Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сухой
Авиационный холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 117
Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Климов Иван 10 2
|Степнов Александр 2 2
|Ананьин Алексей 60 2
|Папшев Андрей 4 2
|Буланов Константин 3 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Белоусов Олег 4 2
|Изумрудов Олег 16 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Львова Галина 4 2
|Клейменова Елена 3 2
|Барболина Елена 3 2
|Кузин Вадим 34 2
|Минаков Артем 2 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Истомин Владимир 2 2
|Аникин Леонид 45 2
|Печенин Алексей 12 2
|Годунов Николай 5 2
|Сушко Андрей 6 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Гревцев Александр 28 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Колесов Александр 19 2
|Чижевский Игорь 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Иванов Алексей 76 1
|Путин Владимир 1828 1
|Колосов Лев 2 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Шадаев Максут 384 1
|Скоков Сергей 26 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Самаев Сергей 1 1
|Баранов Евгений 2 1
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|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2194 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766422, в очереди разбора - 670107.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766422, в очереди разбора - 670107.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru