Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НГТУ
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 66
НГТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
|Кравцов Роман 77 2
|Кирдяшов Федор 14 2
|Морозов Игорь 13 2
|Кисляков Евгений 83 1
|Ивакин Роман 49 1
|Харламов Алексей 1 1
|Образцова Мария 2 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Сизов Артур 2 1
|Сергеев Александр 21 1
|Смирнов Федор 4 1
|Иванкин Роман 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Путин Владимир 1828 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Козиенко Антон 1 1
|Качанов Олег 58 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Бойко Елена 151 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767854, в очереди разбора - 671539.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767854, в очереди разбора - 671539.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru