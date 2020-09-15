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AdTech Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting


Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.

Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.

В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.

 


15.09.2020 «Вконтакте» запустила контекстный таргетинг
08.10.2019 В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга
18.06.2019 В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга
28.01.2019 Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей
09.04.2010 «Бегун» обновил формат рекламы «Гиперконтекст»
04.07.2007 Рунет: контекстная реклама «подросла» на 145%
19.03.2007 Рунет: контекстная реклама обошла медийную
04.10.2006 Контекстная реклама: российское двоеборье
04.07.2006 Рунет: контекстная реклама вытеснит баннерную?

Публикаций - 171, упоминаний - 180

AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5646 52
Google LLC 10922 47
VK - Mail.ru Group 3197 34
Rambler Group - Рамблер ГК 854 18
Meta Platforms - Facebook 4336 15
Microsoft Corporation 23470 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2619 12
Yahoo! 3687 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 10
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4144 4
Цифра ГК 2142 4
Rambler Media 112 3
Twitter 2692 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 3
Amazon Inc - Amazon.com 2797 3
Apple Inc 11169 3
IBM - International Business Machines Corp 9186 3
i-Free - Айфри 121 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 463 2
Alibaba Group 386 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 2
6986 2
1С-ИжТиСи 6303 2
AOL Inc 1586 2
Quintura Search 34 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 2
1С-Битрикс - Bitrix 502 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 2
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture - Overture Services 82 2
TRINET 9 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 2
AlterGeo - АльтерГео 28 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 2
Alawar - Алавар 57 2
Softkey - Софткей 207 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 7
AdWatch Isobar 44 6
Россети Ленэнерго 2341 5
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 63 5
Publicis Groupe - Zenith Media - ZenithOptimedia 14 4
GroupM - Mindshare 28 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 3
eBay Inc 1596 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 3
Ингосстрах СПАО 331 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
ВсеИнструменты.ру 222 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 1
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 5 1
РБК Реклама 2 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 36 1
Warner 554 1
Naspers 79 1
Верный - торговая сеть 257 1
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 40 1
Студия Артемия Лебедева 90 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Артон Консалтинг 7 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 130 1
Intel Capital 149 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 20 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 2
Правительство Москвы 1987 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 19 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 252 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 141 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 128 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Правительство Чукотского автономного округа 10 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 44 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 35 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
Администрация Кемеровской области 8 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 838 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 249 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 191 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 10
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 4
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 111
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4252 91
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8863 41
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 25
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2239 24
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6206 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5273 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 12
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11622 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4379 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 10
Data monetization - Монетизация данных 1325 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2609 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 9
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2620 9
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 114 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7470 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12939 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3739 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15048 8
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 243 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8216 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4060 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11146 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7810 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12502 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5441 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5424 5
Индивидуализация - Индивидуализм 1462 5
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 50
VK - Mail.Ru myTarget 139 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 10
Яндекс.Директ 240 8
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 96 4
Microsoft Windows 14416 4
Яндекс.Маркет 572 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 4
Microsoft Windows 2000 12660 4
Google Android 12520 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 120 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 3
Myspace - социальная сеть 636 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 3
Group-IB DRP - Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 35 2
Google YouTube - Видеохостинг 2423 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 390 2
UMI.CMS 64 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 113 2
Rambler Price.ru 53 2
Яндекс.Карты и Транспорт 390 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 859 2
Google Gmail 833 2
Мамба - Mamba - Служба знакомств 104 2
Google AdSense 108 2
Age of Kings 3444 2
WhatsApp Messenger 848 2
Nokia Qwerty 1 1
Apple iOS 6781 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 278 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 137 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 582 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 10 1
Басов Алексей 114 14
Волож Аркадий 226 8
Гришин Дмитрий 190 5
Глейзер Лев 27 5
Демидов Михаил 133 5
Овчинников Борис 129 5
Третьяков Алексей 14 5
Черницкая Мария 10 4
Шкарупа Сергей 7 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 3
Чернышов Андрей 13 3
Larry Page - Ларри Пейдж 186 3
Леонов Всеволод 14 3
Каплун Герман 52 3
Артамонова Анна 183 3
Носик Антон 103 2
Yang Jerry - Янг Джерри 84 2
Гуревич Михаил 40 2
Довжиков Алексей 7 2
Чистов Дмитрий 12 2
Катков Алексей 37 2
Кочетков Владислав 247 2
Менькова Татьяна 62 2
Шпиллер Юрий 4 2
Плуготаренко Сергей 66 2
Долгов Владимир 56 2
Мамут Александр 128 2
Вирин Федор 17 2
Griffin Joe - Гриффин Джо 3 2
Тагиев Руслан 10 2
Мирзаян Арсен 1 1
Альтовский Евгений 41 1
Кулешов Сергей 36 1
Романенков Алексей 10 1
Румянцева Ирина 3 1
Ильин Алексей 23 1
Чернышев Андрей 43 1
Орловский Виктор 345 1
Ломизе Евгений 10 1
Гордеев Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 122460 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 33
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Европа 21290 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 14
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 8
Германия - Федеративная Республика 12003 8
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Украина 7258 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 5
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Россия - УФО - Екатеринбург 3306 5
Америка Северная 2832 4
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Индия - Республика 5063 4
Турция - Турецкая республика 2063 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 3
Россия - СФО - Новосибирск 3692 3
Америка Латинская 1682 3
Япония 12871 3
США - Нью-Йорк 2809 3
США - Калифорния 4665 3
Ближний Восток 2644 2
Европа Западная 1345 2
Испания - Королевство 3599 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 2
Бразилия - Федеративная Республика 2088 2
Италия - Итальянская Республика 4218 2
Африка - Африканский регион 3266 2
Канада 4708 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 2
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Америка 2155 2
Нидерланды 3300 1
Россия - СФО - Кемеровская область 719 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 529 1
Россия - УФО - Челябинская область 989 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 783 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 797 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1331 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 35
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2971 27
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