Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УВЗ
УралВагонЗавод
Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского
Публикаций - 76, упоминаний - 150
УВЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузин Вадим 34 7
|Трефилов Алексей 34 5
|Мальков Антон 26 5
|Рыжов Алексей 18 4
|Герасимов Александр 43 4
|Гацко Геннадий 14 4
|Литвинов Павел 18 4
|Коптелов Андрей 74 4
|Кулахметов Борис 10 4
|Янукович Виктор 24 4
|Красилов Николай 4 4
|Вагнер Юлия 9 3
|Крысина Ольга 109 3
|Рудаков Денис 31 3
|Муньков Александр 5 3
|Айвазов Армен 450 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Кузнецов Александр 80 3
|Черных Дмитрий 14 3
|Потапов Александр 23 2
|Волков Максим 25 2
|Безбородов Александр 6 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Мантуров Денис 57 2
|Захаров Дмитрий 39 2
|Леушев Андрей 63 2
|Путин Владимир 2130 2
|Морозова Анастасия 29 2
|Погодаев Александр 7 2
|Газизов Камиль 63 1
|Сергеев Александр 24 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Борисов Алексей 16 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Иванов Евгений 34 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|IDC - International Data Corporation 3835 4
|Forrester Research 603 4
|Gartner 2817 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 595 3
|IDC Russia - IDC Россия 128 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru