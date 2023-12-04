WSS Consulting - ВСС Консалтинг

WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5 ffice, OpenOffice. Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились. WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Cons

Геннадий Попов - Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки ы, в основу которой заложен opensource технологический стек, включая работу на ОС Linux, использование БД PostgreSQL, а также поддержку Docker, Kubernetes, микросервисной архитектуры. Геннадий Попов, WSS-Consulting: Бизнес ищет возможности поддерживать свою инфраструктуру, независимо от решений покинувших российский рынок вендоров Следующий тренд, бизнесу от ПО нужна все более высокая функц

WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет кон

Геннадий Попов, WSS-Consulting - Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД время, а потом в электронном виде отправить контрагенту. CNews: Готовы ли поставщики и интеграторы отвечать этим требованиям или существует какое-то отставание? Геннадий Попов: Я думаю, готовы. Мы в WSS-Consulting зачастую сами являемся инициаторами новых решений, потому что за 14 лет работы уже научились предугадывать потребности бизнеса. Общего функционального отставания нет. Возможно, с

СЭД WSS Docs обеспечит обработку 50 млн документов за 1,5 секунды Компания WSS-Consulting представила новую версию WSS Docs — своей системы электронного документооборота, автоматизирующей процессы делопроизводства и процесс согласования договоров. Версия СЭД 4.3 обесп