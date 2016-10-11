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CERN LHC Large Hadron Collider Большой адронный коллайдер Compact Muon Solenoid Компактный мюонный соленоид

CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид


11.10.2016 В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера
16.12.2015 БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса
23.03.2015 Коллайдер может найти параллельные миры
25.11.2014 ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера
14.11.2012 Провал теории суперсимметрии: БАК зафиксировал распад частицы
13.09.2012 ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК
04.07.2012 Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами
03.07.2012 Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК?
09.04.2012 Большой адронный коллайдер начал новый сезон с рекорда
17.11.2011 Большой адронный коллайдер разобрался с "материальным" дисбалансом
29.08.2011 Крах теории суперсимметрии: большой адронный коллайдер ничего не нашел
22.09.2010 Большой адронный коллайдер открыл что-то непонятное
30.03.2010 На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков
07.12.2009 Коллайдер LHC остановлен вновь
02.12.2009 На ускорителе LHC произошла очередная авария
02.12.2009 На LHC достигнута энергия протонных пучков 1,18 ТэВ
24.11.2009 Началось тестирование LHC после ремонта
06.11.2009 Запустить LHC помешала булка
22.06.2009 Запуск LHC отложен до октября 2009 года
15.06.2009 Россия подключилась к адронному коллайдеру
11.06.2009 «Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых
18.11.2008 Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн.
06.10.2008 Запущен крупнейший в мире компьютер-матрица
24.09.2008 Большой адронный коллайдер возобновит свою работу в начале весны 2009г.
15.09.2008 Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера
10.09.2008 Состоялся технический запуск LHC
09.09.2008 10 сентября состоится запуск Большого адронного коллайдера
11.08.2008 Большой Адронный Коллайдер в стиле рэп (видео)
08.08.2008 Первые испытания Большого адронного коллайдера состоятся в сентябре
03.03.2008 На ускорителе LHC завершилась сборка еще одного детектора
29.01.2008 Закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC
29.11.2007 Модель коллайдера LHC появилась в Google Earth
13.11.2007 Закончена сборка криогенной системы LHC
17.10.2007 Проект LHC@home снова функционирует
11.10.2007 Запуск LHC отложен не будет
05.06.2007 Ввод ускорителя LHC переносится на полгода
11.04.2007 Проверка работоспособности LHC: первый этап
03.04.2007 Ввод в строй ускорителя LHC откладывается
29.06.2006 Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC
29.06.2006 Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC

Публикаций - 233, упоминаний - 389

CERN LHC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 1523 22
LG Electronics 3372 21
Xiaomi 1095 15
Samsung Electronics 9333 14
Yandex - Яндекс 5015 14
Redmond - Инновационные решения 88 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
Microsoft Corporation 22497 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Intel Corporation 11262 4
Google LLC 10352 3
Галактика - Корпорация 1077 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
ASKO 23 2
HP Inc. 5313 2
6072 2
Apple Inc 10683 2
Nortel Networks 1287 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 2
Philips 1960 2
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 7 1
Mirantis - Мирантис 34 1
РТИ Микрон - Micron 851 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 1
Hamamatsu Photonics 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Samsung - Harman - JBL 167 1
Brocade Communications Systems 240 1
Softline - Софтлайн 1870 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 1
Ланит - diHouse - Дихаус 53 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1
Amazon Inc - Amazon.com 2650 1
Галэкс НТЦ - Galex 28 1
Крок - Croc 1616 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
Информзащита 641 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 31
Miele - Миле 120 3
Самолёт ГК 216 3
Открытие ФК 2713 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 2
Роснефть НК 434 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Газпром ПАО 1008 1
Smeg 14 1
Gaggenau 32 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 25 1
Kärcher 34 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 0 1
Винзавод - Центр современного искусства 0 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Нефтьмагистраль ТД 10 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Май - Российская торговая компания 416 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
Татнефть 182 1
Рольф 57 1
Beko 54 1
Hansa - Ханса 85 1
Liebherr Group 42 1
Русклимат ТПХ 6 1
Haier - Candy Group - Канди 74 1
Sanofi - Санофи 38 1
Electrolux - Электролюкс Рус 177 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 525 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 9
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 9
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 385 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 7
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Microsoft Office 3247 1
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Европа 12319 15
Япония 10069 12
Франция - Французская Республика 5665 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Солнечная система - Solar system 2236 6
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Германия - Федеративная Республика 8903 6
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Австралия - Австралийский Союз 2791 4
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Германия - Берлин 635 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
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Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 33
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 12
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Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 8
Тёмная материя - Dark Matter 0 7
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Ergonomics - Эргономика 840 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 4
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 3
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Метан - methanum - болотный газ 0 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 2
Латинский алфавит 33 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Образование в России 460 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Пропан - propanum 0 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 17 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
PhysicsWeb 180 5
Phys.org 972 5
CNews - ZOOM.CNews 1609 5
New Scientist 1447 5
Physical Review Letters 111 4
CNews RND - R&D.CNews 2112 4
Nature 770 2
ScienceDaily 400 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
PhysicsWorld 89 2
Парламентская газета 11 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
AZoQuantum 1 1
РИА Новости 766 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Wissenschaft 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Net Applications 114 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 95
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 13
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
РАН - Российская академия наук 1397 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ННЦ ХФТИ - Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт 2 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 8 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 25 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 36 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Red Dot Design Award 50 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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