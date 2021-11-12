ИИ для российского алкогольного регулятора внедрит убыточная компания, засыпанная исками о ненадлежащем исполнении контрактов

Внедрение технологии искусственного интеллекта в информационную систему Росалкогольрегулирования осуществит убыточная ИТ-компания «Артвелл», при том, что с 2018 по 2019 гг. в отношении нее было подано девять исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров. Сейчас она оказалась не единственным участником тематического конкурса регулятора. Вторым стала уже знакомая Росалкогольрегулированию «Центринформ», которая занималась внедрением и разработкой ЕГАИС.

ИИ для Росалкогольрегулирования

Как выяснил CNews, убыточная ИТ-компания внедрит технологию искусственного интеллекта (ИИ) в информационную систему Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 11 ноября 2021 г. В тематическом тендере победила «Артвелл», снизив цену контракта на 1,1 млн руб. до 14,4 млн руб.

В конкурсе также участвовал «Центринформ», который ранее занимался для этого же госзаказчика разработкой, внедрением и техподдержкой единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Она предназначена для госконтроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В завершившемся тендере «Центринформ» начальную цену контракта снижать не стал.

В соответствии с техзадание, алкогольному регулятору необходимо внедрить технологию ИИ в интеллектуальную систему официального информирования и управления обращениями граждан и организаций (ИСОИУ). «Артвеллу» предстоит автоматизировать процесс рассмотрения и подготовки ответов на обращения в ведомство. В ходе исполнения контракта он должен разработать ПО, обеспечивающее интеллектуальный анализ и классификацию обращений на основе методов машинного обучения.

Убыточный подрядчик

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Артвелл» было зарегистрировано 6 мая 2008 г. в Москве. Гендиректором организации заявлен Николай Апурин, который также является ее единственным учредителем.

ИИ в информационную систему Росалгокольрегулирования внедрит убыточная компания

По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2020 г. достигла 9,5 млн руб., что меньше на 32%, чем по итогам 2019 г. Чистый убыток «Артвелл» составил 6 млн руб.

В период с 2018 по 2019 гг. на компанию девять раз подавали в суд по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам. Общая сумма исков составила 2,6 млн руб. Четыре иска были удовлетворены полностью, один частично.

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Согласно официальному сайту компании, изначально «Артвелл» занималась созданием и продвижением сайтов; впоследствии она превратилась в системного интегратора. В компании работает более 120 сотрудников. Среди ее услуг— тестирование ПО, разработка баз данных, реклама и PR и др.

Подробности тендера

Упомянутый тендер был запущен 8 октября 2021 г. Согласно техническому заданию, внедрение технологий ИИ должно сократить трудозатраты и время на подготовку регулятором ответов, повысив их качество. Служба уделяет внимание использованию отечественного общесистемного и прикладного ПО, отечественных средств защиты информации и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в ИСОИУ. Представители Росалкогольрегулирования не смогли ответить CNews на вопрос, на каком ПО и оборудовании работает данная система. При этом некоторая информация о технических требованиях к системе в техзадании все же есть. «Программное обеспечение, применяемое в ИСОИУ, должно предусматривать использование в технологических ландшафтах, основанных как на MS Windows, так и на Linux-системах», — говорится в тендерной документации.

Согласно документам, интеллектуальная система должна ускорить время рассмотрения заявок регулятором до 25 календарных дней в 2021 г. Представители Росалкогольрегулирования не смогли ответить редакции, сколько времени на обработку обращений служба тратит сейчас. К 2023 г. она планирует ускориться до 15 календарных дней на рассмотрение обращений.