MMD представила новые многоцелевые сенсорные мониторы Philips. Цены. Фото

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новые ЖК-устройства с антибликовым покрытием и технологией SmoothTouch: Philips 172B9TL (17 дюймов/43,2 см) и Philips 242B9TL (23,8 дюйма/60,5 см).

«В современном мире, движимом технологиями, сенсорные экраны стали настолько популярными, что их можно применять в самых разных отраслях. Куда бы вы ни посмотрели сегодня, вы увидите в работе устройства на основе сенсорных технологий: розничная торговля, транспорт, гостиничный бизнес, образование, здравоохранение. Ожидается, что мировой рынок сенсорных дисплеев будет расти в среднем на 7,5% в течение следующих 7 лет и достигнет $100,2 млрд к 2027 г., — сказал Сезар Акоста (Cesar Acosta), продуктовый менеджер MMD Monitors&Displays в Европе. — Чтобы предвосхитить потребности клиентов, мы расширяем семейство сенсорных мониторов, которое обеспечит безупречный и продуктивный пользовательский опыт».

Новые мониторы оснащены SmoothTouch: технологией проецируемого ёмкостного 10-точечного касания, которое гарантирует плавность отклика. Стеклянное покрытие обеспечивает защиту от царапин стандарта 7H. Это чрезвычайно важно для некоторых отраслей — розничной торговли, в том числе супермаркетов, логистики и HoReCa, — где необходимо надежное и устойчивое сенсорное решение для запуска приложений. Изображение получилось кристально ясным, с чистыми цветами и отличной чёткостью, благодаря антибликовому покрытию, которое снимает необходимость приобретения дополнительной пленки для защиты глаз. Это особенно важно при работе в помещении, или в условиях, когда источник света направлен прямо на монитор. Новые дисплеи Philips также соответствуют международному стандарту IP65 (только передняя панель) по защите от воды и пыли. Это гарантирует защиту от брызг и запыления в процессе использования.

Два новых монитора оснащены разъёмом HDMI для универсального цифрового подключения, двумя портами USB 3.1 для высокоскоростной передачи данных и подключением DisplayPort. Использовать мониторы просто и удобно: сенсорный экран реагирует на прикосновения пальца, стилуса из проводящей ткани или резины, некоторых видов перчаток. Новые сенсорные мониторы с диагональю 17 и 24 дюйма также оснащены Z-образной подставкой Philips SmartStand с возможностью плавного наклона, регулировки высоты и складывания для улучшения эргономики, а также креплением VESA для максимальной гибкости.

Новый монитор Philips 242B9TL

Наилучшее качество цифрового изображения и комфортная для глаз производительность важны как для работы, так и для развлечений. Всё это обеспечивают новые сенсорные мониторы Philips. Обе модели оснащены SmartContrast — запатентованной технологией, которая автоматически регулирует цвета и интенсивность подсветки для насыщенности чёрных элементов изображения и отличного качества изображения в целом. Кроме того, дисплей Philips 242B9TL отличается улучшенным разрешением Full HD 1920x1080 с реалистичными цветами. Тем не менее, важно, чтобы высокое качество картинки сопровождалось максимальным комфортом для глаз. Новые модели оснащены режимом LowBlue, который снижает усталость глаз, и технологией Flicker-Free, которая сокращает мерцание.

В дополнение к новым моделям MMD также представляет дополнительные версии ранее анонсированных сенсорных мониторов (242B9T, 222B9T, 172B9T и 162B9T), которые теперь можно приобрести без подставки. Это хороший вариант для тех, кто хочет использовать подставку VESA для фиксированной установки. Подобное решение поможет защитить окружающую среду, так как нет необходимости производить ненужные подставки, а также обеспечит больше гибкости в оптимизации бюджета клиентам и партнерам. В ноябре 2020 г. в продаже появятся Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN и 162B9TN по рекомендованной розничной цене 31644 руб., 27110 руб., 29830 руб. и 22577 руб. соответственно.

Мониторы Philips 172B9TL и Philips 242B9TL появятся в продаже в ноябре 2020 г. по рекомендованной розничной цене 33457 руб. и 36177 руб. соответственно.