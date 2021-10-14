Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 2

Россиянам разрешили оплачивать госуслуги прямо в МФЦ 1

В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО 2

Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров 2

Самой популярной электронной госуслугой в России стал контроль за пенсионным счетом 1

Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 3

В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1

Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1

Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем 7