрила защищенную сеть передачи данных в банке «Траст» 1
29.03.2012 Объем российского рынка аппаратных решений ИБ вырос в 2011 г. на 73% 1
14.03.2012 Dell покупает американского разработчика решений по сетевой безопасности SonicWall 1
01.09.2011 Stonesoft разработал новый межсетевой экран для небольших сетей и удаленных офисов 2
11.02.2010 Netgear представила новое устройство из серии ProSecure UTM 2
13.08.2009 2009: Первая ИБ-компания решилась на IPO 2
17.06.2009 Технологии «Лаборатории Касперского» интегрированы в решения Juniper Networks 2
20.04.2009 Netgear представила новые приставки безопасности для малого бизнеса 2
10.11.2008 Какой должна быть защита сети для малого бизнеса и филиалов? 4

Публикаций - 46, упоминаний - 74

UTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 4
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 3
CYREN - Commtouch 15 2
Fortinet 288 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
WatchGuard Technologies 36 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Крок 1221 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
D-Link 190 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
ZyXEL Communications 169 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
3779 1
Lenovo Group 1641 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 8
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 19 1
Remote Access VPN 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента 6 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 10 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 3
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 3
Linux OS 4276 3
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 37 3
FreeBSD OPNsense OS 10 3
Microsoft Windows 10 6676 3
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
NSS Labs NGIPS 1 1
UserGate UTM 9 1
Ростелеком ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis 1 1
Zyxel Networks USG FLEX 4 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple iOS 5742 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Fortinet FortiMail 18 1
Zyxel Cloud Query - Облачный сервис сканирования трафика на наличие вредоносного кода 2 1
OpenVPN 31 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple Mac 1461 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Баринов Александр 23 2
Осеевский Михаил 221 1
Родионов Михаил 40 1
Ляпунов Игорь 52 1
Сапунов Алексей 30 1
Обухов Александр 17 1
Дмитриев Сергей 16 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Вячеславов Виктор 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа Западная 618 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
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