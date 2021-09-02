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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аскон Компас-3D
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Публикаций - 63, упоминаний - 130
Аскон Компас-3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Максим 15 3
|Шатов Сергей 5 2
|Самойлов Юрий 55 1
|Горохов Евгений 27 1
|Лебедев Владимир 41 1
|Голиков Александр 5 1
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Гинда Дмитрий 1 1
|Зыков Олег 12 1
|Вислоцкий Илья 8 1
|Янкина Татьяна 1 1
|Нечипоренко Максим 8 1
|Шурутов Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765419, в очереди разбора - 669105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765419, в очереди разбора - 669105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru