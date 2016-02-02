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Ростелеком Уралсвязьинформ


02.02.2016 Дмитрий Лукошков назначен директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» 1
08.09.2015 Татьяна Олейникова назначена директором по персоналу МТТ 1
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
04.04.2014 20 лет ИТ-рынка России: Как рождались лидеры 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
28.02.2013 В «Ростелекоме» определен новый куратор электронного правительства 2
05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 1
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
30.11.2011 МТС и «Мегафон» борются за выход на Крайний Север 1
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 1
14.06.2011 «Ростелеком» наказали за кражу тысяч абонентов 1
25.05.2011 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 669,5 млн руб. 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
07.04.2011 СЭД «Уралсвязьинформа» преобразована в СЭД «Урал» 2
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 2
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
25.02.2011 Александр Власов возглавил Пермский филиал «Уралсвязьинформа» 2
24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 1
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций» 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 1
31.01.2011 Сотовые операторы «Связьинвеста» запускают новые пакеты минут и трафика для путешествующих по России 1
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы» 1
21.01.2011 Акционеры «Уралсвязьинформа» избрали новый состав совета директоров 5
17.01.2011 «Ростелеком» подал документы в ФСФР на регистрацию дополнительных выпусков акций 1
21.12.2010 «Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D 2
29.11.2010 Решение «Петер-Сервиса» позволит «Уралсвязьинформу» обслуживать абонентов четырех стандартов 1
12.11.2010 «Уралсвязьинформ» направит на выплату промежуточных дивидендов более 1,5 млрд руб. 2
09.11.2010 «Уралсвязьинформ» досрочно погасил биржевые облигации серии БО-01 5
29.10.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 105,6% 1

Публикаций - 189, упоминаний - 270

Ростелеком Уралсвязьинформ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 60
Ростелеком Связьинвест 695 48
ВолгаТелеком 217 47
Ростелеком Сибирьтелеком 302 43
Ростелеком ЦентрТелеком 189 40
Ростелеком Дальсвязь 203 36
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 30
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 18
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 14
СМАРТС Компания 204 13
Мотив - Екатеринбург-2000 105 10
Cisco Systems 2038 9
Центел - Центральный телеграф 163 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 9
Rambler Group - Рамблер ГК 485 8
Акадо Телеком - Комкор 609 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 7
АФК Система ПАО 994 6
Ситроникс - Sitronics 561 6
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Башинформсвязь 79 5
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 5
НКС - Национальные кабельные сети 76 4
НТК - Национальные телекоммуникации 61 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Oracle Corporation 3342 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
Microsoft Corporation 11060 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Открытые технологии 205 3
HP Inc. 2905 3
Синтерра - Synterra 565 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 106 3
Скай Линк - Skylink 500 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
РТС - Фондовая биржа 164 5
ВТБ Банк Москвы 371 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Marshall Capital Partners 63 4
Гипросвязь ПАО 44 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Газпром ПАО 520 3
Банк Зенит 131 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Лукойл-Информ 72 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
МДМ Банк 150 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Почта России ПАО 1572 2
Связной ГК 877 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Danone - Данон 44 1
Синара ГК 11 1
Интер РАО ПАО 158 1
Citibank - Ситибанк 170 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
UBS AG 118 1
ВТБ24 583 1
Союз Банк 18 1
Связь-банк 78 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Lexus 36 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Росгосстрах 182 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Президент Российской Федерации 1439 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Счётная палата РФ 460 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Москвы 653 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 31 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Microsoft Office 1934 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 3
IBM Cognos BI 141 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Oracle Hyperion 73 2
OpenText Documentum 189 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Dr.Web AV-Desk 128 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Intel Itanium 80 1
Oracle СУБД 32 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
HP ServiceGuard 9 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Naumen Service Desk 103 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Google Android 10750 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Abbyy Lingvo 106 1
Яндекс.Директ 91 1
Abbyy FineReader 97 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Юрченко Евгений 75 11
Щеголев Игорь 676 9
Провоторов Александр 146 8
Путин Владимир 1824 6
Малофеев Константин 98 4
Рейман Леонид 411 3
Семенов Вадим 51 3
Зайцев Павел 27 3
Родионов Иван 45 3
Колпаков Антон 42 2
Приданцев Сергей 82 2
Морошкин Александр 106 2
Перцовский Александр 11 2
Кочетков Владислав 135 2
Закрепин Евгений 45 2
Власов Александр 6 2
Савельев Виталий 36 2
Самойлов Дмитрий 8 2
Лебедев Владимир 41 1
Кореш Виктор 71 1
Кузнецов Андрей 30 1
Селютин Александр 58 1
Киселев Александр 60 1
Пехтерев Сергей 39 1
Гудилин Олег 28 1
Томенко Виктор 6 1
Нащекин Алексей 111 1
Нарукавников Александр 7 1
Прохоров Юрий 44 1
Кузнецов Сергей 82 1
Шаров Борис 45 1
Афанасьев Денис 29 1
Степаненко Кирилл 13 1
Ухлинов Леонид 48 1
Контрабаев Артур 66 1
Телятников Алексей 12 1
Булаев Алексей 1 1
Важнов Алексей 7 1
Торбахов Александр 54 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
Россия - Свердловская область 806 14
Россия - Челябинск 770 12
Россия - Пермь 739 11
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 8
Россия - СФО - Новосибирск 1965 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 7
Россия - Сибирь 875 7
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 6
Россия - Курган 148 6
Россия - Курганская область 261 6
Россия - Пензенская область 346 6
Россия - Челябинская область 658 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Россия - Тюменская область 582 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 5
Россия - Республика Мордовия 387 5
Россия - Республика Марий Эл 203 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - Иркутская область 543 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 4
Россия - Ульяновская область 349 4
Казахстан - Республика 2627 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Республика Алтай 684 4
Россия - Красноярский край 663 4
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Россия - Кировск - Кировская область 303 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 3
Россия - Ижевск 305 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 16
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 2
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Известия ИД 59 1
Компьютерра 11 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 10
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2713 1
Juniper Research 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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