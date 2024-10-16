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16.10.2024 Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире 1

06.09.2024 XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2 1

31.07.2024 Ujin выпустил устройство для создания умной светодиодной подсветки в доме 1

24.07.2024 Новые проекторы Wanbo на российском рынке 1

15.07.2024 6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен 1

04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1

28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов 1

20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше 1

15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1

14.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1

08.11.2023 Виртуальные пальмы уходят на второй план 1

13.07.2023 Стандартизована технология, способная уничтожить Wi-Fi и сделать бесполезными сети 5G 1

03.07.2023 Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего 1

08.06.2023 Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп 2

02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED 1

19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1

10.08.2022 Bloody пополнила линейку клавиатур двумя моделями с новыми свитчами – S510 и S510N 1

24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге 1

03.06.2022 Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM 1

11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке 1

05.05.2022 Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен 1

10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1

01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 1

30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1

24.06.2021 Как продлить срок службы светодиодных ламп 1

07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1

02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1

20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 2

19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1

12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1

15.10.2020 MMD представила новые многоцелевые сенсорные мониторы Philips. Цены. Фото 1

01.09.2020 LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото 1

28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 2

16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях 1

09.04.2020 LG предложила годовую подписку от Megogo при покупке Smart TV проектора 1

07.04.2020 Signify запустит российские продажи умного освещения Philips Hue в июне 1

03.04.2020 Как правильно организовать освещение на рабочем месте 3

07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1

20.11.2019 Беспроводное интернет-подключение через LiFi доступно в общественном транспорте 1

01.10.2019 Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx 1


Публикаций - 247, упоминаний - 270

Освещение искусственное и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
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