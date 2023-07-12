Астрономия Космос МКА Малые космические аппараты CubeSat формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса микроспутник

НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки Российские ученые и инженеры провели первые сеансы связи с малым космическим аппаратом (МКА) «Импульс-1». Спутник, разработанный НИТУ МИСИС и компанией «Куспэйс технологии» должен продемонстрировать возможность использования малых космических аппаратов для наблюдения за Солнцем в

«Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области стная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит массу конструктивных элементов космических аппаратов до 40%. «Спутникс» производит и разрабатывает несколько моделей МКА для создания многоспутниковых группировок. Это с

Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» ический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет зап

Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» арственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Gro

«Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ ервого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов, который расположен в технопарке «Сколково». На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U и массой от 1 до 24 кг. Участок разделен на ряд технологических зон в зависимости от степени чистоты воздуха: хранен

Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу Запуск «МКА-Н»Российская компания «Даурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «<

Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus м, в зависимости от конкретной модификации), одинаковом для всех моделей «античной» серии линейки ONYX BOOX M92, но с несколько отличающимися характеристиками. Насколько новые возможности модели M92M Perseus привлекательны для покупателя — об этом мы и поговорим. А окончательную оценку разработчикам поставит, конечно же, покупатель. Семейство букридеров M92 включает в себя, в настоящий моме

Студенты участвуют в разработке наноспутников ых космических систем. Студенты разрабатывают компактные недорогие "наноспутники", которые называют CubeSat. Спутник американских студентов типа CubeSat 3U ("U" - это единица измерения в

Clyde Space построит первый британский CubeSat Британская компания Clyde Space получила контракт Британского космического агентства на разработку и создание первого сверхлёгкого космического аппарата UKube-1 класса CubeSat. Ожидаемый срок вывода аппарата на орбиту - середина 2011 года. Аппараты класса CubeSat выполняются на базе конструктивно простых малогабаритных платформ с широким использованием

Космические аппараты серии "Экспресс" выведены на целевые орбиты мой полета в 12 час. 15 мин. 30 сек. мск и 12 час. 29 мин. 40 сек. по московскому времени прошло штатное отделение космических аппаратов «Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1» от разгонного блока «Бриз-М». Космические аппараты выведены на целевые орбиты. Управление космическими аппаратами передано заказчику – ФГУП «Космическая связь». В настоящее время проводятся штатные проверки бортовой аппарат

«Высокие технологии XXI века»: оценка состояния космической отрасли России я чрезвычайных ситуаций и катастроф. Группировка системы будет включать малые космические аппараты (МКА) двух ярусов – верхнего (6 МКА) и нижнего (3-4 МКА). Данная система должна

F.E.A.R. Perseus Mandate в продаже Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios объявили о поступлении впродажу игры F.E.A.R. Perseus Mandate. F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те же самые события, что и в первой части, но глазами совершенно другого персонажа. Де

F.E.A.R. Perseus Mandate уже скоро Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios сообщили точную дату выхода игры F.E.A.R. Perseus Mandate. На полках магазинов дополнение появится 6 ноября этого года.А пока, в ожидании релиза, можно поиграть в демоверсию игры (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается

F.E.A.R. Perseus Mandate. Демо Компания Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios представляют демоверсию игры F.E.A.R. Perseus Mandate, выход которой намечен на ноябрь этого года. Скачать демоверсию можно здесь (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те

F.E.A.R. Perseus Mandate: Видео Опубликован геймплейный видеоролик из дополнения F.E.A.R. Perseus Mandate, разработкой которого занята TimeGate Studios. Выпустит игру компания Sierra Entertainment в октябре этого года. Скачать видео можно с нашего сервера (14,58 МБ).F.E.A.R. Pers

В Москве начали работу картографические конференции Как сообщает пресс-служба Роскартографии, 4-10 августа в Москве проходят XIV Генеральная Ассамблея и ХХIII Международная картографическая конференция Международной картографической ассоциации (МКА). Международная картографическая ассоциация, основанная в 1959 году, объединяет в своих рядах ведущих учёных и специалистов в области географии и картографии более чем 80 государств мира, я

Китай станет третьей в мире державой, которая будет самостоятельно запускать космические аппараты ику дал президент Китайской Народной Республики Жен Земинь. Значение этого события невозможно переоценить - провинция Gansu теперь будет космодромом третьей в мире державы, самостоятельно запускающей космические аппараты.