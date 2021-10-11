Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росалкогольрегулирование
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 51
Росалкогольрегулирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 7
|Google LLC 7198 2
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
|Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 39 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|Samsung Electronics 5749 1
|IBM 3575 1
|SAP SE 3228 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
|Zello 20 1
|WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
|Базальт СПО 206 1
|Telegram Group 702 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Facebook 3768 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Twitter 2204 1
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|Щеголев Игорь 676 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1831 2
|Хилов Павел 15 2
|Яровая Ирина 63 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Лепс Григорий 3 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Тонкошкуров Николай 1 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Навальный Алексей 58 1
|Семенов Александр 69 1
|Бегтин Иван 48 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Черненко Андрей 37 1
|Жаров Александр 165 1
|Дуров Павел 216 1
|Лугов Андрей 32 1
|CNews AWARDS 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771449, в очереди разбора - 675131.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771449, в очереди разбора - 675131.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru