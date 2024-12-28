ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440

БЮРО 1440 — российская аэрокосмическая компания (входит в группу «ИКС Холдинг»), разработчик и оператор отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

МегаФон 1440 - компания, реализующая проект по изучению использования низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Создана в 2020 году. Основные задачи проекта – разработка спутниковых сетей: построение эффективной экономической модели и технологической базы, разработка прототипов оборудования, а также проведение испытаний на земле и в космосе. Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой позволит обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.