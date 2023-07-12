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Астрономия Космос МКА Малые космические аппараты CubeSat формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса микроспутник

Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник


12.07.2023 НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки

Российские ученые и инженеры провели первые сеансы связи с малым космическим аппаратом (МКА) «Импульс-1». Спутник, разработанный НИТУ МИСИС и компанией «Куспэйс технологии» должен продемонстрировать возможность использования малых космических аппаратов для наблюдения за Солнцем в

28.12.2022 «Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области

стная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит массу конструктивных элементов космических аппаратов до 40%. «Спутникс» производит и разрабатывает несколько моделей МКА для создания многоспутниковых группировок. Это с
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

ический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет зап
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

арственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Gro
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ

ервого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов, который расположен в технопарке «Сколково». На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U и массой от 1 до 24 кг. Участок разделен на ряд технологических зон в зависимости от степени чистоты воздуха: хранен
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу

Запуск «МКА-Н»Российская компания «Даурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «<
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus

м, в зависимости от конкретной модификации), одинаковом для всех моделей «античной» серии линейки ONYX BOOX M92, но с несколько отличающимися характеристиками. Насколько новые возможности модели M92M Perseus привлекательны для покупателя — об этом мы и поговорим. А окончательную оценку разработчикам поставит, конечно же, покупатель. Семейство букридеров M92 включает в себя, в настоящий моме
13.08.2010 Студенты участвуют в разработке наноспутников

ых космических систем. Студенты разрабатывают компактные недорогие "наноспутники", которые называют CubeSat. Спутник американских студентов типа CubeSat 3U ("U" - это единица измерения в
26.07.2010 Clyde Space построит первый британский CubeSat

Британская компания Clyde Space получила контракт Британского космического агентства на разработку и создание первого сверхлёгкого космического аппарата UKube-1 класса CubeSat. Ожидаемый срок вывода аппарата на орбиту - середина 2011 года. Аппараты класса CubeSat выполняются на базе конструктивно простых малогабаритных платформ с широким использованием
12.02.2009 Космические аппараты серии "Экспресс" выведены на целевые орбиты

мой полета в 12 час. 15 мин. 30 сек. мск и 12 час. 29 мин. 40 сек. по московскому времени прошло штатное отделение космических аппаратов «Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1» от разгонного блока «Бриз-М». Космические аппараты выведены на целевые орбиты. Управление космическими аппаратами передано заказчику – ФГУП «Космическая связь». В настоящее время проводятся штатные проверки бортовой аппарат
28.04.2008 «Высокие технологии XXI века»: оценка состояния космической отрасли России

я чрезвычайных ситуаций и катастроф. Группировка системы будет включать малые космические аппараты (МКА) двух ярусов – верхнего (6 МКА) и нижнего (3-4 МКА). Данная система должна

08.11.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate в продаже

Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios объявили о поступлении впродажу игры F.E.A.R. Perseus Mandate. F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те же самые события, что и в первой части, но глазами совершенно другого персонажа. Де
29.10.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate уже скоро

Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios сообщили точную дату выхода игры F.E.A.R. Perseus Mandate. На полках магазинов дополнение появится 6 ноября этого года.А пока, в ожидании релиза, можно поиграть в демоверсию игры (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается
10.10.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate. Демо

Компания Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios представляют демоверсию игры F.E.A.R. Perseus Mandate, выход которой намечен на ноябрь этого года. Скачать демоверсию можно здесь (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те
16.08.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate: Видео

Опубликован геймплейный видеоролик из дополнения F.E.A.R. Perseus Mandate, разработкой которого занята TimeGate Studios. Выпустит игру компания Sierra Entertainment в октябре этого года. Скачать видео можно с нашего сервера (14,58 МБ).F.E.A.R. Pers
06.08.2007 В Москве начали работу картографические конференции

Как сообщает пресс-служба Роскартографии, 4-10 августа в Москве проходят XIV Генеральная Ассамблея и ХХIII Международная картографическая конференция Международной картографической ассоциации (МКА). Международная картографическая ассоциация, основанная в 1959 году, объединяет в своих рядах ведущих учёных и специалистов в области географии и картографии более чем 80 государств мира, я
22.11.1999 Китай станет третьей в мире державой, которая будет самостоятельно запускать космические аппараты

ику дал президент Китайской Народной Республики Жен Земинь. Значение этого события невозможно переоценить - провинция Gansu теперь будет космодромом третьей в мире державы, самостоятельно запускающей космические аппараты.
06.07.1999 Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software

Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software Компания MGI Software http://www.mgisoft.com сообщила, что фирмы Perseus Capital, Trans Cosmos и Encompass Group подписались в общей сложности на 4,8 млн ее акций. Таким образом, размер инвестиций составляет 10,5 млн долл.

Публикаций - 384, упоминаний - 418

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 38
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 88 24
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 215 24
Ситроникс - Sitronics 1192 18
Google LLC 11397 9
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 8
АФК Система ПАО 1769 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 361 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 371 7
Совзонд - Sovzond 118 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 6
SpaceX - Space Exploration Technologies 208 6
Галактика - Корпорация 1438 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3050 5
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 16 5
Орбита 289 5
Прогноз 1584 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 172 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 245 5
Ростех - Автоматика Концерн 1560 5
Ростелеком 10725 5
Аурига - Auriga 73 4
МегаФон 7837 4
Toshiba Corporation 2909 4
Globalstar - Глобалстар 179 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 4
SSTL - Surrey Satellite Technology - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 36 4
Ростех - Росэлектроника - Метеор 54 4
Парус Корпорация 541 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 102 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 116 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 132 3
OneWeb - WorldVU 33 3
IBM - International Business Machines Corp 9348 3
Pioneer Corporation 422 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 73 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 3
TI - Texas Instruments Incorporated 813 3
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6788 36
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 21
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 671 15
Lockheed Martin 752 12
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 10
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 9
ЕКА Топливная компания 139 9
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 8
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 7
Boeing 1002 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 136 7
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 6
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 315 6
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 67 5
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 799 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 328 4
Arianespace 85 4
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 4
Техносила - СервисТрейд 241 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 90 3
Открытие ФК - Банк Открытие 525 3
Газпром ПАО 1246 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 147 3
ILS - International Launch Services 61 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 326 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 111 3
Cybernaut 4 3
SoftBank Group 256 2
Kickstarter 127 2
РЖД - Российские железные дороги 1789 2
Ball Aerospace & Technologies 48 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6572 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
Space Transport 9 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 92 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 43 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1771 76
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 57
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 19
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2795 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2846 14
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 300 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5099 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5467 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10490 9
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 105 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4055 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2924 5
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 124 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4707 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2566 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2303 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 12 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 4
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 53 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 3
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 3
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 143 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1142 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 2
Судебная власть - Judicial power 2217 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 73 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 932 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1393 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6182 3
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 448 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6744 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44570 43
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2744 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59098 42
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 993 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10342 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15624 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11495 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9150 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13309 24
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3150 20
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2201 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Наноспутник - Nanosatellite - малые искусственные спутники земли 42 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20090 19
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1376 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26830 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2595 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5298 14
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1377 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9041 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7344 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22815 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9658 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11011 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3696 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5278 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22735 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28176 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23851 10
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2111 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15583 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4746 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14407 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4094 9
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 395 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2639 9
Плазма - Plasma - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 378 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2790 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4565 8
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 315 8
Космодром Байконур 1056 57
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2593 34
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 30
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1508 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4846 20
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 20
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 16
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 235 15
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 12
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 15 11
Ситроникс - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 11
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 112 11
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 53 11
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 431 9
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 8
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 7
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 7
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 98 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 6
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 6
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 46 4
Monolith Productions - F.E.A.R. - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 4
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 4
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 63 4
Microsoft Windows 2000 8660 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 4
Apple iPhone 6 4862 4
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
Google Android 13406 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 3
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 3 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 497 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 3
Иваненко Владислав 17 12
Пожидаев Николай 76 9
Иванов Сергей 377 8
Путин Владимир 2953 6
Прохоров Юрий 64 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 4
Перминов Анатолий 130 4
Катков Алексей 41 4
Попов Сергей 123 3
Кокорич Михаил 8 3
Мазец Евгений 3 3
Кабанов Владимир 176 3
Никифоров Николай 1134 3
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Виноградов Павел 31 3
Королев Сергей 40 3
Соловьев Анатолий 3 3
Левкевич Михаил 60 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард 50 2
Егоров Игорь 42 2
Леонов Алексей 58 2
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 2
Потапов Андрей 7 2
Пехтерев Сергей 50 2
Твердохлебов Сергей 7 2
Астахов Сергей 8 2
Рейтман Юрий 6 2
Фрадков Михаил 160 2
Соколов Александр 37 2
Крикалев Сергей 26 2
Соколов Сергей 6 2
Евтушенко Олег 142 2
Балагуров Андрей 8 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 2
Болсуновский Михаил 12 2
Ахметов Даниал 48 2
Рогозин Дмитрий 97 2
Нестеров Владимир 30 2
Миллер Сергей 43 2
Хан Дмитрий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 133302 197
Земля - планета Солнечной системы 10133 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50966 113
Солнце - звезда Солнечной системы 4998 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40772 61
Европа 21396 57
Солнечная система - Solar system 2475 37
Казахстан - Республика 5265 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16051 30
Луна - спутник Земли 1457 30
Франция - Французская Республика 7688 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13903 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13122 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2756 24
Япония 13118 22
Германия - Федеративная Республика 12400 22
Канада 4779 19
Индия - Bharat 5261 18
США - Калифорния 4555 16
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 448 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2480 14
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 674 12
Италия - Итальянская Республика 4275 12
Беларусь - Белоруссия 5192 11
Израиль 2674 11
Венера - планета Солнечной системы 265 10
Африка - Африканский регион 3379 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1221 10
Украина 7443 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3143 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2228 9
Иран - Исламская Республика Иран 1036 8
Мировой океан - World Ocean 493 8
Испания - Королевство 3664 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6864 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16251 7
США - Нью-Мексико 244 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 180 7
Ближний Восток 2844 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9410 267
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26509 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47440 79
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8299 49
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5104 8
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11103 14
Казахстан Сегодня 308 14
New Scientist 1447 6
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 16 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 9
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 103 8
РАН - Российская академия наук 1771 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 7
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 306 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 297 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 326 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 774 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 3
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 5 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 12 3
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 27 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 845 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 51 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 934 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1396 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 254 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 205 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 23 2
New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 4 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 46 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 518 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 48 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 190 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 63 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 55 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 22 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 37 1
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Высокие технологии XXI века 78 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 2
Неогеография XXI - форум 65 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1160 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1897 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
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