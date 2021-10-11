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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уралкалий ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 85
Уралкалий ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Алифанов Кирилл 56 16
|Петров Михаил 88 15
|Урьяс Вадим 76 14
|Смирнова Олеся 11 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Аршавский Анджей 27 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Чевкота Олег 15 9
|Мясин Антон 10 9
|Яфясов Денис 14 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Гогленков Александр 13 8
|Суровец Дмитрий 44 8
|Сирота Юрий 38 8
|Карпов Иван 41 8
|Иванов Андрей 40 8
|Шуваев Ярослав 9 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Халматов Максим 45 7
|Клепиков Алексей 77 7
|Михалев Евгений 40 7
|Панферов Алексей 22 7
|Муравьев Владимир 29 7
|Шеховцов Юрий 33 6
|Богомазов Дмитрий 13 6
|Ямщиков Владимир 32 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Сапунов Михаил 9 6
|Погосова Карина 9 6
|Поляков Сергей 60 6
|Черкасов Сергей 10 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Чаркин Евгений 182 6
|Мирошниченко Алексей 9 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Зырянов Илья 17 6
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766510, в очереди разбора - 670195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766510, в очереди разбора - 670195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru