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Индексная книга (каталог) CNews*
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WSS Consulting ВСС Консалтинг

WSS Consulting - ВСС Консалтинг

Обзор «WSS-Consulting» на Market.CNews

04.12.2023 WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5

ffice, OpenOffice. Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились. WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Cons
31.10.2023 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки

ы, в основу которой заложен opensource технологический стек, включая работу на ОС Linux, использование БД PostgreSQL, а также поддержку Docker, Kubernetes, микросервисной архитектуры. Геннадий Попов, WSS-Consulting: Бизнес ищет возможности поддерживать свою инфраструктуру, независимо от решений покинувших российский рынок вендоров Следующий тренд, бизнесу от ПО нужна все более высокая функц
01.03.2021 WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs
22.07.2020 WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии

Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет кон
07.07.2020 Геннадий Попов, WSS-Consulting -

Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД

время, а потом в электронном виде отправить контрагенту. CNews: Готовы ли поставщики и интеграторы отвечать этим требованиям или существует какое-то отставание? Геннадий Попов: Я думаю, готовы. Мы в WSS-Consulting зачастую сами являемся инициаторами новых решений, потому что за 14 лет работы уже научились предугадывать потребности бизнеса. Общего функционального отставания нет. Возможно, с
01.11.2013 СЭД WSS Docs обеспечит обработку 50 млн документов за 1,5 секунды

Компания WSS-Consulting представила новую версию WSS Docs — своей системы электронного документооборота, автоматизирующей процессы делопроизводства и процесс согласования договоров. Версия СЭД 4.3 обесп
03.02.2009 WSS-Consulting выпустила Portal 2.0

Компания WSS-Consulting, разработчик корпоративных информационных систем, объявила о выпуске нового продукта Portal 2.0, который представляет собой тиражируемый полнофункциональный корпоративный портал


Публикаций - 50, упоминаний - 51

WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

8213 19
SAP SE 5276 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком 9700 14
Microsoft Corporation 24624 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Базальт СПО - BaseALT 655 12
Haulmont - Хоулмонт 108 7
Directum - Директум 1089 7
Oracle Corporation 6687 6
Docsvision - ДоксВижн 1008 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 4
Такском - Taxcom 240 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 4
Системы документооборота 498 4
Apple Inc 12100 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
АйТи 1365 3
InterTrust - ИнтерТраст 328 3
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 17 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Alfresco Software 145 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
Кофемания 51 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
Альфа-Банк 1769 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 3
Наука НПО 25 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
Почта России ПАО 2112 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 3
ВТБ Лизинг 68 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Русагро Группа Компаний 277 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Stada 25 2
Татнефть 226 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Федеральное казначейство России 1772 4
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 32
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 23
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 19
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
Электронный документ - Electronic document 1454 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 8
Оцифровка - Digitization 4540 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 7
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 7
WSS Docs 25 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 13
Новые облачные технологии - МойОфис 778 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 10
Microsoft SharePoint Server 705 6
Linux OS 9936 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Haulmont - Тезис СЭД 80 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Microsoft Outlook 1390 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
Apple iPad 3860 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
IBM FileNet 121 2
WSS Portal 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Microsoft Windows 15656 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
Apache OpenOffice 472 2
Галактика Diadoc 6 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Microsoft Windows XP 2399 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple Face ID 209 1
Попов Геннадий 19 16
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Давиденко Алексей 15 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Кубарев Алексей 52 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Панченко Иван 138 10
Слободин Виталий 17 6
Пирогова Ирина 28 5
Лазуков Станислав 29 5
Селютин Александр 60 4
Антонов Александр 77 4
Бейлезон Олег 32 4
Зайчиков Илья 20 4
Москворецкий Дмитрий 4 4
Колпаков Иван 7 4
Литвиненко Анастасия 7 4
Галкин Николай 104 4
Шустрова Наталья 14 4
Богдашов Валерий 20 4
Андреев Владимир 97 3
Соколов Олег 51 3
Кузнецов Иван 13 3
Хромов Алексей 17 3
Соколов Кирилл 29 3
Макаров Станислав 117 3
Старков Олег 6 3
Усенков Дмитрий 6 3
Борн Александр 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 144195 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 23
Европа 21767 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ПФО - Пензенская область 589 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 3
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Америка - Американский регион 2160 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 16
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 11
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