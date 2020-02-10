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Таксофон телефон общего пользования

Таксофон - телефон общего пользования


10.02.2020 Украина осталась без таксофонов
13.07.2015 Власти России не хотят субсидировать таксофоны. «Ростелеком» должен найти деньги сам
13.12.2007 МГТС начала оказание универсальных услуг телефонной связи
06.12.2007 МГТС установит специальные таксофоны для инвалидов-колясочников
02.07.2007 МГТС будет оказывать универсальные услуги телефонной связи
14.09.2006 В Москве появились Wi-Fi-таксофоны
09.04.2001 Комиссия по связи США пытается соxpанить yличные таксофоны
05.09.2000 Компания "Санкт-Петербургские Таксофоны" начала установку новых монетных таксофонов

Публикаций - 170, упоминаний - 170

Таксофон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 40
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 2
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 27 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
BT Group - British Telecommunications 615 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
Центел - Центральный телеграф 408 1
ВЭБПлас 35 1
AT&T BellSouth 200 1
Интеллектуальные системы 215 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Укртелеком 240 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 43 1
Huawei 3459 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 204 1
Yandex - Яндекс 5551 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Компьюлинк ГК - Compulink 418 1
HTC Corporation 1490 1
Компьюлинк УСП 145 1
Почта России ПАО 1973 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Мегаполис ТК 199 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 47
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 8
Президент Российской Федерации 3492 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
Правительство Москвы 1965 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 51 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Администрация Президента РФ 976 2
Таможня - Таможенная служба 1022 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
МЧС РФ - Главные управления 105 1
Конституционный суд РФ 102 1
Петербургский метрополитен ГУП 111 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 10
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