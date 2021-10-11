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Уралкалий ПАО


11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 1
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда 1
05.02.2021 МТС развернула в Прикамье выделенную сеть LTE на глубине 400 метров 4
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 2
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 6
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 5
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
07.06.2019 «Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ 4
29.03.2019 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
20.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
17.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
10.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2019 года 1
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
22.10.2018 Schneider Electric представил решения для информационного моделирования систем электроснабжений зданий 1
27.08.2018 Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов 1

Публикаций - 62, упоминаний - 85

Уралкалий ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 18
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Mankiewicz 7 6
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
ICL Services 51 3
АйТи 752 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 3
Naumen - Наумен 342 3
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Ланит ГК 1159 2
3761 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Программный продукт ГК 92 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
HoloGroup 6 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Вартон - Varton 15 1
Микротест 177 1
Прайм Груп 10 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Columbus - Колумбус 125 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Facebook 3767 1
АФК Система ПАО 996 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
SAP SE 3216 1
Microsoft Corporation 11127 1
Т-Платформы 274 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Schneider Electric 409 1
АльфаСтрахование СГ 208 15
Ингосстрах СПАО 210 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 13
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 13
Почта России ПАО 1574 12
Газпромбанк - ГПБ 693 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Открытие ФК 538 9
Росгосстрах 182 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Уралсиб Банк 390 9
Мосэнерго ПАО 50 9
Русагро Группа Компаний 139 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Норникель - Норильский никель 178 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 7
Аэрофлот 493 7
Совкомбанк ПАО 147 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 6
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 6
Hansa - Ханса 59 6
ТрансКонтейнер 25 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
ММК-Информсервис 20 6
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 6
Май - Российская торговая компания 49 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
McDonald’s - Макдоналдс 90 6
Альфа-Банк 1127 6
Фармстандарт АО 32 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
UBS AG 119 5
Счётная палата РФ 460 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Роснано 456 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Java - Язык программирования 1178 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Autodesk Revit 68 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Alfresco 114 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
1С:Бухгалтерия 398 1
1С:Корпорация 10 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 2 1
Schneider Electric BIM Electrical Design 2 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Четвернин Алексей 651 23
Алифанов Кирилл 56 16
Петров Михаил 88 15
Урьяс Вадим 76 14
Смирнова Олеся 11 9
Комстачев Михаил 11 9
Емельченков Сергей 83 9
Аршавский Анджей 27 9
Бикташев Ильдар 10 9
Кравченко Андрей 11 9
Чевкота Олег 15 9
Мясин Антон 10 9
Яфясов Денис 14 9
Потапкин Михаил 26 9
Гогленков Александр 13 8
Суровец Дмитрий 44 8
Сирота Юрий 38 8
Карпов Иван 41 8
Иванов Андрей 40 8
Шуваев Ярослав 9 7
Хмелевский Николай 7 7
Халматов Максим 45 7
Клепиков Алексей 77 7
Михалев Евгений 40 7
Панферов Алексей 22 7
Муравьев Владимир 29 7
Шеховцов Юрий 33 6
Богомазов Дмитрий 13 6
Ямщиков Владимир 32 6
Трояновский Владимир 40 6
Сапунов Михаил 9 6
Погосова Карина 9 6
Поляков Сергей 60 6
Черкасов Сергей 10 6
Ягнятинский Евгений 32 6
Трофименко Владимир 7 6
Чаркин Евгений 182 6
Мирошниченко Алексей 9 6
Богданов Кирилл 91 6
Зырянов Илья 17 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 32
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Восточная Европа 1682 7
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - Березники 22 2
Украина 3378 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Соликамск 31 2
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Монголия 172 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Казахстан - Республика 2641 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Сибирь 878 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766510, в очереди разбора - 670195.
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