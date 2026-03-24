Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения венчурного инвестора Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners. У бизнесмена будет изъято недвижимое имущество на 1 млрд руб. и денежные средства на сумму 7 млрд руб. Галицкий, выступая на суде, отрицал обвинения в своей адрес, и напомнил, что он стоял у истоков технологий Wi-Fi и VPN.



Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения Александра Галицкого (имеет гражданства России и Нидерландов) и инвестиционного фонда Almaz Capital Partners. Об этом сообщает РБК. В доход государства обращается имущество бизнесмена, включая квартиры и пять машино-мест в Москве и загородный дом с хозяйственными постройками в Московской области общей стоимостью 1 млрд руб., а также более 7 млрд руб. на банковских счетах.

Позиция Генпрокуратуры

На суде представитель Генпрокуратуры отметил, что Галицкий отчуждал бизнес-активы в пользу своих деловых партнеров, из-за чего они были использованы «в интересах враждебной страны». Кроме того, одним из инвесторов Almaz Capital Partners был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в 2014 г. присоединился к западным санкциям, а в дальнейшем «усилил свою антироссийскую деятельность», перечислив более $7 млрд «на поддержку киевского режима».

Как рассказал представитель Генпрокуратуры, до 2014 г. Almaz Capital Partners инвестировал в российские стартапы, но «после антиконституционного переворота» в Киеве в 2014 г. фонд «изменил свое отношение к правопорядку в России». После присоединения Крыма к России фонд присоединился к санкциями США и Евросоюза, прекратил инвестиции в российские компании и приступил к «незаконному выводу капитала за границу».

Александр Галицкий отрицает обвинения

Также, по мнению Генпрокуратуры, с 2022 г. фонд Almaz Capital Partners «фактически прямо или косвенно» вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В том числе фонд осудил действия России на Украине, назвав их «вторжением», а также направил $50 млн украинским компаниями, занимающимися производством патронов, инновационных боеприпасов и компонентов БПЛА.

Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, дочерние структуры фонда Almaz Capital Partners взаимодействуют с созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского платформой United24, которая собирает денежные средства на закупку вооружений, техники и снабжения ВСУ (Вооруженные силы Украины).

Позиция Александра Галицкого

Для вынесения решения суда потребовалось всего два заседания. Галицкий посетил оба. Предприниматель отрицал обвинения, указывая, что он не управляет фондом Almaz Capital Partners и не входит в число его акционеров с 2022 г., а последняя украинская компания была проинвестирована фондом в 2021 г. Кроме того, устав фонда запрещает ему инвестировать в проекты по производству оружия.

Предприниматель напомнил суду, что он инвестировал в «Яндекс» и приложил руку к созданию технологий VPN и Wi-Fi, которыми «вы пользуетесь». Представитель бизнесмена Андрей Дроздов сообщил суду, что российское законодательство не предусматривает возможности изъятия в доход государства имущества физического лица, признанного экстремистом. А для изъятия имущества юридического лица необходимо сначала осуществить его ликвидацию, однако в России нельзя ликвидировать иностранную компанию, включая Almaz Capital Partners.

Адвокат Галицкого Михаил Бирюков продемонстрировал суду расследование американской газеты Wall Street Journal о связях его доверителя с российскими государственными структурами. Это, по мнению адвоката, означает, что Галицкий связей с Россией не терял.

Попытка Галицкого договорится с российскими властями

Перед заседанием представители Галицкого предлагали Генпрокуратуре заключить мировое соглашение, по которому с предпринимателя были бы взысканы 8 млрд руб. в пользу государства.

Во время заседания Галицкому стало плохо с сердцем, и он попросил вызвать ему скорую помощь. Как пишет РБК, на это судья Ксения Розина ответила, что он может выйти из зала заседаний и сам себе вызвать скорую помощь, а заседание продолжится без него.

Самоубийство бывшей жены Александра Галицкого

Александр Галицкий оказался в центре скандала в начале 2026 г., когда в подмосковном СИЗО покончила жизнь самоубийством его бывшая жена Алия Галицкая. Брак между супругами был заключен в США, а затем там же и расторгнут. Но еще до расторжения Алия Галицкая заключила брак с Николаем Болговым.

Затем, как рассказывала РБК адвокат Галицкого Анна Бутырина, Алия Галицкая подговорила Долгова заявить о том, что он не знал о наличии у нее другого брака, и на этом основании подать на развод. После этого Алия Галицкая начала бракоразводный процесс в России с Александром Галицким, в рамках которого был наложен арест на недвижимое имущество бизнесмена на сумму 450 млн руб. (включая квартиры в Москве — на Патриарших прудах и в клубном доме «Тургенев», а также в загородном доме «Миллениум парк» в Подмосковье).

Также Алия Галицкая обратилась к Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с письмом о том, что Александр Галицкий отказался от российского гражданства, поддерживает Владимира Зеленского.

В начале 2026 г. Алия Галицкая была арестована по обвинению в вымогательству у бывшего мужа $150 млн. По словам Бутыриной, речь идет о Николае Болгове. В своей предсмертной записке Галицкая обвинила в случившем своего бывшего мужа. После ее смерти дело в отношении нее было закрыто. Александр Галицкий был допрошен Следственным комитетом по данному делу. На суде Александр Галицкий заявил, что его бывшая жена действовала под влиянием иностранных юристов.

Чем известен Александр Галицкий

В начале 90-ых годов Александр Галицкий основал в Зеленограде компанию «Элвис-Плюс», занимающую информационной безопасности. Вскоре американская корпорация Sun Microsystems (сейчас принадлежит Oracle) стала миноритарным акционером компании. «Элвис-Плюс» разработала технологию беспроводной передачи данных, ставшую предшественницей Wi-Fi, и один из первых VPN-клиентов для Windows.

Также Галицкий основал одного из первых российских интернет-провайдеров – «Элвис-Телеком». В конце 90-ых Галицкий дважды становился объектом расследований властей США: по обвинению в разработке систем доставки ядерного орудия для стран Ближнего Востока и в нарушении действовавшего тогда запрета на экспорт криптографических технологий из США. В обоих случаях обвинения не подтвердились.

Впоследствии Галицкий стал активно развивать бизнес за рубежом. Он создал в Голландии компании TrustWorks (разработчик решения на основе VPN) и EzWin (корпоративное решение для управления расходами сотрудников на телефонную связь).

В 2008 г. Галицкий создал фонд Almaz Capital Partners, первоначально инвестировавший в российские стартапы. В том числе фонд вкладывал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Paralles (системы виртуализации).

Выход Галицкого из российских активов

В 2017 г. Галицкий стал сооснователем компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), являющуюся оператором системы обязательной маркировке товаров «Честный знак». Другими совладельцами проекта стали госкорпорация «Ростех» и холдинг USM. В 2023 г. доля группы USM была продана руководству ЦРПТ.

В 2022 г. Галицкий владел 51% в компании «Элвис-Плюс Групп», владевшей 25% в ЦРПТ. Затем «Элвис-Плюс Групп» была переименована в «Проекты развития», а доля Галицкого перешла к «ААА Управление Капиталом».

В 2022 г. «Ростелеком» приобрел 49% в компании «Элвис-Плюс» (первая компания Галицкого). В 2024 г. доля «Ростелекома» была доведена до 100%. В 2021 г. Галицкий стал совладельцем холдинга онлайн-образования Skilbox, созданного Mail.ru Group (ныне VK). В пресс-службе VK не стали отвечать на вопрос, остается ли у Галицкого доля в Skilbox.