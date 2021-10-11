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Росалкогольрегулирование
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка


11.10.2021 Российский алкогольный регулятор внедрит ИИ, чтобы разбирался с обращениями граждан 3
19.07.2021 ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки 2
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 6
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов 1
22.11.2018 Впервые в российской истории прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
03.07.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2018 г. 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 3
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
12.07.2016 E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы 1
18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 2
17.03.2016 Госведомства игнорируют согласование ИТ-планов в Минкомсвязи 1
18.01.2016 Путин распорядился создать единую базу данных о гражданах России 1
16.02.2015 «СКБ Контур» увеличил выручку в 2014 г. на 23% 1
23.12.2014 «Глобус-Телеком» модернизирует автоматизированный комплекс контроля технических средств и вычислительных сервисов Росалкогольрегулирования 1
18.08.2014 «Глобус-Телеком» обеспечит техническую поддержку Росалкогольрегулированию 1
11.04.2014 Ритейл 2013: информатизация на фоне замедления роста 1
17.02.2014 «СКБ Контур» вырос на 19% 1
17.02.2014 «СКБ Контур» по итогам 2013 г. увеличил выручку на 19% 1
23.12.2013 «Глобус-Телеком» организует для Росалкогольрегулирования резервные каналы доступа в интернет 2
25.06.2013 Отчет правительства: Электронные госуслуги заглохли 1
19.12.2012 «Глобус-Телеком» автоматизирует в Росалкогольрегулировании процессы техподдержки и инвентаризации ИТ-активов 1
31.10.2012 «Глобус-Телеком» автоматизирует управление ИТ-инфраструктурой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 2
29.06.2012 Медведев обязал все федеральные ведомства раскрывать данные об ИТ-системах 1
01.02.2012 «Глобус-Телеком» обеспечит Росалкогольрегулирование каналами передачи данных и доступа в интернет 2
25.01.2012 Росалкогольрегулирование по Сибирскому федеральному округу внедряет СЭД «Дело» 1
09.04.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2010 2
22.03.2010 Функции по ведению ЕГАИС переданы Росалкогольрегулированию 2
10.02.2010 Объем торгов по госзаказу на «Единой электронной торговой площадке» превысил 10 млрд руб. 1

Публикаций - 35, упоминаний - 51

Росалкогольрегулирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 7
Google LLC 7198 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 39 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Samsung Electronics 5749 1
IBM 3575 1
SAP SE 3228 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Zello 20 1
WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Базальт СПО 206 1
Telegram Group 702 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Facebook 3768 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Twitter 2204 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
LinkedIn 521 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Deutsche Bank 131 1
Флибуста 27 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
UFG Private Equity 25 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Правительство РФ 2209 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Счётная палата РФ 462 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
Администрация Президента РФ 271 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 82 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Э-Ком Exite-Evolution 9 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 2 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
ЭОС Дело СЭД 626 1
Microsoft Windows 864 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 23 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 376 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Snapchat 89 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Щеголев Игорь 676 3
Мишустин Михаил 302 3
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1831 2
Хилов Павел 15 2
Яровая Ирина 63 1
Рыбакова Любовь 12 1
Валяева Елизавета 72 1
Лепс Григорий 3 1
Яцеленко Николай 12 1
Тонкошкуров Николай 1 1
Ходорковский Михаил 7 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Дерипаска Олег 19 1
Дарбинян Саркис 35 1
Навальный Алексей 58 1
Семенов Александр 69 1
Бегтин Иван 48 1
Смирнов Алексей 142 1
Черненко Андрей 37 1
Жаров Александр 165 1
Дуров Павел 216 1
Лугов Андрей 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - Нижегородская область 747 3
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - Дубна 135 2
Восточная Европа 1698 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - Ростовская область 869 1
Абхазия - Республика 104 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Смоленская область 232 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Кемеровская область 474 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Новосибирская область 822 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Пиратство - Авторское право 209 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Антитеррор 62 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
Wikipedia - Википедия 284 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 56 1
PornHub 23 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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