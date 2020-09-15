AdTech Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting
Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.
Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.
В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.
AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Басов Алексей 114 14
|Волож Аркадий 226 8
|Гришин Дмитрий 190 5
|Глейзер Лев 27 5
|Демидов Михаил 133 5
|Овчинников Борис 129 5
|Третьяков Алексей 14 5
|Черницкая Мария 10 4
|Шкарупа Сергей 7 4
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 3
|Чернышов Андрей 13 3
|Larry Page - Ларри Пейдж 186 3
|Леонов Всеволод 14 3
|Каплун Герман 52 3
|Артамонова Анна 183 3
|Носик Антон 103 2
|Yang Jerry - Янг Джерри 84 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Довжиков Алексей 7 2
|Чистов Дмитрий 12 2
|Катков Алексей 37 2
|Кочетков Владислав 247 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Шпиллер Юрий 4 2
|Плуготаренко Сергей 66 2
|Долгов Владимир 56 2
|Мамут Александр 128 2
|Вирин Федор 17 2
|Griffin Joe - Гриффин Джо 3 2
|Тагиев Руслан 10 2
|Мирзаян Арсен 1 1
|Альтовский Евгений 41 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Романенков Алексей 10 1
|Румянцева Ирина 3 1
|Ильин Алексей 23 1
|Чернышев Андрей 43 1
|Орловский Виктор 345 1
|Ломизе Евгений 10 1
|Гордеев Евгений 8 1
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