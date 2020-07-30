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УВЗ
УралВагонЗавод
Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского



30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 8
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 12
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
29.05.2020 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом» 5
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 2
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства 8
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 1
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объединили силы ради российской оборонки 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объявили о создании совместного предприятия 1
26.04.2018 «Ростех» изготовил платформы для перевозки ядерных отходов с системой ГЛОНАСС 3
19.01.2018 «УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас» 2
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP 4
14.12.2017 «Ростелеком» будет раздавать из своих ЦОДов ERP «Галактика» 1
17.10.2017 Ростех создает в Сколково партнерский центр 1
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха 1
03.07.2017 «Галактика» автоматизирует «Уралвагонзавод» 2
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода» 5
30.11.2016 InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности 6
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 4
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
30.05.2016 Александр Балесный назначен руководителем международного центра робототехники на базе НИТУ МИСиС 1
13.04.2016 ИТ-расходы российской «оборонки» выросли на 10% 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
02.12.2015 Минпромторг России продолжает внедрение системы проектного управления 1
21.09.2015 «МегаФон» обеспечит связью «Уралвагонзавод» 2
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix 1
09.09.2015 «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности 9
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 2
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 2
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 150

УВЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2246 16
Галактика - Корпорация 428 15
SAP SE 3983 11
4652 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 709 9
IBM 6150 8
АйТи 947 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1339 7
Аскон - Ascon 245 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1233 6
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 470 6
Логика Бизнеса 159 6
Логика BPM 39 6
Microsoft Corporation 16925 5
Intel Corporation 7576 5
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 5
ELMA 106 5
Aquarius - Аквариус 371 4
Ланит ГК 1395 4
Oracle Corporation 4747 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 4
Cisco Systems 3191 4
HP Inc. 4347 4
Астерос - Asteros 531 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 3
Информзащита 522 3
Xerox 779 3
Ланит - Норбит - Norbit 260 3
iTeco - Ай-Теко 839 3
Парус 302 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 312 3
ИБС экспертиза 44 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 469 3
Компас 149 3
ИндаСофт 17 3
Optima - Оптима 98 3
Stins Coman - Стинс Коман 59 3
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 478 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 84 3
Базальт СПО 210 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 15
Роснефть НК 406 10
Газпром ПАО 678 8
Транснефть 175 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 6
Сургутнефтегаз - СНГ 148 6
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 5
Вертолеты России 114 4
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 4
АвтоВАЗ 148 4
СМП банк - Северный морской путь 71 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 41 4
ИнвестКапиталБанк 15 4
L’Oreal 43 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 66 4
СтройГазМонтаж 12 4
Стройтрансгаз 16 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 12 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 4 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 94 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 113 3
Askona Life Group - Аскона 67 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
ВТБ Факторинг 22 3
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 20 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 17 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 3
Уральская сталь АО 9 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 17 3
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 3
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 9 3
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 214 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 2
Аэрофлот 561 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 61 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 3
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 1
Рособоронэкспорт 47 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Мосгортранс ГУП 81 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 253 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 623 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 344 1
Правительство РФ 2390 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 201 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 153 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 1
Президент Российской Федерации 1577 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Руссофт - Russoft 324 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 51 1
Союз машиностроителей России 26 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 531 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1953 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2296 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 78 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1799 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 653 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1139 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 648 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1771 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1263 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 103 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 22 1
BMS - Building Management System 41 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 122 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 570 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 58 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 337 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 761 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 223 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1391 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 214 1
OpenStack 349 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 111 1
Сервер - Серверные платформы 245 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 295 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 996 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 133 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 10 5
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 5
Галактика ERP 86 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 527 4
Linux OS 6030 3
Аскон Компас-3D 90 3
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 3
Галактика EAM 24 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Apple iOS 5768 2
МегаФон Наши люди 19 2
IBM FileNet 55 2
Wargaming World of Tanks 132 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 239 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Галактика MES 4 2
БОСС-Кадровик 106 2
Intel VTune Amplifier 1 1
Intel Optane SSD 16 1
Intel Parallel Studio XE 2 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
Intel Optane Memory 82 1
SAP NetWeaver 105 1
Галактика MCM 2 1
Google Android Contact Tracing API 1 1
Microsoft Windows 98 136 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 17 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 169 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 11 1
Астерос Securix 8 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 20 1
OpenText Documentum 325 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 623 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 100 1
NtechLab FindFace 26 1
Google Android 10788 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 330 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 98 1
Кузин Вадим 34 7
Трефилов Алексей 34 5
Мальков Антон 26 5
Рыжов Алексей 18 4
Герасимов Александр 43 4
Гацко Геннадий 14 4
Литвинов Павел 18 4
Коптелов Андрей 74 4
Кулахметов Борис 10 4
Янукович Виктор 24 4
Красилов Николай 4 4
Вагнер Юлия 9 3
Крысина Ольга 109 3
Рудаков Денис 31 3
Муньков Александр 5 3
Айвазов Армен 450 3
Басалыга Валерий 3 3
Кузнецов Александр 80 3
Черных Дмитрий 14 3
Потапов Александр 23 2
Волков Максим 25 2
Безбородов Александр 6 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Кириллов Михаил 15 2
Мантуров Денис 57 2
Захаров Дмитрий 39 2
Леушев Андрей 63 2
Путин Владимир 2130 2
Морозова Анастасия 29 2
Погодаев Александр 7 2
Газизов Камиль 63 1
Сергеев Александр 24 1
Гутенёв Владимир 6 1
Борисов Алексей 16 1
Брыкин Арсений 37 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Малафеев Алексей 9 1
Иванов Евгений 34 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 72937 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 8
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 135 7
Украина 4862 6
Казахстан - Республика 3579 5
Европа 5654 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 4
Беларусь - Белоруссия 2767 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 40 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 33 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 703 3
Прибалтика - Балтия 1022 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1955 3
Россия - УФО - Свердловская область 962 3
Молдавия - Республика Молдова 591 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1205 3
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 3
Северная Америка 2006 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 797 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 814 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1465 2
Япония 5291 2
Ближний Восток 2084 2
Россия - ЦФО - Тульская область 858 2
Африка - Африканский регион 2110 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1485 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 433 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 166 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 420 1
США - Нью-Джерси 147 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 362 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 417 1
Литва - Литовская Республика 430 1
Беларусь - Минск 449 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 314 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 253 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1155 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 255 1
Человеческий фактор 161 1
Федеральное законодательство 285 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
ЕСН - Единый социальный налог 96 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 497 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 501 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 874 1
Прайм - Агентство экономической информации 637 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1046 2
TAdviser - Центр выбора технологий 220 2
Thomson Reuters - Рейтер 4864 1
РИА Новости 703 1
N+1 - Издание 107 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
IDC - International Data Corporation 3835 4
Forrester Research 603 4
Gartner 2817 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 595 3
IDC Russia - IDC Россия 128 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 189 4
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 65 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 232 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 143 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 302 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 23 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
ГУУ - Государственный университет управления 16 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 8 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 345 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
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