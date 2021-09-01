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Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева


01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
25.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
22.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
26.05.2020 Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
21.12.2018 «МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией» 1
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 1
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 1
09.06.2018 Tele2 запустила симкомат с биометрической идентификацией 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
07.02.2018 Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке 1
17.01.2018 Сайт минздрава использовался для добычи криптовалюты за счет ресурсов посетителей 1
15.12.2017 ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
27.10.2017 «Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы 4
28.07.2017 Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах 2
13.06.2017 В аэропортах открыты пункты технической поддержки паспортов болельщиков 1
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 1
03.03.2017 При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле 1
20.12.2016 «Почта России» запустила в аэропорту Новосибирска автоматизированную линию сортировки отправлений 2
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 2
18.10.2016 «Аэроэкспресс» захвачен Wi-Fi-провайдером московского метро 1
05.09.2016 «Мегафон» составил рейтинг летней интернет-активности в аэропортах Москвы 4
02.09.2016 Toshiba примет участие в автоматизации «Почты России» 2
08.08.2016 «МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
12.05.2016 Глава Минкомсвязи России выступил на Правительственном часе в Госдуме 1

Публикаций - 91, упоминаний - 118

Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Google LLC 7158 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
АйТи 752 1
ГЛОНАСС АО 82 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Samsung Electronics 5686 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Microsoft Corporation 11110 1
SAP SE 3216 1
DXC Technology 17 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Микротест 177 1
SpaceTeam - СпейсТим 29 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
ФТО 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Cisco Systems 2044 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Alibaba Group 298 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
3753 1
Oracle Corporation 3355 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 1
Ericsson 861 1
Valve 123 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
PayPal 441 1
Eltex - Элтекс 71 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 6
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Почта России ПАО 1574 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Аэрофлот 493 2
AliExpress 275 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта Банк 289 2
Транснефть 159 2
Boxberry - российская служба доставки 20 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Связьтранснефть 15 1
Восток-Сервис ГК 11 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Транснефть-Диаскан 1 1
Транснефть-Балтика 2 1
Ингушэнерго 6 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 1 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
Мострансавто 59 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Pandao 21 1
Синара ГК 11 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
S7 Airlines 80 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Уралкалий ПАО 62 1
Россети ПАО 168 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Qiwi 783 1
Pony Express 55 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
Совет Министров Республики Крым 10 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство РФ 2206 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Федеральное казначейство России 766 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Сахалинской области - Министерство здравоохранения Сахалинской области 1 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Kubernetes 307 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
Google Android 10751 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Apple iOS 5742 1
Symbian OS 778 1
Joomla CMS 73 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
1С:Бухгалтерия 397 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
ФТС РФ ЦОД 5 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
Alibaba Tmail 6 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 3 1
ST Flagman Web 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
1С:Корпорация 10 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
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