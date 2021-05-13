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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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S&P
Standard and Poor’s



13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
21.11.2019 S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия» 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
25.04.2016 Промсвязьбанк оптимизировал управление кредитными рисками с помощью SAP Bank Analyzer Limit Manager 1
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд 1
05.08.2013 Акции в июле: «Ростелеком», «Яндекс» и Mail.ru рванули вверх 1
15.04.2013 Самые высокооплачиваемые: Сколько заработали за год топы Apple 1
06.11.2012 Акции ИКТ-компаний впали в депрессию 1
23.04.2012 «Мегафон» собрал $4,5 млрд для выкупа доли «Альфа-групп» 1
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 1
17.08.2011 Покупка Motorola: Google потерял миллиарды 1
17.08.2011 Покупка Motorola вынудила аналитиков снизить инвестиционный рейтинг Google 1
23.06.2011 S&P присвоила VimpelCom долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ» 1
23.05.2011 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Ростелекома» 5
23.04.2010 Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500 1
05.10.2009 Контракт со "Сбербанком" почти удвоил капитализацию "Ситроникса"? 1
27.01.2009 Акции: рост ИКТ не предвидится 1
24.11.2008 Акции: российский ИКТ подешевел на 78% 1
23.09.2008 Microsoft отдаст $40 млрд на спасение своих акций 1
17.09.2008 Акции: «черный вторник» российских ИКТ 1
14.08.2008 Apple стала дороже Google 1
19.03.2008 S&P повысило рейтинг «Ростелекома» до «Позитивного» 3
23.11.2006 S&P повысило рейтинг корпоративного управления "ЦентрТелекома" до РКУ-5 1
20.11.2006 S&P: Рейтинги приоритетных облигаций, размещенных АФК "Система", повышены до В+ 1
10.10.2006 S&P повысило рейтинг "ВымпелКома" с ВВ до ВВ+, прогноз - "стабильный" 1
27.03.2006 Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек" 1
14.03.2006 S&P повысило долгосрочный рейтинг "МегаФон" с уровня В+ до ВВ- 1
10.02.2006 S&P исключило РКУ "Дальсвязи" из списка GovernanceWatch с прогнозом "развивающийся" 3
22.12.2005 S&P: Покупка МТС акций "Телесот-Алании" не повлияла на рейтинг корпоративного управления ЮТК 2
21.11.2005 S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний 1
03.10.2005 Администрация президента поддержала российский телеком 2
01.07.2005 АРС обеспечивает непрерывность операций "Абсолютбанка" 1
06.06.2005 «Слабые» доходы обвалили котировки МТС 1
27.05.2005 S&P присвоило "Вымпелкому" РКУ-7 по международной шкале 1
03.05.2005 Российские налоги – фактор риска "голубых фишек" 3
29.03.2005 Акции российских телекомов растут 1
28.02.2005 S&P "подвесило" РКУ "Дальсвязи" 1

Публикаций - 126, упоминаний - 158

S&P упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 3406 48
Intel Corporation 8060 42
Microsoft Corporation 17337 42
Oracle Sun Microsystems 1296 30
Verizon - WorldCom 257 29
Oracle Corporation 4855 23
Nortel Networks 722 21
IBM 6379 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 18
HP - Hewlett-Packard 2243 18
Applied Materials 149 18
Yahoo! 2330 16
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 518 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 15
Oracle - Siebel Systems 130 12
Apple Inc - Эппл Рус 9129 12
Ростелеком - Связьинвест 1602 12
Nokia Corporation 4293 12
Ericsson 1560 11
Lenovo Motorola 2388 9
Dell Technologies - Dell Computer 324 9
AMD - Advanced Micro Devices 2815 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 9
Amazon Inc - Amazon.com 1842 9
Honeywell 185 9
Corning Inc 81 8
General Electric - Дженерал электрик 244 8
AT&T Inc 988 8
Google LLC 8904 8
Dell EMC 3723 8
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 144 7
Qualcomm Technologies 1257 7
Sprint Corporation 353 7
CA Technologies - Computer Associates 221 7
АФК Система ПАО 1559 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 529 6
AT&T BellSouth 102 5
SEC Consult Services 1129 5
Nvidia Corp 2694 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 58
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 305 23
Merrill Lynch 221 23
Morgan Stanley - Морган Стэнли 321 20
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 331 17
eBay Inc 1038 14
Citigroup 234 14
GM - General Motors 263 11
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 86 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 8
UPS 71 8
American Express 237 7
РТС - Фондовая биржа 294 7
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 63 7
Bank of America - Банк Америки 166 7
Ford 241 7
DuPont 51 7
The Walt Disney Company 361 6
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 65 6
Walmart - Wal-Mart Stores 269 6
McDonald’s - Макдоналдс 158 5
Home Depot - сеть магазинов 39 5
Boeing 372 4
Coca-Cola Company 190 4
United Airlines - авиакомпания 49 4
Colgate-Palmolive - Колгейт 22 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 52 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 4
Deutsche Bank 231 3
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 35 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 323 3
ВТБ Банк Москвы 423 3
Schlumberger - Шлюмберже 45 3
Continental AG 47 3
Альфа-Групп 560 3
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 19 3
Lockheed Martin 175 3
Caterpillar 61 3
AstraZeneca - АстраЗенека 34 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 54 2
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 159 18
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 6
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 203 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 103 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 429 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 51 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 31 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 195 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 1
Правительство РФ 2407 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 474 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 89 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 74
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 30 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 262 7
3G - Стандарт мобильной связи 4623 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1082 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1766 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 381 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 2
e-Commerce - Электронная коммерция 331 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 368 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 427 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 1
Безопасный город 359 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 332 1
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 37 1
Google Android-приложения и разработчики 237 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 99 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2297 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 586 1
Oracle PeopleSoft 301 7
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 53 6
Nvidia GeForce GTX 2737 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 785 3
Java - Язык программирования 1960 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 443 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 110 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 2
Google Android 10796 2
Microsoft Windows Live Hotmail 180 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 228 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Intel TSX - Intel Transactional Synchronization Extensions 3 1
Google Blogger - Google BlogSpot 86 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
SAP Ariba 82 1
Тройка - транспортная карта 42 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 31 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 126 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 1
SAP FS-BA - SAP Bank Analyzer 3 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 15 1
Symbian OS 1163 1
Speedtest by Ookla 33 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 79 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 36 1
SAP SuccessFactors 110 1
Apple iPhone 4 700 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 3
Осеевский Михаил 241 2
Steve Jobs - Стив Джобс 897 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 45 2
Bush George - Буш Джордж 17 2
Кириенко Владимир 40 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 51 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 62 1
Буянов Алексей 27 1
Никитин Алексей 11 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Мельхорн Кай-Уве 24 1
Васинкевич Михаил 12 1
Кириллов Александр 30 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Брюквин Юрий 253 1
Красюков Дмитрий 43 1
Кузяев Андрей 59 1
Евтушенков Владимир 182 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Кудрин Алексей 82 1
Анохин Сергей 41 1
Усманов Алишер 247 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 218 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
Рейман Леонид 945 1
Хомяков Сергей 30 1
Есекеев Куанышбек 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 67
Россия - Российская федерация - РФ 73595 25
Ирак - Республика 341 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 10
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 184 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 7
Европа 5771 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 5
США - Нью-Йорк 1825 5
Япония 5476 4
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 308 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 4
Украина 4903 4
Ближний Восток 2131 4
Латинская Америка 1036 4
Азия - Азиатский регион 2466 3
Греция - Греческая Республика 479 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 3
Индия - Республика 3138 3
Северная Америка 2057 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1031 3
Южная Корея - Республика 2500 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 940 2
Казахстан - Республика 3598 2
Германия - Федеративная Республика 5762 2
Беларусь - Белоруссия 2803 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1669 2
Европа Западная 1080 2
Испания - Королевство 1887 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 155 2
Россия - ДФО - Магаданская область 292 2
Аргентина - Аргентинская Республика 284 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 2
Африка - Африканский регион 2152 2
Бразилия - Федеративная Республика 1485 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 704 2
Америка 746 2
Испания - Каталония 16 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 433 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 138 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 285 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 110 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 179 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 118 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 599 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 430 64
CBS MarketWatch 267 48
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 197 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 15
CNET - Издание 360 5
Thomson Reuters - Рейтер 5070 3
Forbes - Форбс 507 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 95 2
Viacom - Video & Audio Communications 96 2
Le Monde 13 2
Barron's 22 2
NYT - The New York Times 759 2
Bloomberg 854 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 2
Пятница - Телеканал 21 1
New Scientist 509 1
Коммерсантъ - Издательский дом 705 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 1
Silicon 188 1
WSJ - The Wall Street Journal 170 1
Total Telecom 178 1
Internet Stock Report 421 64
S&P 500 136 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 4
IDC - International Data Corporation 3912 3
Gartner 2837 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
BCG - Boston Consulting Group 47 1
Forrester Research 620 1
RAEX - Эксперт РА 57 1
TelecomDaily ИАА 114 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 63 1
Dataquest 61 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 87 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 36 1
Академгородок Новосибирск 43 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Чёрная пятница (распродажи) 75 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
РИФ - Российский Интернет Форум 31 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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