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МОЭСК
Московская объединённая электросетевая компания


19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
03.10.2019 Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети 3
06.06.2019 МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования 3
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
28.04.2017 «Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов 8
07.02.2017 МОЭСК, «Лидер» и «Альфа-Банк» запустили совместный проект для жителей Москвы и области 4
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 5
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
16.06.2016 Пенсионный фонд Хабаровского края использует VideoMost 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 2
10.11.2015 МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 2
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
03.08.2015 AT Consulting обновила портал по технологическим присоединениям клиентов МОЭСК 6
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
25.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем 1
26.11.2014 Заканчивается прием заявок на соискание Четвертой ежегодной премии «Время инноваций — 2014» 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
15.10.2014 Идет прием заявок на соискание премии «Время инноваций – 2014» 1

Публикаций - 79, упоминаний - 128

МОЭСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 16
Microsoft Corporation 11110 15
VK - Mail.ru Group 2484 15
SAP SE 3216 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Instabank - Инстабанк 12 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Ланит ГК 1158 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBM 3546 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Samsung Electronics 5686 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
SAP CIS - САП СНГ 755 3
АйТи 752 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Reliance Communications - Rcom 39 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Телеком-защита 48 1
OpenText 160 1
Роснефть РН-информ 32 1
Columbus - Колумбус 125 1
Cisco Systems 2044 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Yandex - Яндекс 4101 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Telegram Group 702 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Микрон - Micron 365 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Газпромбанк - ГПБ 693 13
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
МДМ Банк 150 9
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 9
Пробизнесбанк АКБ 109 9
ВТБ Банк Москвы 372 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Башнефть ПАО АНК 90 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Открытие ФК 538 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1126 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Россети ПАО 168 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Быстроденьги МФК 22 1
РусГидро ПАО 129 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group 599 1
Вертолеты России 114 1
Сбербанк Московский банк 68 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Почта Банк 289 1
Сибур Химпром 16 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Транснефть 159 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
ВТБ24 583 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Администрация Владимирской области 1 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Diameter 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Microsoft Windows 10 6652 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Apple iOS 5742 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Нанософт nanoCAD 35 1
SQL - Язык программирования 434 1
OpenText Documentum 191 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Цифровой электромонтер 3 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
SAP LAM - SAP Linear Asset Management 1 1
Стуров Дмитрий 25 13
Пшиченко Дмитрий 19 11
Хрусталев Александр 31 10
Кравченко Денис 24 9
Потёмкин Роман 20 9
Мухин Максим 18 9
Скородумов Олег 17 9
Чекель Павел 15 9
Сафронов Юрий 61 9
Леоничев Алексей 14 9
Муравлев Александр 15 9
Тищенко Юрий 14 9
Базалей Наталья 14 9
Воробьев Артем 14 9
Смирнов Александр 44 8
Патрин Максим 31 8
Свердлов Михаил 29 8
Грибанов Юрий 24 8
Атанесов Саргис 13 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 10
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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