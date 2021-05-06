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НГТУ
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева


06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 2
14.05.2020 Astra Linux запустила образовательный интернет-портал 1
14.05.2020 Astra Linux запустила образовательный портал 1
17.03.2020 Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 1
05.02.2019 Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК 1
05.02.2019 В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 2
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 1
08.11.2018 «Росэлектроника» повысит качество разработки российской электронной компонентной базы 1
08.10.2018 «Билайн» подготовит новосибирских студентов к работе с технологиями больших данных 2
12.02.2018 Скончался ИТ-аналитик Антон Козиенко 1
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen 1
03.04.2017 «Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design 1
09.03.2017 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Нижегородской области 1
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 1
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
26.01.2016 Роман Кравцов назначен президентом ТТК 1
16.09.2015 Сергей Шишмарев назначен директором департамента по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке 1
14.05.2015 Василий Субботин назначен техническим директором Белгородского филиала «ВымпелКома» 1
11.11.2014 «Руссофт» определил лучшие ИТ-университеты России 1
14.08.2014 Axis и PERCo завершили монтаж обучающих комплексов для подготовки специалистов сферы безопасности в вузах России и СНГ 1
04.08.2014 В Минздраве сменился директор ИТ-департамента 1
18.07.2014 МТС превратила остановки Новосибирска в виртуальные библиотеки 1
16.06.2014 Softline обеспечила защиту корпоративной сети НГТУ с помощью решения «Лаборатории Касперского» 5
04.02.2014 «Авиационное оборудование» готовит кадры для внедрения систем управления производством на предприятиях холдинга 1
05.12.2013 «Яндекс» открывает новый центр разработок и ищет руководителя 1
05.12.2013 «Яндекс» открыл офис в Нижнем Новгороде 1
28.10.2013 «Авиационное оборудование» и МФТИ подготовят кадры для модернизации российской промышленности 2
24.07.2013 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационному обществу 1
27.11.2012 Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России 1
09.06.2012 Сервисный корпус IBM внедряет систему мониторинга для региональной инновационной системы Новосибирской области 3
28.11.2011 Клиенты «Сибирского банка Сбербанка» могут оплачивать обучение в вузах на устройствах самообслуживания 1
01.06.2011 Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» 1
25.05.2011 Александр Ляпунов назначен техническим директором Красноярского филиала «ВымпелКома» 1
29.04.2010 Aflex Distribution займется расширением бизнеса на территории СНГ: новое назначение 1

Публикаций - 49, упоминаний - 66

НГТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Microsoft Corporation 11143 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
СтарЛайн НПО - StarLine 10 2
7интек - 7intec 4 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Ланит Омни 17 1
Ланит ГК 1160 1
Google LLC 7168 1
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 17 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 3 1
IonQ 2 1
D-Wave Systems 9 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
AT&T Inc 561 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Intel Corporation 4198 1
IBM 3554 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Fujitsu 745 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
Samsung Electronics 5714 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Vocord - Вокорд 99 1
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Airbus Group 71 1
Сконтел 7 1
Миландр ПКК 26 1
Эко-Томск 1 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2207 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 1 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
2D - 2-Dimensional 297 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Java - Язык программирования 1179 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Linux OS 4272 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Vocord Cyclops 3 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Кравцов Роман 77 2
Кирдяшов Федор 14 2
Морозов Игорь 13 2
Кисляков Евгений 83 1
Ивакин Роман 49 1
Харламов Алексей 1 1
Образцова Мария 2 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Сизов Артур 2 1
Сергеев Александр 21 1
Смирнов Федор 4 1
Иванкин Роман 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Путин Владимир 1828 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Козиенко Антон 1 1
Качанов Олег 58 1
Скворцова Вероника 51 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Бойко Елена 151 1
Белоусов Андрей 53 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Россия - СФО - Новосибирск 1977 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 3
Россия - Таганрог 112 2
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Россия - Иркутская область 548 1
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Пекин 322 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Украина 3389 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Бельгия - Антверпен 4 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Япония 2808 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Бельгия - Королевство 399 1
Монголия 172 1
Россия - Новосибирская область 818 1
Россия - Курская область 341 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
Адиабатическая теорема 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
МПГУ - Московский педагогический университет 12 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
Академия АйТи 35 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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