Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПФР АИС
Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 134
ПФР АИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хрипунов Павел 19 14
|Филатов Андрей 99 14
|Калина Роман 60 13
|Чаркин Евгений 182 13
|Паршин Константин 44 12
|Петров Сергей 51 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Гимранов Ринат 56 12
|Волков Никита 50 12
|Шипов Савва 70 12
|Елистратов Николай 90 8
|Шадаев Максут 384 7
|Янкин Константин 7 5
|Бутенко Юрий 64 3
|Богачев Игорь 172 2
|Рахтеенко Владимир 31 2
|Путин Владимир 1828 2
|Воронин Петр 35 2
|Кузьмич Всеволод 30 2
|Размахаев Сергей 40 2
|Макаров Алексей 49 2
|Эпштейн Герман 27 2
|Дергилёв Никита 40 2
|Гоцуцов Сергей 9 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Торгашин Юрий 5 2
|Тимченко Алексей 9 2
|Бетсис Павел 84 2
|Натрусов Артем 121 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Ушаков Анатолий 15 2
|Богданов Александр 15 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Бойко Елена 151 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Аитов Тимур 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru