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Логика Бизнеса


27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО 3
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 2
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО 2
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10 2
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
14.10.2019 В обновленном пакете «Мойофис» появилось 167 новых функций 1
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» 4
18.09.2019 МойОфис интегрирован в «Логика: СЭД» для бесшовного редактирования документов 2
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса» 3
06.02.2019 «Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК» 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 3
20.11.2018 «Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов 3
17.07.2018 «Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов 2
23.05.2018 «Логика Бизнеса» обновила портфель решений 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру 2
17.04.2018 Исследование «Логики бизнеса» и IDC: потенциал для дальнейшего внедрения СЭД на российском рынке высок 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 1
18.10.2017 Почему в цифровую эпоху не обойтись без ЕСМ 3
20.09.2017 «Логика бизнеса» создала электронный архив технической документации для Ондской ГЭС 4
13.09.2017 «Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы» 3
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб. 3
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» 2
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 3
11.04.2017 «Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов 6
15.02.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота 2
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» 1
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino 2
14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» 2
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост 2
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО 3
21.09.2016 «Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса» 4
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска 4
08.06.2016 Из Реестра российского ПО тихо исчезли продукты на IBM и EMC 1
29.04.2016 Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30% 4
28.01.2016 «Логика бизнеса» выпустила новое решение для электронного архива банка 3
22.12.2015 Рынок СЭД/ECM в России замедляет темпы роста 2

Публикаций - 141, упоминаний - 286

Логика Бизнеса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 751 74
IBM 3537 17
SAP SE 3211 11
Microsoft Corporation 11060 11
Abbyy 793 9
ЭОС - Электронные офисные системы 984 6
Docsvision - ДоксВижн 772 6
OpenText 160 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Directum - Директум 645 5
3733 4
Аплана Группа компаний 102 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Крок 1219 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 3
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
Haulmont - Хоулмонт 71 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
TerraLink - ТерраЛинк 183 2
ELMA 106 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 2
Google LLC 7144 2
Аплана Преферентум 8 2
Летограф - Letograf 63 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Syntellect - Синтеллект 36 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
ИБС экспертиза 43 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
АйДи - Технологии управления 41 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Itransition - Итранзишн 7 1
CompanyMedia 110 1
Acronis - Акронис 364 1
Транснефть 159 10
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ВТБ24 583 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВТБ Банк Москвы 371 2
Роснефть НК 367 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 493 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
Sanofi - Санофи 33 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Иркутскэнерго ПАО 29 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Транснефть-Балтика 2 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
ВТБ Факторинг 22 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Альфа-Банк 1123 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Росгосстрах 182 1
Газпром ПАО 520 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
А101 Группа Компаний 30 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Северсталь ПАО 204 1
Qiwi 783 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Федеральное казначейство России 766 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Правительство РФ 2201 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 22
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 16
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 39
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 24
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 24
Alfresco 114 13
OpenText Documentum 189 9
Apple iOS 5741 7
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 7
Google Android 10750 6
Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 5
IBM FileNet 55 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЭОС Дело СЭД 621 3
Java - Язык программирования 1175 3
Abbyy FlexiCapture 127 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 3 3
Новые облачные технологии - МойОфис SDK 5 2
Abbyy Compreno 20 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
IBM DB2 148 1
Microsoft Lync 272 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Логика: Досье 1 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Apache ActiveMQ 21 1
Microsoft Office 1934 1
Кнопка жизни 19 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Логика: ФИНДОК 1 1
Linux OS 4253 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Alfresco One Enterprise Edition 1 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Подбуцкий Георгий 26 12
Вайнштейн Виктор 18 11
Кислицын Алексей 10 6
Шушкин Дмитрий 92 5
Бейлезон Олег 32 4
Андреев Владимир 66 4
Полев Владислав 4 3
Афанасьев Сергей 12 3
Храмцовская Наталья 38 2
Макаров Станислав 111 2
Панчоян Артур 5 2
Лукин Глеб 13 2
Соколов Кирилл 5 2
Иванова Елена 69 2
Фенюшин Евгений 21 2
Яппаров Тагир 72 2
Кайнер Максим 6 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Пак Олег 90 1
Шадаев Максут 384 1
Каштанов Павел 7 1
Касимов Игорь 8 1
Зыкова Светлана 2 1
Трубина Ирина 1 1
Коровко Вадим 17 1
Бекетова Оксана 1 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Мирошников Борис 29 1
Притула Павел 31 1
Баласанян Владимир 31 1
Никифоров Николай 1126 1
Тикуркин Максим 32 1
Сивидов Алексей 31 1
Ковалева Ирина 5 1
Бабинцев Василий 21 1
Сушкова Мария 1 1
Синяков Владимир 3 1
Чан Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Южно-Сахалинск 157 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Украина 3361 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Северная Африка 92 1
Россия - Киров 244 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Сибирь 875 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Сочи 911 1
Узбекистан - Республика 822 1
Индия - Республика 2169 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Человеческий фактор 126 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
IDC - International Data Corporation 2713 3
CNews Fast рейтинг 29 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
Академия АйТи 34 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Abbyy Data Capture Forum 3 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759114, в очереди разбора - 662804.
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