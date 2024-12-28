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ИКС Бюро 1440 МегаФон 1440

ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440

БЮРО 1440 — российская аэрокосмическая компания (входит в группу «ИКС Холдинг»), разработчик и оператор отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

МегаФон 1440 - компания, реализующая проект по изучению использования низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Создана в 2020 году. Основные задачи проекта – разработка  спутниковых сетей: построение эффективной экономической модели и технологической базы, разработка прототипов оборудования, а также проведение испытаний на земле и в космосе. Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой позволит обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.


28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 1
03.12.2024 «Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил» 1
20.11.2024 «Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг» 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
22.10.2024 «Экономика данных»: более 290 спутников связи планируется вывести на орбиту к концу 2027 года 1
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года 1
27.09.2024 С россиян планируют принудительно взимать плату за интернет в самолетах: Ее хотят включить в стоимость билета 1
17.09.2024 Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров 1
22.08.2024 Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались 1
25.07.2024 «Бюро 1440» успешно завершило программу тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
03.06.2024 «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи 1
23.05.2024 Компания «ТрансТелеКом» и «БЮРО 1440» договорились о сотрудничестве 1
21.05.2024 В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G 1
20.05.2024 5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи 1
12.04.2024 В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту 1
21.03.2024 «Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX 3
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 2
09.02.2024 После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» 2
27.12.2023 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование 1
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом 1
01.11.2023 Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года 1
30.10.2023 Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова 1
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G 2
17.08.2023 Успешно проведен сеанс спутниковой связи на базе демонстрационной миссии будущей низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» 1
17.08.2023 Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий 2
22.07.2023 Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro 2
19.07.2023 Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи 1
07.07.2023 Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены 4
20.04.2023 Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce 1
11.04.2023 Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей 1
08.02.2023 «ИКС Холдинг» запускает собственные спутники 3
25.01.2022 «Мегафон» переманил вице-президента по ИТ после 20 лет работы в МТС 1
29.12.2021 ВТБ будет строить спутниковый интернет вместе с «Мегафоном» 1
29.12.2021 ВТБ станет партнером проекта «Мегафон 1440» 1
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 3
29.10.2020 «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 318 24
МегаФон 8805 15
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 14
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 6
ИКС - Цитадель ГК 95 6
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
OneWeb - WorldVU 36 4
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 4
Ростелеком 9700 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Intel Corporation 12197 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 3
МегаФон - Талмер - Talmer 53 3
МФИ Софт 123 3
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 3
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 3
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
Globalstar - Глобалстар 181 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 2
ИКС - Форпост 72 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 2
Кометрика 16 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 22 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Samsung Electronics 10254 1
Toshiba Corporation 2927 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 4
Virtus.pro 27 4
Unsplash 763 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 2
Газпром ПАО 1342 2
Связной ГК 1369 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Меркури Кэпитал Траст УК 3 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 7 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Композит 92 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 17
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Пак Олег 112 1
Греф Герман 419 1
Паршин Максим 316 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Ким Дмитрий 60 1
Меденцев Константин 97 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Цветков Сергей 19 1
Кучушев Сергей 5 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Петросян Николай 3 1
Повечеров Александр 1 1
Галустян Александр 1 1
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