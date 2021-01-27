Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Логика Бизнеса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 286
Логика Бизнеса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Подбуцкий Георгий 26 12
|Вайнштейн Виктор 18 11
|Кислицын Алексей 10 6
|Шушкин Дмитрий 92 5
|Бейлезон Олег 32 4
|Андреев Владимир 66 4
|Полев Владислав 4 3
|Афанасьев Сергей 12 3
|Храмцовская Наталья 38 2
|Макаров Станислав 111 2
|Панчоян Артур 5 2
|Лукин Глеб 13 2
|Соколов Кирилл 5 2
|Иванова Елена 69 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Яппаров Тагир 72 2
|Кайнер Максим 6 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Пак Олег 90 1
|Шадаев Максут 384 1
|Каштанов Павел 7 1
|Касимов Игорь 8 1
|Зыкова Светлана 2 1
|Трубина Ирина 1 1
|Коровко Вадим 17 1
|Бекетова Оксана 1 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Мирошников Борис 29 1
|Притула Павел 31 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Ковалева Ирина 5 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Сушкова Мария 1 1
|Синяков Владимир 3 1
|Чан Алексей 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews TV 461 1
|CNews Analytics 1988 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
|IDC - International Data Corporation 2713 3
|CNews Fast рейтинг 29 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
|Академия АйТи 34 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759114, в очереди разбора - 662804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759114, в очереди разбора - 662804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru