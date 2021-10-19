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Almaz Capital Partners


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital 2
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 2
04.03.2021 Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 2
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
04.02.2019 Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge» 1
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 1
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1
05.04.2018 «Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 7
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 1
20.06.2017 Хозяева МТС вложились в туристический сайт из США 4
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 2
04.10.2016 Хозяева МТС инвестировали в виртуальную реальность. Видео 1
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 10
15.03.2016 Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital 9
16.11.2015 Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 1
06.11.2015 Решение российских разработчиков в области виртуализации внедрено в сеть европейского оператора связи 1
14.09.2015 Alawar пошел войной на интернет-пиратов 1
01.04.2015 Образовательный сервис «Якласс» привлек 12 млн руб. на развитие в регионах 1
18.02.2015 Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1

Публикаций - 118, упоминаний - 182

Almaz Capital Partners упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 19
VK - Mail.ru Group 2483 19
Yandex - Яндекс 4101 11
Cisco Systems 2040 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Криптонит ГК - Kryptonite 30 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 6
АФК Система ПАО 995 5
Parallels Holdings 471 5
USM Management 7 5
Acronis - Акронис 364 5
Google LLC 7154 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Plesk 20 2
Samsung Electronics 5677 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Alawar - Алавар 29 2
Ростелеком Связьинвест 697 2
Virtuozzo - Parallels Holding 42 2
Ingram Micro 15 2
2X Software 7 2
Элвис-Плюс 69 2
Juniper Networks 168 2
Trustworks Global 3 2
Sphere 7 2
SWsoft - Standard & Western Software 20 2
EzWIM 2 2
ModernGigabyte 8 2
Odin 20 2
Corel Corporation 124 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
SAP SE 3215 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
NavMaps 1 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
InfoWatch - Инфовотч 611 1
Intel Corporation 4180 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 7
Uber Technologies 258 5
Uber 257 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
UFG Private Equity 25 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Яндекс.Такси 271 4
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 3
X5 Group 599 2
CityMobil - сервис по заказу такси 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Intel Capital 75 2
Bessemer Venture Partners 28 2
Vector Capital 6 2
Maxifield Capital 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Альфа-Банк 1125 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Gett 60 2
WikiMart - Викимарт 40 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 1
Anko Retail 1 1
GetBoat.com 1 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
Thomas Cook 6 1
RTP Global 7 1
DiDi Chuxing 19 1
BCG Digital Ventures 2 1
Altera Capital 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Emery Capital 5 1
Альфа-Групп 320 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Daimler AG 71 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
О2О Delivery club 153 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Яндекс.Еда 93 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Безопасный город 347 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Flash 475 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
DDR - Double data rate 1069 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 6
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Java - Язык программирования 1177 4
Symbian OS 776 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Corel Paradox - реляционная СУБД 13 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Corel WordPerfect - текстовый редактор 11 2
Linux OS 4260 2
Parallels Access 23 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 8 2
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 4 2
Corel WinZip - архиватор 25 2
Corel Paint Shop - графический редактор 2 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 2 2
Corel Mindjet MindManager 6 2
Apple macOS 926 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 2
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Parallels Desktop 67 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Parallels Mac Management 10 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Apple Mac 1458 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Google Android TV 173 1
Галицкий Александр 82 19
Волож Аркадий 181 7
Добродеев Борис 83 7
Черепенников Антон 52 6
Стрешинский Иван 33 6
Путин Владимир 1826 3
Катков Алексей 26 3
Вермишян Геворк 61 3
Бриткин Александр 7 3
Львов Евгений 10 3
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
Засурский Артём 7 2
Жариков Данил 4 2
Артемьев Игорь 66 2
Евтушенков Феликс 15 2
Эрнст Константин 11 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 2
Зубарев Илья 20 2
Бутенко Владислав 4 2
Белоусов Сергей 217 2
Юмашев Валентин 6 2
Ивашков Юрий 2 2
Каплан Александр 3 2
Храмов Александр 3 2
Корня Алексей 73 2
Горбань Александр 2 2
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 2
Сахненко Сергей 71 2
Андросов Кирилл 3 1
Петричкович Ярослав 10 1
Соловьев Юрий 25 1
Андреев Сергей 40 1
Шалупов Евгений 1 1
Михеева Наталья 1 1
Розанов Всеволод 6 1
Абрамян Владислав 1 1
Вартанян Феликс 1 1
Гуртов Александр 1 1
Радовицкий Александр 1 1
Баранов Александр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Европа 3759 10
Украина 3372 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 9
Германия - Федеративная Республика 3643 7
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Казахстан - Республика 2632 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 5
США - Кремниевая долина 399 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Россия - Томск 450 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - Сочи 912 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Армения - Республика 688 2
Грузия 691 2
Япония 2788 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Сингапур - Республика 808 2
Европа Западная 614 2
Восточная Европа 1679 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Воронежская область 397 1
Германия - Берлин 357 1
Россия - Калининград 669 1
Нидерланды 975 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Forbes - Форбс 442 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CrunchBase 62 1
Rusbase 15 1
Axel Springer 5 1
Variety 10 1
Newsweek 20 1
CNews Analytics 1990 4
BCG - Boston Consulting Group 43 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Analysys Mason 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ЭЛАС НПО 6 2
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
Криптонит Startup Challenge 13 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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