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Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева
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Публикаций - 91, упоминаний - 118
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Rusbase 15 1
|РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
|Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
|MACS - Школа новой экономики 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763774, в очереди разбора - 667461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763774, в очереди разбора - 667461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru