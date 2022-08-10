Bloody пополнила линейку клавиатур двумя моделями с новыми свитчами – S510 и S510N

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил ряд механических клавиатур двумя моделями: S510, S510N. Новинки могут похвастаться быстродействием в 1 мс, частотой опроса в 1000 Гц и N-клавишным нажатием. Кейкапы клавиатур изготовлены методом двойного литья, что добавляет надежности и долговечности нанесенным символам. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Bloody S510N поставляется в двух цветах: черном/красном и белом. Модель в черном корпусе отличается наличием девяти дополнительных кейкапов в комплектации, с помощью которых можно разнообразить внешний вид клавиатуры. Bloody S510 также имеет в комплекте девять сменных кейкапов, но выделяется отсутствием подсветки, столь популярной у девайсов игровой направленности. Такое решение понравится геймерам, которые не хотят отвлекаться на дополнительный источник света во время виртуальных баталий.

Клавиатуры имеет наклонную конструкцию клавиш, благодаря чему снижается вероятность случайного нажатия – это особенно полезно во время игры в шутерах, где каждое действие пользователя должно быть быстрым и точным. Присутствуют и функции мультимедиа: у модели S510 они вынесены на клавиши F1 – F10, а у S510N на клавиши F1 – F12.

Клавиатуры Bloody S510 и S510N

Обе представленные модели имеют механический тип переключателей – BLMS. Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает потрясающие скорость и ощущения во время игры. Длина хода клавиш составляет 4 мм, что соответствует традиционному механическому переключателю. Быстродействующая обработка нажатия позволяет осуществлять передачу данных и быстрый отклик в 1 мс. Поддержка частоты опроса 1000 Гц позволяет пользователю достичь 100% эффективности в игре.

Технология двойных позолоченных крестообразных контактов улучшает характеристики контакта и снижает износ. Торсионная пружина с высокой отдачей изготавливается из нержавеющей стали, она обеспечивает быстрое отпускание и обратный ход. Пружина отличается и высокой прочностью, а ее срок службы составляет до 50 млн нажатий. Также клавиатуры оснащены усиленным пробелом, за дополнительную прочность отвечают двойные винты, двойные пружины и компенсирующая планка. Двойное литье кейкапов обеспечивает долговечность символов и конструкции.

Кроме этого, имеется поддержка нажатия N-количества клавиш, благодаря этой функции будет зарегистрировано каждое нажатие клавиш. При помощи программного обеспечения Bloody KeyDominator появляется возможность создания и редактирования макросов, настройки клавиш, подсветки и других параметров клавиатур.

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Bloody S510 и S510N выделяются долговечностью и высоким качеством исполнения. Модель S510 понравится «олдскульным» любителям классики в виду отсутствия подсветки. Обе модели составят отличную компанию другим геймерским девайсам и подойдут как начинающим, так и опытным геймерам.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.