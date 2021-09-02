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Аскон Компас-3D


02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 3
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 1
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 2
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 2
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 3
01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home» 3
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» 4
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» 14
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом 3
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 7
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 2
04.02.2016 DataLine запустила новый сервис — виртуальные рабочие места для 3D-проектирования 1
25.12.2015 Разработчики «Искандеров-М» мигрируют на отечественные САПР 1
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 1
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования» 1
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 1
12.03.2015 «Аскон» поставил рекорд выручки. Ее половина приходится на оборонку 2
19.02.2015 «СПРУТ-Технология» анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы SprutCAM 1
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D» 4
12.12.2014 Мобильные рабочие станции MSI совместимы с САПР T-Flex CAD 1
14.10.2014 «Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере 4
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов 2
10.04.2014 Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID 4
02.04.2014 Выручка «Аскон» по итогам 2013 г. составила 983 млн руб. 2
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 1
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 7
25.10.2013 Разработчик САПР для российской оборонки выпустил игру для iPhone и iPad 2
23.10.2013 C3D Labs стала резидентом «Сколково» 1
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 1
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
10.01.2013 «Аскон» подвела итоги программы Trade In по замене устаревших САПР на «Компас» 1
14.03.2012 Первая в России "облачная" САПР закрылась из-за отсутствия спроса 1
14.10.2011 «Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию 2
19.07.2011 Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D» 1
07.06.2011 «Бюро аналитических комплексов и систем» перевело архив инженерной документации под управление «Лоцман:PLM» 1
13.05.2011 «Аскон» выпустил «Компас-3D V13» со специализированной конфигурацией «Приборостроение» 2
24.03.2011 Полная линейка систем проектирования «Аскон» доступна через «облако» Cloud 4 Business 1

Публикаций - 63, упоминаний - 130

Аскон Компас-3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon 174 18
Компас 91 10
C3D Labs 21 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 6
Renga Software 13 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 7 3
3761 3
Microsoft Corporation 11127 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 2
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 5 2
Nvidia Corp 2030 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 2
Гольфстрим 26 1
Altium 34 1
АСКОН-Волга 2 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Базис-центр 4 1
Equinix 32 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Siemens AG - Сименс Россия 665 1
Базальт СПО 206 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ANSYS 35 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Intel Corporation 4192 1
Lenovo Group 1639 1
Askona Life Group - Аскона 60 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Газпром ПАО 524 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Промтех ГК 6 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 9 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 13 1
SFF - Small Form Factor 53 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
2D - 2-Dimensional 297 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Оцифровка - Digitization 49 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
Аскон Лоцман:PLM 36 7
Dassault Systemes - SolidWorks 59 4
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 9 4
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 9 4
C3D Toolkit 10 4
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 5 4
Autodesk AutoCAD 177 4
Linux OS 4267 4
Renga Architecture 7 3
Google Android 10751 3
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Аскон KompasFlow 3 3
Аскон Полином:MDM 2 2
Red Hat RPM - Package Manager 60 2
C3D Modeler 7 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Adobe Photoshop 287 2
C3D Vision 5 2
Nvidia GRID vGPU 37 2
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 5 2
Autodesk Revit 68 2
Аскон Pilot-BIM 3 2
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 12 1
Apple macOS 930 1
Autodesk Inventor 42 1
Аскон Газоснабжение: ГСН 1 1
Nvidia VDI GRID 3 1
Siemens PLM Software Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 9 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Microsoft Windows 854 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
VMware Horizon 55 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
vivo V - Серия смартфонов 23 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 1
Богданов Максим 15 3
Шатов Сергей 5 2
Самойлов Юрий 55 1
Горохов Евгений 27 1
Лебедев Владимир 41 1
Голиков Александр 5 1
Шевелев Дмитрий 2 1
Гинда Дмитрий 1 1
Зыков Олег 12 1
Вислоцкий Илья 8 1
Янкина Татьяна 1 1
Нечипоренко Максим 8 1
Шурутов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 20
Украина 3378 3
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Южная Корея - Республика 1465 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Пенза 255 1
Россия - Коломна 48 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Краснодар 1040 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Швеция - Королевство 757 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Индия - Республика 2175 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Trade-in 54 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765419, в очереди разбора - 669105.
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