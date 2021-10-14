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ПФР АИС
Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 2
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус» 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 2
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 2
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 2
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 4
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
10.06.2019 Россиянам разрешили оплачивать госуслуги прямо в МФЦ 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
25.04.2019 В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО 2
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
11.02.2019 Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров 2
30.01.2019 Самой популярной электронной госуслугой в России стал контроль за пенсионным счетом 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 3
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 4
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
09.01.2018 «Техносерв» создал систему VDI для ПФР России 3
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 3
19.09.2017 Пенсионный Фонд запустил региональные центры управления ИТ-инфраструктурой 3
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 3
28.08.2017 Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем 7
12.07.2017 Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы» 2
16.06.2017 Амтел-Сервис модернизирует инфраструктуру для ОПФР по ХМАО-Югре 1
07.04.2017 В ближайшее время госсектор может полностью перейти от аутсорсинга к инсорсингу 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
03.10.2016 Пенсионный фонд мигрирует с IBM на «Эльбрус» 1
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 3

Публикаций - 56, упоминаний - 134

ПФР АИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3551 22
Галактика - Корпорация 249 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
3761 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 6
RedSys - РедСис 67 6
Microsoft Corporation 11127 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Лантана текнолоджи 4 4
КАПС Интеграция 4 4
Dr.Web - Доктор Веб 977 4
CompuTel - Компьютел 24 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Red Hat 667 3
Калуга Астрал 41 3
Intel Corporation 4192 3
ОТР 135 2
Информзащита 423 2
АТОЛ ГК 168 2
Ланит ГК 1159 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Abbyy 796 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Extreme Networks 37 2
1С-Битрикс 348 2
Эвотор - Evotor 105 2
Huawei 2732 2
HP - Hewlett-Packard 895 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
VMware 1829 2
NetApp 486 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
X5 Group 599 13
Сургутнефтегаз - СНГ 123 12
Почта России ПАО 1574 4
Газпром ПАО 524 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Procter&Gamble - P&G 94 2
ВТБ24 583 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Роснефть НК 367 2
Мегаполис ТК 89 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
ТС-инжиниринг 6 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
Airbnb 62 1
Coca-Cola Company 112 1
Согласие СК 44 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Uber 257 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Связь-банк 79 1
Сибэнергомаш УК 7 1
Новатэк 27 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Lego 84 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 13
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 7
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
Счётная палата РФ 460 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
DDR - Double data rate 1071 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Безопасный город 347 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
DevOps - Development и Operations 297 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 18 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 9
IBM DB2 150 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
IBM iSeries 5 5
Toshiba DT - серия HDD 5 5
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
Apache HTTP Server 223 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 3
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 3
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 8 3
Linux OS 4267 3
Intel x86 - Архитектура процессора 993 3
Microsoft Windows 854 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 2
Microsoft Office 1946 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
SQL - Язык программирования 434 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 2
Linux - Debian GNU 273 2
РЖД Цифровая железная дорога 7 2
Google Chrome - браузер 1118 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Хрипунов Павел 19 14
Филатов Андрей 99 14
Калина Роман 60 13
Чаркин Евгений 182 13
Паршин Константин 44 12
Петров Сергей 51 12
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Гимранов Ринат 56 12
Волков Никита 50 12
Шипов Савва 70 12
Елистратов Николай 90 8
Шадаев Максут 384 7
Янкин Константин 7 5
Бутенко Юрий 64 3
Богачев Игорь 172 2
Рахтеенко Владимир 31 2
Путин Владимир 1828 2
Воронин Петр 35 2
Кузьмич Всеволод 30 2
Размахаев Сергей 40 2
Макаров Алексей 49 2
Эпштейн Герман 27 2
Дергилёв Никита 40 2
Гоцуцов Сергей 9 2
Лигачев Глеб 60 2
Торгашин Юрий 5 2
Тимченко Алексей 9 2
Бетсис Павел 84 2
Натрусов Артем 121 2
Нестеров Алексей 79 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Рубанов Владимир 61 2
Ермолаев Артем 340 2
Ушаков Анатолий 15 2
Богданов Александр 15 2
Рудычева Наталья 81 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Бойко Елена 151 2
Ягнятинский Евгений 32 2
Аитов Тимур 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Россия - Ижевск 308 4
Россия - Калужская область 574 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Севастополь 420 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 3
Россия - Республика Алтай 687 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 3
Россия - Омск 630 3
Россия - Магаданская область 229 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - Республика Бурятия 285 2
Россия - Тверская область 248 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Томская область 421 2
Россия - Челябинская область 659 2
Россия - Рязанская область 315 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Владивосток 866 2
Россия - Новосибирская область 817 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Иннополис 292 2
Ближний Восток 1475 2
Россия - Нефтеюганск 33 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Оман 36 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Керчь 35 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Космодром Байконур 97 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2724 2
Gartner 2194 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Juniper Research 278 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews Fast рейтинг 30 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Vanson Bourne 34 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews AWARDS 291 6
CNews Мисс ИТ России 12 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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