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Индексная книга (каталог) CNews*
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Альфа-Банк RB.RU РБ.РУ

Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ


26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России 1
25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
12.12.2024 В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок 1
05.12.2024 Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру 1
13.09.2024 Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений 1
11.09.2024 У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту 1
06.09.2024 В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ 1
29.08.2024 HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
22.08.2024 VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику 1
20.08.2024 Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты 1
14.08.2024 CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет 1
05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев 1
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
16.01.2024 Новые российские пионеры «Движение первых» требуют 47 миллионов у разработчика сайтов 1
21.11.2023 Россияне получили в США патент на технологию «остановки» искусственного интеллекта 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
12.09.2023 Россиян отключают от Google. В чем причина 1
08.09.2023 RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора» 1
25.01.2023 Касперская займется производством молока и мороженого 1
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9701 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
АФК Система ПАО 1797 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
МегаФон 8805 1
Alibaba Group 422 1
Accenture plc 682 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
8213 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Telegram Group 1983 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
KPMG 256 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
ГЛОНАСС АО 187 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Прогноз 1650 1
Shopify 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Альфа-Банк 1769 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
LinkedIn 635 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
Газпром - Запсибгазпром 3 1
Click.ru - Клик.ру 4 1
Запсибгазпром-Инвестиции 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
ГосИнформСистемы 126 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
FreePik 980 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Google Android 13994 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Statista 229 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Microsoft Xamarin 33 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 1
Google Flutter 53 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Яндекс.Здоровье 22 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Google Global Cache 24 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
MONQ AIOps-платформа 14 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Dropbox Paper 77 1
VK RuStore 327 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 1
Мишустин Михаил 676 2
Касперская Наталья 291 1
Рустамов Рустам 412 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Сотин Денис 205 1
Евтушенков Владимир 207 1
Семенов Александр 145 1
Хинштейн Александр 142 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Меньшов Кирилл 118 1
Солдатенков Сергей 161 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Стрелкина Любовь 9 1
Колокольцев Владимир 37 1
Добровинский Александр 35 1
Крылов Андрей 26 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ульянов Николай 112 1
Комаров Петр 4 1
Ткаченко Сергей 15 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Самсонова Виктория 2 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Пермяков Руслан 19 1
Стоянов Алексей 41 1
Петренко Александр 8 1
Ганюшкин Николай 7 1
Герасимов Евгений 14 1
Гаврилов Евгений 43 1
Слипенчук Михаил 4 1
Курмаев Рустам 29 1
Клеточкин Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
Казахстан - Республика 5525 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа 21767 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 45 1
Индия - Bharat 5433 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Таджикистан - Республика 859 1
Зимбабве - Республика 115 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Кения - Республика 152 1
Камерун - Республика 55 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
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