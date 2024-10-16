Освещение искусственное Искусственные источники света Студийное освещение Световое оборудование
Освещение искусственное и организации, системы, технологии, персоны:
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|Optics 139 3
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|Space Daily 528 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 2
|PhysicsWeb 180 2
|Inquirer 463 2
|Electronista 166 1
|Российская газета 266 1
|MacWorld 133 1
|Phys.org 972 1
|NE Asia Online 313 1
|Die Welt 80 1
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|Deutsche Welle - Телеканал 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11198 1
|Advanced Functional Materials 4 1
|Известия ИД 611 1
|AP - Associated Press 2003 1
|Ars Technica 416 1
|DigiTimes - Издание 1309 1
|Wired - Издание 231 1
|NYT - The New York Times 1022 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 190 1
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