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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Almaz Capital Partners
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 182
Almaz Capital Partners упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
|Галицкий Александр 82 19
|Волож Аркадий 181 7
|Добродеев Борис 83 7
|Черепенников Антон 52 6
|Стрешинский Иван 33 6
|Путин Владимир 1826 3
|Катков Алексей 26 3
|Вермишян Геворк 61 3
|Бриткин Александр 7 3
|Львов Евгений 10 3
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
|Засурский Артём 7 2
|Жариков Данил 4 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Эрнст Константин 11 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 2
|Зубарев Илья 20 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Юмашев Валентин 6 2
|Ивашков Юрий 2 2
|Каплан Александр 3 2
|Храмов Александр 3 2
|Корня Алексей 73 2
|Горбань Александр 2 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Андросов Кирилл 3 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Андреев Сергей 40 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Михеева Наталья 1 1
|Розанов Всеволод 6 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Гуртов Александр 1 1
|Радовицкий Александр 1 1
|Баранов Александр 10 1
|CNews Analytics 1990 4
|BCG - Boston Consulting Group 43 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762026, в очереди разбора - 665715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762026, в очереди разбора - 665715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru