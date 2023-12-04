WSS Consulting ВСС Консалтинг
|04.12.2023
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WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5
ffice, OpenOffice. Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились. WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Cons
|31.10.2023
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Геннадий Попов -
Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки
ы, в основу которой заложен opensource технологический стек, включая работу на ОС Linux, использование БД PostgreSQL, а также поддержку Docker, Kubernetes, микросервисной архитектуры. Геннадий Попов, WSS-Consulting: Бизнес ищет возможности поддерживать свою инфраструктуру, независимо от решений покинувших российский рынок вендоров Следующий тренд, бизнесу от ПО нужна все более высокая функц
|01.03.2021
|WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs
|22.07.2020
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WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии
Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет кон
|07.07.2020
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Геннадий Попов, WSS-Consulting -
Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД
время, а потом в электронном виде отправить контрагенту. CNews: Готовы ли поставщики и интеграторы отвечать этим требованиям или существует какое-то отставание? Геннадий Попов: Я думаю, готовы. Мы в WSS-Consulting зачастую сами являемся инициаторами новых решений, потому что за 14 лет работы уже научились предугадывать потребности бизнеса. Общего функционального отставания нет. Возможно, с
|01.11.2013
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СЭД WSS Docs обеспечит обработку 50 млн документов за 1,5 секунды
Компания WSS-Consulting представила новую версию WSS Docs — своей системы электронного документооборота, автоматизирующей процессы делопроизводства и процесс согласования договоров. Версия СЭД 4.3 обесп
|03.02.2009
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WSS-Consulting выпустила Portal 2.0
Компания WSS-Consulting, разработчик корпоративных информационных систем, объявила о выпуске нового продукта Portal 2.0, который представляет собой тиражируемый полнофункциональный корпоративный портал
WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Попов Геннадий 19 16
|Шадаев Максут 1008 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Панченко Иван 138 10
|Слободин Виталий 17 6
|Пирогова Ирина 28 5
|Лазуков Станислав 29 5
|Селютин Александр 60 4
|Антонов Александр 77 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Зайчиков Илья 20 4
|Москворецкий Дмитрий 4 4
|Колпаков Иван 7 4
|Литвиненко Анастасия 7 4
|Галкин Николай 104 4
|Шустрова Наталья 14 4
|Богдашов Валерий 20 4
|Андреев Владимир 97 3
|Соколов Олег 51 3
|Кузнецов Иван 13 3
|Хромов Алексей 17 3
|Соколов Кирилл 29 3
|Макаров Станислав 117 3
|Старков Олег 6 3
|Усенков Дмитрий 6 3
|Борн Александр 6 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
|Gartner - Гартнер 3556 7
|IDC - International Data Corporation 4910 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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