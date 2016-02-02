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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Уралсвязьинформ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 189, упоминаний - 270
Ростелеком Уралсвязьинформ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 11
|Щеголев Игорь 676 9
|Провоторов Александр 146 8
|Путин Владимир 1824 6
|Малофеев Константин 98 4
|Рейман Леонид 411 3
|Семенов Вадим 51 3
|Зайцев Павел 27 3
|Родионов Иван 45 3
|Колпаков Антон 42 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Морошкин Александр 106 2
|Перцовский Александр 11 2
|Кочетков Владислав 135 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Власов Александр 6 2
|Савельев Виталий 36 2
|Самойлов Дмитрий 8 2
|Лебедев Владимир 41 1
|Кореш Виктор 71 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Селютин Александр 58 1
|Киселев Александр 60 1
|Пехтерев Сергей 39 1
|Гудилин Олег 28 1
|Томенко Виктор 6 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Нарукавников Александр 7 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Шаров Борис 45 1
|Афанасьев Денис 29 1
|Степаненко Кирилл 13 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Телятников Алексей 12 1
|Булаев Алексей 1 1
|Важнов Алексей 7 1
|Торбахов Александр 54 1
|Валяева Елизавета 72 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru