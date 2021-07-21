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Сухой
Авиационный холдинг


21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 5
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
19.06.2020 Исследование «Инфосистемы Джет»: коронавирус ускоряет нефтяную цифровизацию 1
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 4
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 2
13.02.2020 В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей 9
13.02.2020 Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики 8
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 2
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 1
17.05.2019 «Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал 1
17.08.2018 Классические пылесосы. Хиты продаж первого полугодия 2018 года 1
08.12.2017 Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки. Выбор ZOOM 3
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
23.11.2016 «КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
23.11.2015 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске 1
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК 1
05.12.2014 «Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта 6
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге 1
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой» 2
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
03.06.2014 Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности 3
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
13.03.2014 Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 1
12.03.2014 Поставщик ИБ-решений для «Газпрома», «Русала» и «Сколково» взломан хакерами 1
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 1
06.03.2014 Украдена и опубликована тысяча электронных документов «Рособоронэкспорта» 1
03.02.2014 Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского» 2
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами 1
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении 1
15.04.2013 «ОКБ Сухого» подстроило ERP-систему под требования холдинга «Сухой» 1
27.03.2013 ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука 1

Публикаций - 65, упоминаний - 117

Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
VK - Mail.ru Group 2485 4
Крок 1221 3
Cinimex - Синимекс 160 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
Цифра ГК 116 2
Хомнет Консалтинг 127 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
Biocad - Биокад 38 2
Т8 НТЦ 58 2
Samsung Electronics 5702 2
Сибинтек 24 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Diasoft - Диасофт 354 2
SAP SE 3216 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Veritas Technologies 74 2
Северсталь Диджитал 4 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Рикор ИМТ 5 1
ЛазерСервис 1 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 7 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Астерос - Asteros 531 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Ростех Азимут 16 1
Google LLC 7161 1
Leta IT-company 88 1
ДИАТЕХ 5 1
Инфосистемы Джет 675 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2732 1
Intel Corporation 4192 1
AMD - Advanced Micro Devices 1681 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
ВТБ24 583 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
РусВинил 3 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 2
Аэрофлот 493 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 6 1
Bombardier Inc 12 1
Силовые машины 32 1
Связь-банк 79 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Boeing 98 1
Hansa - Ханса 59 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Airbus Group 71 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Газпром нефть 382 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Открытие ФК 538 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Рособоронэкспорт 34 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
3D-печать 135 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Безопасный город 347 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 3
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 2 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk vAIR 15 1
Яндекс.Толока 12 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 1
Alfresco 114 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Airbus Skywise 2 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 4 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
Aladdin eToken Management System 71 1
iClebo Omega - робот-пылесос 4 1
Diasoft Database Adapter 12 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Skype 1473 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Exchange 683 1
Zecurion DLP 38 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
OpenText Documentum 191 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Климов Иван 10 2
Степнов Александр 2 2
Ананьин Алексей 60 2
Папшев Андрей 4 2
Буланов Константин 3 2
Карбасов Дмитрий 6 2
Белоусов Олег 4 2
Изумрудов Олег 16 2
Гулевич Руслан 6 2
Матвеева Татьяна 83 2
Львова Галина 4 2
Клейменова Елена 3 2
Барболина Елена 3 2
Кузин Вадим 34 2
Минаков Артем 2 2
Корнеев Алексей 7 2
Истомин Владимир 2 2
Аникин Леонид 45 2
Печенин Алексей 12 2
Годунов Николай 5 2
Сушко Андрей 6 2
Бардинцев Игорь 9 2
Гонтарев Павел 69 2
Гревцев Александр 28 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Колесов Александр 19 2
Чижевский Игорь 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Ляшков Игорь 3 1
Алифанов Кирилл 56 1
Иванов Алексей 76 1
Путин Владимир 1828 1
Колосов Лев 2 1
Никифоров Николай 1126 1
Шадаев Максут 384 1
Скоков Сергей 26 1
Сыкулев Андрей 57 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Самаев Сергей 1 1
Баранов Евгений 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Украина 3378 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Индия - Республика 2175 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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