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Прасолов Александр

СОБЫТИЯ


17.02.2026 Металл становится прозрачным: новую эру ультразвуковой передачи энергии и данных открывает СПбГУТ 1
11.12.2024 В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи 1
16.08.2010 В Ленинградской области появится третий завод по производству светодиодных ламп 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Прасолов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 1
Google Android - приложения и разработчики 736 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 187 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
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Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Федоров Андрей 31 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Рощинский Роман 1 1
Качнов Андрей 1 1
Туманова Евгения 1 1
Ковш Алексей 6 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 47 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Вырица 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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