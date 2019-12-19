Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МОЭСК
Московская объединённая электросетевая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 128
МОЭСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Стуров Дмитрий 25 13
|Пшиченко Дмитрий 19 11
|Хрусталев Александр 31 10
|Кравченко Денис 24 9
|Потёмкин Роман 20 9
|Мухин Максим 18 9
|Скородумов Олег 17 9
|Чекель Павел 15 9
|Сафронов Юрий 61 9
|Леоничев Алексей 14 9
|Муравлев Александр 15 9
|Тищенко Юрий 14 9
|Базалей Наталья 14 9
|Воробьев Артем 14 9
|Смирнов Александр 44 8
|Патрин Максим 31 8
|Свердлов Михаил 29 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Разгуляев Валерий 18 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Строкович Антон 45 7
|Быстров Константин 19 7
|Козырь Сергей 30 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Калюжный Игорь 24 6
|Игнатов Виктор 12 6
|Николаев Евгений 13 6
|Козлов Александр 54 5
|Сергеев Александр 21 5
|Герасимов Александр 40 5
|Бетсис Павел 84 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Яшин Леонид 20 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Соколов Алексей 121 2
|CNews Analytics 1991 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763723, в очереди разбора - 667410.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763723, в очереди разбора - 667410.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru